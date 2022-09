Maximiliano Rusconi: “Nisman se suicidó”

Justicia Abierta - Entrevista a Maximiliano Rusconi

Maximiliano Rusconi es abogado, doctor en Derecho y profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. De 1998 a 2001 fue Fiscal General de la Procuración General de la Nación, en donde lideró un área de política criminal y servicios comunitarios y una fiscalía especializada en delitos tributarios y contrabando (la antecesora de la actual PROCELAC). Fue abogado del ex presidente Carlos Menem en el juicio por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. También representó a Diego Lagomarsino en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ahora defiende a Julio de Vido en la causa Vialidad.

-Maximiliano Rusconi. ¿Quién sos?

-Bueno, soy un abogado, soy papá. Soy alguien que tiene mucha vocación por divulgar cosas, por debatir. Soy una persona sensible.

-Y sos un ex fiscal.

-Ex fiscal, sí. Fijate la importancia que le doy que ni lo mencioné.

-¿Extrañás un poco esa adrenalina del trabajo del fiscal, de la investigación penal, de perseguir a los “malos”?

-No me parece que estemos pasando el mejor momento en cuanto a la calidad de los recursos humanos puestos al servicio de la usticia, a los niveles de eficacia, a los niveles de control, a la valentía institucional.

La reforma

-¿Qué dos o tres reformas concretas le harías a la Justicia Penal Federal?

-En un sistema político tan centralizado en Buenos Aires, que haya 12 jueces federales que se ocupan de todos los temas penales que involucran a la administración pública con sede en Buenos Aires, que es la totalidad, me parece que es darle a esos 12 funcionarios un poder descomunal, inédito en el mundo.

Este presidente que, debo confesar, yo me entusiasmé cuando dio su discurso ante la Asamblea Legislativa… Él, no otros, él instaló en primer lugar la necesidad de la reforma judicial. Eso fue hace dos años y medio. No hicieron nada. Pero nada de nada. No un poquito, nada.

-¿Es un problema de voluntad política?

-Bueno, yo creo que sí.

-Nadie quiere reformar la Justicia.

-Sí, por supuesto. Desde el Gobierno o desde algún sector dicen: “Bueno, pero no nos da la relación de fuerzas”. Ese argumento a mí me desespera, me genera mucho malhumor, porque yo lo que le contesto a eso es: ¿desde cuándo una gran transformación arranca con la fuerza favorable?

El temazo

-La causa Vialidad: ¿cómo se explican algunos de los números que han planteado los fiscales? Yo te doy algunos datos de los que dieron.

-No me voy a someter a ese juego porque yo no tengo acá para contrarrestar. Yo te digo en general mi respuesta. Estamos transcurriendo la etapa final de un juicio oral, en el caso de Vialidad, sin pericias. La única “semi pericia”, “mini pericia” que se hizo en ese caso la hizo Iguacel. A Iguacel lo designa Mauricio Macri. ¿Y sabés lo que dice esa pericia? Dice que “bueno, que es raro, muchas licitaciones las ganó Austral Construcciones”. Pero, ¿hay problemas de calidad constructiva? No. ¿Hay problemas de demora? Y, la verdad que no. Hay en el último tiempo demora, pero justo coincidía con el tiempo en que estaba detenido Lázaro Báez. Sí, obvio, si metés preso al sujeto que tiene que conducir…

-Bueno, pero imagino que no está Lázaro Báez picando piedras al costado de las rutas de Santa Cruz.

-O sea, vos me vas a decir que no hay impacto.

-Por ejemplo, las modificaciones de obra. Ellos dijeron “las modificaciones de obra le permitieron a las empresas de Lázaro Báez tener 63 años...”

-Lo que hay que demostrar es si las modificaciones de obra que ellos están señalando, vamos a demostrar que es totalmente falso lo que dicen, son totalmente usuales, siempre. Y es totalmente usual que las obras se retrasen. Todas las obras.

- 63 años todas las obras.

-¿Cómo?

-Esto fue lo que dijeron los fiscales: las modificaciones de obra les permitieron a las empresas de Lázaro Báez tener 63 años de prórroga en total.

-¿63?

-63 años de prórroga contando todas las obras.

-Significa que si son 125 adjudicaciones…

-Pero son 51, no son 125.

-Se retrasaron seis meses, no es grave.

