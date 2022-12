Video: el momento en que una mujer vestida de médica robó una bebé recién nacida en un hospital de Ingeniero Budge

La sospechosa que fue reconocida por la madre de la bebé

Las imágenes son tremendas y fueron clave: una bebé recién nacida fue robada este miércoles por la mañana por una mujer que se hizo pasar por médica en el Hospital Alende, ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La familia de la chiquita, desesperada, denunció la desaparición y la Justicia y la Policía comenzaron a trabajar sobre la presunta sospechosa que quedó captada por las cámaras de seguridad de ese centro de salud de Lomas de Zamora, luego de que inicialmente se posaran las miradas sobre otra mujer a la que se veía saliendo de la institución con una criatura en sus brazos.

Más tarde, la familia de la beba confirmaba el hallazgo de la chiquita en Luis Guillón. “Ya está con la mamá”, decía María, una de las abuelas de Aylin, este miércoles.

La investigación de la desaparición quedó en manos de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N°4 de Lomas de Zamora. Desde esa dependencia judicial se informó que la sospechosa quedó detenida. Se trata de Erika Castaño, de 27 años y que vive en San Clemente del Tuyú. Sería la misma mujer que se hizo pasar por médica para llevarse a la nena bajo un engaño.

Te puede interesar: La familia confirmó que apareció la beba robada del hospital Alende: “La llevaron con la mamá, está shockeada, pero feliz”

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, los investigadores analizaron durante las horas en que estuvo cautiva la beba las imágenes donde estaría la principal sospechosa del robo de Aylin. Esa mujer había sido reconocida por la madre de la beba, quien declaró que había sido ella la supuesta médica que se había llevado a su hija con la excusa de realizarle estudios.

Además, los detectives recibieron gran cantidad de llamados con información. Así fue que llegaron hasta Luis Guillón, a una casa de venta de pasajes a la Costa donde detuvieron a una mujer que pretendía viajar con una bebé sin documentos. Según informaron las fuentes del caso, no se descarta la hipótesis de que haya gente del hospital involucrada en el caso.

Aylin, la bebé que fue robada

Según las primeras informaciones que surgieron de fuentes policiales, la supuesta sospechosa ingresó al hospital simulando ser médica y se dirigió a la habitación 107 donde se encontraba Nicole Sandaval, de 26 años y madre de Aylin. En ese momento, la presunta falsa doctora le dijo que tenía que llevarse a la menor para hacerle un estudio y luego desapareció. David, el padre de la nena, denunció: “La llevó al baño, la cambió y así como si nada se la llevó”. Además, sostuvo que la falsa enfermera “tenía todo estudiado”.

Te puede interesar: Mataron a puñaladas durante un robo a un docente de Periodismo de La Plata

Tras la desaparición de la beba, en la puerta del centro médico los familiares de Aylin reclamaron este miércoles respuestas de parte de las autoridades. Se vivieron momentos de tensión. Algunos de los allegados a los parientes de la chiquita desaparecida violentaron la puerta del hospital y personal policial se acercó al lugar para tranquilizar la situación.

Luego, pasadas las 16, todo volvió a la calma con la alegría del hallazgo de la pequeña. “Todavía no la conozco, es mi sobrina y me la secuestraron. Pero ahora estoy feliz”, contaba el tío de Aylin a la prensa esta tarde.

Fuentes oficiales confirmaron que la mamá de Aylin fue quien la reconoció. En paralelo, la historia de cómo la encontraron era contada en primera persona por los dueños del comercio donde atraparon a la sospechosa con la beba en brazos a la prensa: agentes de la DDI local la arrestaron en un local de venta de pasajes de Luis Guillón cuando intentaba irse a la Costa.

Te puede interesar: Mataron a balazos a un joven durante un torneo de piki vóley y creen que fue por una deuda

Una testigo del arresto contó: “Ella parecía tener treinta y pico de edad. Dijo que su hija había nacido el 30 de noviembre”. A continuación, narró: “A la nena la revisan y tenía el cordón umbilical todavía puesto, cosa que no coincidían las fechas. Le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no, porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la Policía femenina y no pudo hacerlo”.

La mujer también señaló que la mujer “no andaba con un bolso de viaje, sólo andaba con unas bolsitas”.





Seguir leyendo