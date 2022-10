“Llevar esa carga de ser tu asesino fue horrible”, la carta que Carlos Carrascosa le escribió a María Marta a 20 años del crimen

La carta de Carlos Carrascosa a 20 años del crimen de María Marta García Belsunce

Tiene pensado hacer un viaje a Corrientes para ver a su familia. También, tomarse un avión e ir a recorrer otras tierras. Antes de eso, quizá se mude... ¿A dónde? Todavía no tiene idea. Lo que sí tiene en claro es que ninguno de esos planes son inmediatos. Todos los proyectos de Carlos Carrascosa (77), el Gordo o el Viudo, están determinados por un hito en su vida: el fin del juicio por el crimen de Maria Marta García Belsunce contra Nicolás Pachelo, su ex vecino del country Carmel aquel 27 de octubre trágico de 2002 y del que este jueves se cumplen dos décadas.

En las últimas horas, Carrascosa le escribió a su esposa un texto sentido en el que le habla a ella en primera persona y lamenta: “Llevar esa carga de ser tu asesino fue horrible”. Es que la muerte de García Belsunce es un delito por el que el viudo fue condenado y pasó más de siete años preso antes de ser absuelto

Justamente, en el fallo que lo liberó de culpa y cargo, se ordenó una nueva investigación sobre el crimen de María Marta. Los fiscales María Inés Domínguez -fallecida- y Andrés Quintana fueron los encargados de la tarea. Así, llevaron a juicio a Pachelo y los ex vigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon, acusados de haber matado a la socióloga en el marco de un robo.

Luego de haber declarado como testigo en este tercer juicio por el crimen de María Marta, Carrascosa trata de ir a todas las audiencias. Ayudado por su bastón y con el infaltable cigarrillo en la boca y el polar azul, el viudo se sienta entre el público. A veces lo acompaña Horacio García Belsunce; otras su amiga Jorgelina o amigos de toda la vida del country; incluso todos a la vez cuando la jornada era de impacto.

Carlos Carrascosa en una de las audiencias. A veces es el único entre el público (Maximiliano Luna)

En ese contexto, Carrascosa ha decidido llamarse a silencio sobre el caso. Quiere esperar a que termine el juicio. Sí, también procastina lo que piensa como lo hace con sus proyectos al momento en que los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro emitan su veredicto. No hay fecha para el fallo de los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín aún. Sí, el próximo lunes 31 de octubre serán los alegatos de las partes.

Lo cierto es que horas antes de que comience un nuevo 27 de octubre en la vida del viudo, Carrascosa decidió escribirle una carta a María Marta. Infobae accedió al texto completo, que comienza con una dedicatoria que ya ha usado en otros textos ”querida negrita”.

El viudo junto a su abogado, Gustavo Hechem (Maximiliano Luna)

“He llevado 20 años peleando por saber quién te sacó de mi vida. Éramos tan felices en nuestro nido, y hoy sigo peleando por saber la verdad. No fueron años fáciles, te imaginarás. Llevar esa carga de ser tu asesino fue horrible: siete años privado de libertad es algo que nunca imaginé. Y si algo me mantuvo en pie es el saber la verdad”, así comienza el texto del viudo.

Y sigue: “Te cuento que tuve un gran apoyo de todos los que nos conocen bien, y de muchos que me fueron conociendo por el camino. Tanto mis compañeros de cárcel como los que me cuidaban creyeron en mí. Y ni qué hablar de todos aquellos que nos conocían de chicos. Los de los lunes, mis y tus parientes, los del Sky, los del Bridge, y hasta los de la Bolsa siempre me ayudaron y apoyaron en todo lo que pudieron. Llegó el colmo de tener que elegir entre algunos pocos, los que me permitían tener de visita en el penal. 130 visitas distintas tuve en esos años de encierro. Los guardias me decían: ¡Qué haces acá, pibe! Todos me ayudaban a pasar esa cosa inimaginable para los que no la vivieron”.

Los expedientes del crimen de María Marta

A lo que le siguió con un renglón que mezcla esperanza con ilusión: “También tengo que agradecerte porque seguro fue obra tuya de mandarme a los ángeles Jor y Malu”. Y continuó: “Todo eso me dio la fuerza para seguir peleando y llegar sano a esta instancia. Tener la fuerza y llegar a este juicio, que es como la culminación de mi promesa. No puedo saber qué van a fallar, lo único que espero es que Dios les dé la sabiduría divina para lo que determinen. Mi misión la cumplí: llegar al juicio y escuchar todas las voces”.

Así, explicó: “Mis abogados, no los quiero olvidar: Fer, Gus, Pepe… Todos de distintas formas, pero apoyando y trabajando. A todos, mil gracias”. Y amplió hacia María Marta: “Qué menos puedo hacer por vos, mi compañera, amante y confidente. Me acuerdo cuando unos días antes de casarme me dijiste de tu miedo al matrimonio y yo te dije: ‘Tranquila, yo te voy a hacer FELIZ’. Y estoy seguro de que lo logré. Qué mujer excepcional eras, con principios y carácter. Eras la unión de la familia, mi sostén y todo”.

Carrascosa espera para entrar a la audiencia. Frente a él, José Ortiz,uno de lo ex vigiladores acusado (Maximiliano Luna)

Y destacó: “No hay palabras para explicarlo y así, de golpe, en un minuto desapareciste de mi vida en este mundo. Te fuiste al cuarto de al lado. Ya pronto nos volveremos a encontrar. Negrita divina, hoy son 20 años de ese día. No puedo creer todo lo que pasó, pero siempre me pongo en positivo y recuerdo los 31 años que pasamos. Como dije antes: solo te fuiste al cuarto de al lado, ya nos volveremos a encontrar. Y mil gracias por todo lo que hiciste desde arriba para que llegue hasta este momento”.

Y, entonces, concluyó el texto con: “Un TE QUIERO enorme”.