-Pero son 51.

-Esos son argumentos… ¿Sabés qué? Eso es “fulbito” para la tribuna de fiscales poco serios. Y los fiscales tienen que ser objetivos también. Y estos fiscales no son objetivos, están haciendo un acting. Yo nunca vi fiscales tan histriónicos.

-El juego del juicio oral es: alegan los fiscales, después alegarán las defensas. Vos también sos bastante histriónico, cada uno pondrá lo suyo y la ciudadanía podrá observar. Y después los jueces son los que tienen que tomar la decisión, no los ciudadanos ni las ciudadanas.

-Es el equipo de fútbol el que tiene que tomar la decisión.

-Bueno, sobre ese tema, ¿vos creés que dos fotos en las cuales están el fiscal y el juez en un equipo, en la misma foto jugando al fútbol, eso es amistad íntima? ¿Vos como fiscal nunca jugaste al fútbol con un juez ante cuyo estrado litigabas? ¿Nunca?

-El problema no es que jueguen al fútbol. Primero que yo no jugué, no me acuerdo haber... En general, busco amigos en otro lado. El problema no es ese. El problema es que en un momento enormemente politizado un juez, un camarista, dos fiscales, un fiscal, otro juez vayan a jugar al fútbol de modo permanente, en un torneo de fútbol a la quinta Los Abrojos de quien era presidente o quien hoy es ex presidente. Eso es vergonzoso.

La pregunta inconstitucional

-¿No te hace ruido defender siempre poderosos?

-No, primero que no defiendo siempre poderosos. Tengo un montón de casos que no son noticia. Son noticia los poderosos, pero defiendo mucho más no poderosos y casos pro-bono. Lo que me hace ruido es cómo ejerzo mi trabajo y creo que nadie puede decir, me parece que sería muy injusto, que alguna vez yo he defendido haciendo tráfico de influencias o ejerciendo una defensa como sabemos todos que esos caminos turbios existen en Argentina. Yo defiendo con argumentos.

-¿Cómo son los caminos turbios?

-Bueno, sabemos que hay corrupción judicial también, digamos.

El VAR

- ¿Cambiarías algo?

-No, lo profundizaría, mucho más. El comportamiento nuestro, el día que se estudie ese expediente se va a notar que el nuestro fue sumamente transparente y el de Arroyo Salgado sumamente turbio.

-Ahora, ¿no te parece, más allá de lo que objetivamente pienses sobre su actuación en el expediente, no te parece un poco fuerte todo eso en relación a una querella digamos particular, en el caso de una persona que está muerta, por las razones que sea?

-Pero ella no quiso saber la verdad

-¿Es cierto que antes de ser abogado de Lagomarsino le habías ofrecido a Arroyo Salgado ser el representante de la querella?

-No, esa es otra inmoralidad de ella. Yo llamé…... yo tenía una relación con Arroyo Salgado y con Nisman también. Dos llamados hice. Primero a Raúl Pleé, con el cual tenía relación, que era Fiscal de Casación, y le dije “Raúl, mirá, yo no quiero molestar, pero bueno, transmití mi solidaridad”. Un llamado de condolencia.

Llamé a la secretaria privada del juzgado. No me atendió ella, me atendió la secretaria privada y le digo: “Mire, yo llamé a Pleé, pero la verdad que quiero transmitirle, cuente conmigo para lo que necesiten”. Porque, es cierto, quizás, pero además no tenía ninguna ventaja, eso era una cuestión de solidaridad. Yo era abogado de la matrícula.

Y después me viene a mí, esto es totalmente verdad y lo expuse mil veces: la situación por la cual me vino, mi diálogo con Lagomarsino. Lo expuse porque soy consciente de que era un caso complejo desde el punto de vista de la lectura de la gente. Y yo estaba muy convencido de que sinceramente, puedo equivocarme todavía, pero creo, estoy muy convencido de que él es inocente.

-Estás convencido de que Lagomarsino es inocente.

- Sí, por supuesto. Bueno, no solo. Estoy convencido de que se suicidó Nisman.

-Estás convencido de que Nisman se suicidó.

-Hoy estoy convencido de que se suicidó. En ese momento no, había duda, había pericias. Si uno lee todo el expediente, sin duda llegás a la misma conclusión, si es que no tenés ningún prejuicio, ningún sesgo.

