Secuestro y muerte en Córdoba: la millonaria extorsión que recibió la madre de Santiago

Santiago Aguilera fue secuestrado el martes por la noche y su cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana

El miércoles 17, once minutos antes de las 7 de la mañana, la madre de Santiago Aguilera Allende recibió dos mensajes en su teléfono. El primero vía SMS y el segundo por WhatsApp. En ambos, la comunicación era la misma: se le informaba que su hijo había sido secuestrado el día anterior y que para su liberación se le exigía un pago de unos 7 millones de pesos.

También se le advirtió que recibiría una nueva comunicación poco más de dos horas después, a las 9 de la mañana. Ese mensaje o ese llamado ya nunca llegó.

La Fiscalía Federal Nº 1 de la provincia de Córdoba, a cargo del doctor Enrique Senestrari, brindó esa información en el sitio web de la Procuración, el primer comunicado desde que se confirmara que el cuerpo hallado el domingo por la mañana en un embalse de la zona de Boca del Río, en Traslasierra, pertenecía al joven de 18 años que llevaba cinco días desaparecido.

Todavía resulta una incógnita los motivos del secuestro, la causa de la muerte del joven y, en caso de que la autopsia confirmara que se trató de un asesinato, el móvil que llevó al homicida a cometer semejante crimen.

El fiscal Senestari también confirmó la detención de un hombre, hoy detenido en el penal de Bouwer, quien fue imputado por el delito de secuestro extorsivo seguido de muerte de Santiago Aguilera Allende y que aún no prestó declaración indagatoria.

El acusado, el único imputado en el hecho hasta ahora, es un joven de 23 años, identificado como Walter Gil, que es empleado de la empresa de venta de materiales de construcción, propiedad de la familia Aguilera Allende, y quien fue la última persona que dialogó con la víctima.

El cuerpo fue encontrado en Traslasierra, el domingo cerca de las 10.30 de la mañana

“ Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más”, dijo Senestrari sobre el detenido, quien fue apresado el jueves en una casa del barrio Cura Brochero en Villa Dolores.

A su vez, Gil prestará declaración ante la Justicia este lunes, luego de que designe a un abogado defensor.

El fiscal también aguarda los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo del adolescente, que fue realizada durante el domingo en el Hospital Regional de Villa Dolores. Participaron de la misma personal del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, y representantes de las oficinas de Química Legal, Producción y Análisis Audiovisual y Fotografía Judicial de la Policía Judicial provincial.

También interviene en el hecho la UFESE, la unidad de la Procuración dedicada a investigar secuestros extorsivos, a cargo del fiscal Santiago Marquevich.

Antes de salir de su casa, Aguilera le dijo a su familia que iba a encontrarse con un amigo

Carlos Aguilera, padre de Santiago, había contado el viernes pasado a la prensa durante uno de los operativos de búsqueda que su hijo había recibido un trasplante de riñón de parte de su mamá y que necesita determinada medicación, la cual no se llevó consigo ese 16 de agosto cuando salió de su casa para encontrarse con un amigo.

Así, la investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos y tratar de determinar si hubo más participante. La Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba cuenta con la colaboración de las dos fiscalías de instrucción de la ciudad de Villa Dolores. Diversas versiones cruzan la causa, ninguna corroborada hasta ayer por la noche: una en particular indicaba que el secuestro no estaría motivado simplemente por la codicia criminal. “Todas las hipótesis están abiertas”, asegura una fuente con acceso al expediente.

SEGUIR LEYENDO: