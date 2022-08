Juicio por el crimen de María Marta García Belsunce: según un preso fallecido, Pachelo descartó el arma del crimen en una alcantarilla

Nicolás Pachelo, el principal acusado (Télam)

El juicio para esclarecer el crimen de María Marta García Belsunce, cometido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, cobra un giro llamativo. Esta vez, el dato estrella de la acusación apunta a qué pasó con el arma con la que se asesinó de múltiples disparos a la socióloga, una incógnita del caso. Pero el dato no proviene de un testigo en la sala.

Marcelo Fabián Maradei murió el 9 de agosto de 2021 cuando por entonces estaba detenido en la Unidad Penal N°9 de La Plata. Su nombre fue mencionado esta semana en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Según los fiscales acusadores del proceso, el fallecido se acercó en 2019 a la fiscalía del expediente Pilar para decir que había estado encerrado en un calabozo de la Prefectura en Retiro junto al principal acusado, Nicolás Pachelo, y que conocía secretos del ex vecino del country Carmel.

La acusación aseguró que Maradei se presentó en la sede fiscal “para decir que fue compañero de celda de Pachelo y que el imputado le había dicho que había matado a María Marta”. Incluso, entre otras cuestiones de interés, también “le había dicho dónde había tirado el arma” del crimen, un revólver calibre .32 largo que no ha sido hallado en estos casi 20 años. De acuerdo a su versión, Pachelo la arrojó en una alcantarilla sobre la autopista Panamericana.

Los fiscales también anunciaron que convocarán a la hermana de Maradei como testigo.

Esta semana: Horacio García Belsunce y Carlos Carrascosa en el frente a los tribunales de San Isidro (Maximiliano Luna)

Maradei se comunicó por teléfono con la fiscalía de Pilar el 8 de agosto de 2019. Dijo que tenía información sobre el asesinato de María Marta. Doce días después se reunió con el fiscal Andrés Quintana.

En ese encuentro, Maradei reveló que tuvo una conversación mano a mano con Pachelo. Dijo que el imputado estaba vulnerable por la enfermedad de uno de sus hijos y, en ese contexto, se abrió y habló de la muerte de su madre y de su padre , entre otras cosas. Luego, siempre de acuerdo a la fiscalía, confesó el asesinato de la socióloga y hasta precisó que el arma del crimen la descartó en una alcantarilla en la autopista Panamericana cercana a Carmel.

El miércoles, luego de la fiscalía mencionara la declaración extraoficial de Maradei, Pachelo se refirió a esta versión. Dijo que al presunto testigo “no” lo recuerda. “No lo voy a negar porque después el fiscal dice que soy un mentiroso, así que yo no me acuerdo. Sí niego que le confesé lo que dice que le confesé”, afirmó. También calificó como “insólito” el dato del arma que se supone que contó Maradei: “Lo primero que le dije a mi abogada: ‘Por qué no van corriendo a buscar el arma’. En vez de venir a plantear que se murió, vayan a buscar el arma si esta persona dijo dónde estaba. Rara la actitud de la fiscalía, como siempre”, agregó.

Maria Marta Garcia Belsunce fue asesinada de cinco disparos en la cabeza.

Por ese motivo, hoy la fiscalía inició la audiencia remitiendose al expediente de la causa 2399 por extorsión, tramitada en el Tribunal Oral N°16 de Capital Federal, en la cual Pachelo fue damnificado y fue condenado José Fabio González Beliz, también detenido en la misma dependencia de Prefectura.

“En la audiencia anterior el señor Pachelo dijo que no conocía a Maradei, dijo que había estado dos años y dos meses solo, que la cárcel para contraventores y que no había espacios comunes. Venimos a desnudar las mentiras del señor Pachelo”, comenzó Quintana.

El fiscal se enfocó en declaraciones y fotografías que constan en ese expediente y sostuvo: “Pachelo miente, miente, miente. Mintió cuando dijo que no conocía a Maradei, porque estuvo alojado con él; mintió cuando nos dijo que estuvo dos años solo, compartió la celda con otro detenido ; mintió cuando dijo que no había lugares comunes, porque en las fotos se ve que había un gimnasio; mintió cuando dijo que era un sótano sin luz natural, ya que ve en la fotos que hay ventanas. Y si eso es mentira evidentemente lo que había señalado Maradei es verdad”.

NOTICIA EN DESARROLLO