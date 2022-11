Salidera bancaria en Moreno: dos motochorros robaron una mochila con más de un millón de pesos

La entrada de la sucursal bancaria donde habría sido "marcada" la víctima de la salidera

Dos motochorros robaron más de un millón de pesos en una salidera bancaria protagonizada a plena luz del día en la ciudad de Moreno.

El hecho ocurrió el martes, cerca del mediodía, cuando una persona, cuya identidad no fue revelada, acudió al Banco Galicia de la avenida Del Libertador al 400 para extraer una suma importante de dinero de sus ahorros.

Según pudieron averiguar los investigadores, el hombre salió de la sucursal, se subió a su auto y viajó durante al menos unas 25 cuadras hasta llegar a su domicilio.

Cuando descendía de su auto, y se preparaba para ingresar en su hogar, la víctima fue abordada por dos ladrones que habían seguido al vehículo durante todo el trayecto a bordo de una moto.

En cuestión de segundos y con el uso de un arma de fuego, los dos delincuentes le quitaron a la persona una mochila donde contenía más de un millón de pesos y se fugaron de inmediato del lugar. También le sustrajeron el teléfono celular a la víctima.

La víctima del robo se dirigió de inmediato a la Comisaría 1ª del distrito, que se encontraba precísamente a media cuadra de la sucursal bancaria donde había retirado el dinero, para realizar la denuncia. Asimismo, a 100 metros de ese banco también se encuentra el edificio de la Municipalidad de la Ciudad.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 6 de Moreno, a cargo de Nicolás Filippini. Precísamente, la investigación se bifurcó en dos líneas. Por un lado, se intentará recoger todo el material de las cámaras de seguridad que pudieron cubrir el trayecto del seguimiento y la huida para determinar marca del rodado, vía de escape y confirmar si existió algún tipo de seguimiento por parte de terceros. También se intentará rastrear el teléfono robado de la víctima con el objetivo de poder establecer el lugar donde los delincuentes se profugaron.

Mientras tanto, también se estudiará al detalle el accionar de los empleados de la sucursal bancaria, ya que una de las sospechas se basa en la existencia de un entregador dentro de banco. De acuerdo a la víctima, los ladrones cometieron el robo ya con conocimiento del importante monto de dinero que cargaba en su mochila.

Por el momento, los dos delincuentes permanecen prófugos y todas las tareas de rastreo de información que podía arrojar el celular robado dieron resultado negativo.

La modalidad de los robos de salideras bancarias acaparó la primera plana de las noticias hace unos meses cuando “Rolo” Sartorio, el cantante de la banda de Música La Beriso, fue víctima de un delito mediante esa técnica.

El "Rolo" Sartorio sufrió una salidera el 21 de abril

Al músico le robaron a mediados de abril una mochila con dinero en la esquina de avenida Mitre y 12 de Octubre, en Avellaneda. Había retirado una suma de mucho dinero media hora antes en una sucursal bancaria ubicada a seis cuadras, en avenida Mitre y España.

“No fue al voleo porque vinieron a buscar la mochila donde tenía la plata (...) Los tres que se me tiraron encima y no tenían armas. Eran muy grandotes. Uno me agarró del cuello y me tiró al piso. Lo raro es que me seguían dos motos y había dos motos más esperándome. Me dejaron estacionar y cuando crucé la calle se me tiraron encima y yo ni los vi”, aseguró el músico en declaraciones a varios medios en simultáneo.

En la mochila lleva la plata para pagar los sueldos a los integrantes de la banda. “Hablé anoche con todos los chicos. Ellos saben comprender ya que les pagamos en toda la pandemia sin trabajar porque son amigos. Van a tener que esperar para cobrar el sueldo de abril. No queda otra que seguir trabajando”, se lamentó.

Casi un mes después, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a dos sospechosos de haber cometido el delito, por orden del fiscal de la causa, Alejandro Olmos Corone.

Uno de los operativos se desarrolló sobre la calle Zárate al 600 de Sarandí, donde detuvieron a un joven de 28 años y le secuestraron distintos elementos. Entre ellos, una moto con características similares a la usada en la salidera bancaria, un revólver Doberman calibre 22 con 40 proyectiles, dos celulares, gorras, un par de zapatillas y un dron. El segundo allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en Villa Domínico, donde la policía detuvo a un joven de nacionalidad peruana y de 29 años.

