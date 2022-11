Un joven que hacía delivery en moto fue asesinado por delincuentes que escapaban de un robo

Thiago Roldán, la víctima.

Thiago Roldán tenía 21 años, vivía en Villa Luzuriaga y se ganaba la vida como repartidor de pizzas. El sábado, después de ver el partido de Argentina y México, se subió a su moto para dirigirse al trabajo y en el camino fue atropellado por cuatro delincuentes que iban en una camioneta robada. Murió en el acto.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Mosconi y San Martín, en Lomas del Mirador, cuando Thiago fue arrollado por una Volkswagen Amarok que había sido robada minutos y sus ocupantes venían escapando de la Policía.

El vehículo continuó su fuga y a las tres cuadras, caso en la esquina de Mosconi y Las Heras, se subió a la vereda y chocó contra un árbol. Tres de ellos escaparon y un tercero, identificado como Alan Gonzalo Montenegro (20), con domicilio en Villa Madero, fue detenido.

Thiago Roldán tenía 21 años y su hermano Leonel hizo un pedido de justicia desde su cuenta de Instagram

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, los ladrones robaron una Volkswagen Amarok, a mano armada, a una familia, en Villa Luzuriaga.

Hubo un llamado al 911, la Policía localizó la camioneta en Brandsen y Avenida de Mayo, en Ramos Mejía, y a partir de allí comenzó con la persecución que se extendió durante más de 20 cuadras.

En el hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de La Matanza y la causa fue caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio dolo eventual y portación ilegal de arma de guerra.

En las redes sociales pidieron testigos del hecho para dar con el paradero de los dos prófugos y manifestaron su dolor.

“Me lo mataron a mi hermano necesito que me ayuden a compartir se tiene que hacer Justicia. Necesitamos testigos del hecho. El sólo se estaba yendo a trabajar. 4 personas armadas robaron una camioneta 4x4 en Villa Luzuriaga y mi hermano tuvo la mala suerte de cruzárselos en Lomas del Mirador, en Mosconi y San Martín”, relató Lionel Roldán, hermano de la víctima, en su cuenta de Instagram.

“Me lo atropellaron como si no fuera nadie. Me lo dejaron tirado en el piso desangrándose como si no tuviera derecho a vivir. Solamente estaba yendo a ganar su plata para salir a la noche con sus amigos. Destruyeron una familia”, escribió.

Alan Montenegro, el detenido.

Necesitamos poder vivir. Hasta cuándo vamos a seguir así con miedo de que te maten, de que te roben. Hoy es mi hermano mañana puede ser el tuyo, o puede ser tu madre, padre, hijo. Es una vergüenza. Cámaras de seguridad en todas las esquinas pusieron. ¿Cómo se te escapan 3 personas que se accidentan?. Es una vergüenza”, continuó Lionel.

Por su parte, desde el Facebook del Oeste Rugby & Hockey Club, donde jugaba Thiago, hicieron un emotivo posteo para despedirlo. “Lamentamos anunciar el fallecimiento de Thiago Roldán. Jugador de la casa en juveniles. Del Oeste tuvo el placer de verlo desarrollarse desde infantiles y compartir juntos hermosos momentos. Con mucho dolor acompañamos a la familia Roldán, los abrazamos y les hacemos llegar todo nuestro cariño en este difícil momento”, escribieron.

“Titi”, como le decían sus amigos, vivía a 15 cuadras del lugar donde falleció.

Seguir leyendo: