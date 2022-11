Video: así escapaba “Valentina”, la viuda negra que ataca en San Isidro

Así escapaba “Valentina”, la viuda negra que ataca en San Isidro

La justicia sigue, cada vez con más precisión, los pasos de “Valentina”, la viuda negra de 21 años que ataca en zona Norte. El paso en falso lo cometió en su último golpe. Fue el 9 de septiembre pasado, cuando sedujo a un hombre de 63 años a través de Tinder para luego drogarlo en su departamento de San Isidro y robarlo. No lo hizo sola, actuaron con ella dos cómplices, en lo que los investigadores consideran una organización criminal.

Por ello, consiguieron el perfil de la viuda negra en la app de citas y están analizando las charlas por WhatsApp que tuvo con la víctima, identificada como Pablo y a quien su hijo descubrió maniatado y golpeado. Pero los investigadores, en una causa que tiene al fiscal Gartón Garbus a la cabeza, tienen en su poder otro material que puede ser la clave para atraparlos. En las últimas horas, accedieron a las cámaras de seguridad de la cuadra donde se ve a la banda llegar, y también huir del lugar.

Las imágenes, a las que accedió Infobae y que tienen sus horarios desfasados, muestran primero a dos hombres llegando al edificio en cuestión, ubicado en la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro. Creen los investigadores que en ese momento ya habían recibido la señal por parte de la viuda negra: la víctima estaba drogada.

En las siguientes imágenes, ya luego de haber golpeado y robado a Pablo, se ve tanto a la viuda negra como a sus cómplices escapando. Lo hacen con dos mochilas cargadas con lo que se robaron. Ella lleva una rosa, y uno de los hombres otra azul.

Las cámaras de seguridad, la clave

Hay más imágenes, aunque no tan claras. En una de ellas, se observa a la viuda negra ingresando al departamento cuando la víctima aún soñaba con una cita. En la otra se puede ver a “Valentina” reunida con sus cómplices, previó al ingreso al edificio.

Lo cierto es que, en el interior del departamento, Pablo la pasó muy mal. A diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de ataques, en los que la víctima no se entera de nada hasta que despierta al día siguiente, sí recobró la conciencia algunos minutos después: dos hombres lo golpeaban ferozmente pidiéndole dólares. Recién ahí descubrió que no había una chica de 21 años interesada en él, que “Valentina” no era “Valentina” y que estaba siendo víctima de un robo.

Pablo fue encontrado al día siguiente por su hijo y fue internado en el Hospital Central de San Isidro por los golpes que recibió. Así comenzó la causa que está en plena investigación y tiene como objetivo determinar quién es realmente la misteriosa viuda negra de Tinder y sus cómplices. También quieren saber si las fotos que usó en la app de citas son realmente de ella o si fueron robadas a una mujer sin relación con el hecho. Es que la víctima, por la cantidad de droga que le dieron, no recuerda si es la misma mujer que recibió en el departamento.

El perfil de Valentina

Por lo pronto, saben que Pablo conoció a la joven en cuestión a través de Tinder el 7 de septiembre pasado. La charla por la app fue muy corta y se trasladó rápidamente a WhatsApp. “Hola ¿cómo estás? Soy Valentina de Tinder”, comenzó ella con su presentación. Luego le dijo que vivía en “Palermo”, que estudiaba “contabilidad en la UBA” y que “trabajaba en la oficina de sus padres”.

Lo que siguió fue la invitación de Pablo: “Bueno, sabés que me encantaría conocerte. ¿Qué idea tenés vos?”, le escribió. La chica no tardó en contestar: “Si, sería un gusto conocernos. Estaría bueno cenar algo, mirar unas pelis, charlar y pasarla bien”. Como ese día la víctima no podía por trabajo, pactaron el encuentro para el viernes siguiente. Sería una pesadilla.

La charla por WhatsApp entre "Valentina" y su víctima

Luego de un rato de golpes y torturas, los delincuentes solo consiguieron algunas pertenencias y objetos de valor que aún no están consignados en el expediente. Las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio muestran cómo la banda, con “Valentina” incluida, sale caminando con las mochilas. Esas filmaciones son la clave del caso.





