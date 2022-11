La autopsia confirmó que el hombre asesinado en La Matanza recibió un tiro por la espalda

Era padre de dos nenes y padrastro de otro

“No portaba armas, era un laburante, un trabajador”. Con esas palabras la familia del hombre asesinado durante un operativo de la policía bonaerense en La Matanza describieron la clase de persona que habían perdido. En medio del dolor y las protestas en la zona donde se produjo el hecho, se conoció el resultado preliminar de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima, que determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un disparo en la espalda que afectó a uno de sus pulmones, según informaron fuentes judiciales.

Ese mismo estudio arrojó que Esteban Bellido recibió dos impactos de bala, uno de los cuales fue el mortal e ingresó por la espalda, en el hemitórax posterior, del lado derecho, que le desgarró el pulmón de ese lado, y con orificio de salida en el hemitórax anterior, por lo que no se pudo recuperar para realizar un cotejo.

El impacto restante lo recibió en una de las muñecas y los investigadores ahora esperan el resultado del barrido electrónico para determinar cuáles fueron los policías que dispararon.

Esteban fue papá de su segundo hijo hace 15 días

Te puede interesar: El hombre asesinado durante un operativo de la Bonaerense en La Matanza había sido padre hace dos semanas

Mientras tanto, la Justicia busca dilucidar cómo fue el hecho, para eso ordenó la detención de los once efectivos que habían participado del operativo y su declaración, para ser indagados por el fiscal Gastón Duplaa.

En total, se trata de tres mujeres y ocho hombres, los cuales ya se encuentran formalmente detenidos por orden del Juzgado de Garantías interviniente y fueron indagados como coautores del delito de “homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad”.

En ese sentido, el abogado defensor Rubén Fernández adelantó que “no hay un pacto de silencio” entre ellos ni “nada que ocultar”. El letrado explicó cómo fue el trabajo que realizaron y defendió el accionar de los mismos: “Fue un procedimiento donde se estaba haciendo una venta de drogas. Hace dos meses murió un efectivo policial que mataron los narcos en el mismo lugar y en una circunstancia como ésta. El personal normalmente recorre ese radio previniendo ese tipo de delitos, ya que se trata de una zona que está dominada por bandas narcos”, expresó Fernández según declaraciones difundidas por Télam.

Bellido era fanático de Independiente

Te puede interesar: “El Más Ladrón”, un músico que colaboró con L-Gante, es buscado por un feroz crimen con sello narco

La hipótesis del abogado choca contra las afirmaciones de los vecinos de Virrey del Pino que se manifestaron tras la muerte de Bellido, calificando al episodio como un caso de gatillo fácil. Andrea, una testigo del hecho, inidicó que estaba trabajando arriba del techo de su casa con su hijo, quien sostiene: “Los policías entraron por una calle lindera al barrio, dejaron los patrulleros afuera, y entraron disparando supuestamente para un allanamiento, aunque no aprehendieron a nadie y solo tiraron”.

“Parece que venían en busca de supuestos narcos, entraron disparando sin mirar nada. Es ahí cuando le tiran por la espalda al ‘Juje (apodo de Bellido, por sus vínculos familiares con la provincia de Jujuy)’. No le dijeron nada, ni le dieron la voz de alto. No le dijeron nada para que se detenga o se tire al piso. No sabíamos por qué dispararon si él venía caminando. Él no tenía armas, no tenía nada. Venía caminando porque había dejado su auto en el mecánico que está a la vuelta, le tiraron por la espalda y se muere en la puerta de mi casa, se ahoga con su propia sangre”, detalló Andrea, quien contabilizó entre 11 y 18 disparos.

‘Se trató de un caso de gatillo fácil’, denunciaron los familiares de Bellido en una mezcla de confusión e indignación por la muerte del hombre de 39 años, quien acababa de ser padre por segunda vez y recientemente había logrado quedar efectivo como empleado de la fábrica de gaseosas Manaos.

“No sabemos bien en manos de quién estamos porque la misma policía que tiene que cuidarnos es la que te mata por atrás. Esteban no portaba armas. Es un laburante, un trabajador, un hombre que estaba haciendo doble turno todos estos meses que estuvo a prueba (en la fábrica) para poder ofrecerle a su familia lo que él tanto soñaba, la casa, arreglar el auto”, indicó una cuñada de Bellido, de nombre Karina.

Seguir leyendo: