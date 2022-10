Habló el joven secuestrado por falsos policías en Almirante Brown: “Conseguí la plata o te damos un tiro en la cabeza”

Video: el relato de Brandon.

Brandon, el joven de 22 años que fue secuestrado este lunes frente a su casa del partido bonaerense de Almirante Brown por tres delincuentes disfrazados de policías, relató como fueron las casi dos horas de terror que padeció desde que fue privado de su libertad hasta que fue liberado en Lomas de Zamora después de que su pareja pagara un rescate de 250 mil pesos.

La víctima contó que el secuestro ocurrió el lunes, cerca de las 23, en el frente de un domicilio ubicado en Derqui al 200, cuando tres hombres que se movilizaban en un Volkswagen Suran negro dijeron ser efectivos de la “brigada” y se lo llevaron por la fuerza. Para convencerlo, le mostraron un papel con una supuesta orden de arresto y a los empujones lo subieron al vehículo. Asustado, Brandon se subió sin oponer resistencia. Además, los delincuentes lucían chalecos antibalas oficiales, lo que hizo caer en la trampa a la víctima.

“Me dijeron ‘tenemos un pedido de detención’. Subite al auto o te hacemos un allanamiento. Me subí de los nervios. Confié que eran. Me iba a presentar porque me dijeron que yo había matado a una persona. Yo no maté a nadie y ahí después de mi cuenta de que no era así”, contó el joven desde la entrada de su casa a los medios de comunicación que concurrieron al lugar.

De acuerdo a la información policial, lo obligaron a subir al vehículo en el que se lo llevaron privado de su libertad hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras era trasladado, los secuestradores se comunicaron con la esposa del joven y le exigieron 5 millones de pesos para liberar a su marido. “Mi señora estaba re asustada y le decían que si no daba la plata me iban a matar. Me decían que la llamara y que si no pagaba me iban a dejar tirado en Capital Federal con un tiro en la cabeza”, agregó.

La principal sospecha de la familia es que alguien lo entregó a los secuestradores. El motivo es que casualmente ese día, Brandon había concretado la venta de un auto Peugeot 308 a través de Facebook. El pago del dinero se hizo a través de una transferencia bancaria, por lo que al momento del secuestro, no contaban con el efectivo que pedían los delincuentes. Sin embargo, creen que de alguna manera se filtró el dato y los falso policías pretendían el pago de un rescate millonario.

Así fue el secuestro en Almirante Brown

Al comunicarse con Jimena, la mujer de Brandon, los delincuentes le exigieron los cinco millones. La víctima, en tanto, también les explicaba que no contaba en ese dinero. La respuesta de los captores era que consiguieran lo que pudieran y que mañana pasarían de vuelta por la casa para llevarse el resto del dinero. “Quería que mi mujer consiguiera los cinco millones como fuera pero se ve que lo que querían era algo de plata”, continuó.

La pareja del joven por su parte comenzó a reunir la mayor cantidad de dinero posible. Como no contaba con el efectivo, una pareja amiga le prestó 250 mil pesos que puso en una bolsa para entregárselos. La banda de delincuentes le indicó a Jimena el lugar donde tenía que llevar la plata del rescate y le exigió que fuera sola o de lo contrario asesinarían a su marido. El lugar de encuentro era un gimnasio en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, en las inmediaciones de un shopping y varias estaciones de servicio.

La esposa se dirigió hasta el lugar con el dinero. Habían pasado casi dos horas desde que Brandon había sido privado de su libertad. Cuando la joven llegó a la zona pactada, de repente vio cómo su esposo bajó de un auto a toda velocidad, corrió hacia ella y le dijo que huyera porque no eran policías. La joven quedó paralizada con la bolsa del dinero en la mano. Fue por eso que uno de los delincuentes los alcanzó y se llevó la plata.

“Le dije ‘corré que no son policías’. Ella se quedó dura y ahí el tipo la agarra y la saca la plata. Salí a correr, pasó un patrullero y justo le dije que me habían secuestrado. Ahí hay una estación de servicio que está llena de policías. Había seis móviles”, comentó la víctima.

Tras la liberación de la víctima, policías de la zona de la Comisaría 4° de Lomas de Zamora, alertados por lo ocurrido, montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del shopping, localizaron un vehículo similar al de los secuestradores y fueron tras ellos. Los sospechosos huyeron por la calle Garibaldi, iniciándose una persecución hasta la estación de Llavallol, donde abandonaron el Volkswagen Suran e intentaron huir a pie. Sin embargo, dos de ellos fueron reducidos por los efectivos, al tiempo que el conductor logró escapar. El caso está en manos de la UFI N°7.

Según indicaron las fuentes del caso, los detenidos son dos hombres de 50 y 39 años.

El relato del pago del rescate

A su turno, Jimena también contó lo que vivió durante el secuestro. Comentó que ella vio cómo los delincuentes empujaron a su marido al auto y relató los llamados que le hicieron para presionarla y conseguir el dinero. Sin embargo, ya con su esposo fuera de peligro, la mujer se mantiene firme en su postura de que hubo un entregador.

“Fue alguien conocido. Fue mucha casualidad que haya sido el mismo día que vendimos el vehículo. Nosotros no le dijimos a nadie y la venta fue en casa. Fue a través de una transferencia pero no creo que sean policías”, sostuvo la mujer en diálogo con la prensa. Dijo que antes del hecho, observó que frente a su casa pasó un auto al menos cuatro veces. Como si se tratara de un trabajo de inteligencia previo.

“Una vecina me dice que la Policía se lo estaba llevando a mi marido. Bajé corriendo y hablé con el chico que estaba con él. Me dice que uno de los policías le dijo que tenía un papel con una orden que tenía que llevárselo”, relató. Después comenzó a recibir los llamados de su esposo. De fondo escuchaba cómo los secuestradores le ordenaban a Brandon que hablara con ella para pedirle el dinero.

“‘Quieren plata, me vendieron. Quieren cinco millones’, me dijo. ‘Pero si no tenemos esa plata, le contesté. ‘Conseguí lo que más puedas’, fue lo que me dijo mi marido. Me empecé a comunicar con unos amigos. Teníamos algo de ahorros y una pareja nos prestó el dinero. Nunca le dije lo que había conseguido. Le dije cuando me llamaron que a dónde tenía que llevar el dinero y cómo hacíamos”, añadió.

El relato de Jimena, la esposa del joven secuestrado

Fue en ese momento que le señalaron la zona del gimnasio de Llavallol y sin dudarlo, se dirigió acompañada de un amigo. “Él bajó del auto y me dijo ‘Jime, corré’. El chabón se acerca, mira la bolsa y me dice “¿Acá hay 600 lucas?”. Mañana paso a buscar lo otro. Mi pareja y yo empezamos a correr y dijimos ‘nos robaron, nos secuestraron y empezamos a correr’”. En ese momento comenzó la persecución que terminó algunas cuadras después con la detención de dos de los tres sospechosos. Además, recuperaron el dinero.

Los efectivos inspeccionaron el vehículo y corroboraron que contaba con un pedido de secuestro emitido en julio pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, dentro del automóvil encontraron una bolsa con 186 mil pesos y 200 dólares en efectivo, tres celulares, misma cantidad de handies, una pistola con municiones y una chapa sin número y con la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

También, en la calle se secuestró un chaleco antibalas con la misma leyenda. El fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N°7 de Lomas de Zamora, quien imputó a los detenidos por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva y secuestro extorsivo. Mientras tanto, continúa la búsqueda del tercer cómplice de los detenidos.

Brandon y Jimena no tienen certeza de quién pudo haber planificado todo. Sospechan desde el joven que les compró el Peugeot hasta alguien del barrio. Por ahora tienen miedo y esperan dar su declaración hoy ante el fiscal Espejo. “No quiero ni salir”, dijo Brandon con la voz quebrada.

