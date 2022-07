Desesperada búsqueda de una adolescente en Lomas de Zamora: la familia sospecha de un hombre 10 años mayor que ella

Agustina Gutiérrez tiene 15 años, mide 1,50, tiene cabello negro largo con flequillo y es de tez morena. (Facebook/María Carla Policicchio)

La familia de Agustina Gutiérrez atraviesa un estado de profunda desesperación e incertidumbre desde el domingo pasado, cuando la adolescente de 15 años desapareció de la casa de su abuela, ubicada en Villa Albertina, partido bonaerense de Lomas de Zamora. Hasta hoy no se sabe nada de ella. A partir de los testimonios que familiares de la menor brindaron a los investigadores, las sospechas apuntan a un joven de cerca de 25 años, con quien la menor se veía desde hace un año.

Pablo, padrastro de la menor buscada, contó en diálogo con Infobae que Agustina se dio un baño en su casa y luego él mismo se encargó de acompañarla en colectivo hasta la casa de la abuela a unas 15 cuadras de su domicilio. Como su padrastro tenía que asistir a una actividad en la iglesia cristiana de la que forma parte, y Victoria, la madre de la chica, estaba en su trabajo, Agustina no podía quedarse sola y por eso la dejaron con un familiar a cargo.

Agustina Gutiérrez mantenía un vínculo con un joven de 25 años, el cual no era avalado por Victoria, su madre.

Al finalizar “el encuentro entre hermanos de la iglesia”, tal como lo calificó el propio Pablo, él contactó a la abuela de Agustina. “Acá no está”, le respondió la señora, que aseguró que no sabía a dónde se había ido. Ese fue el momento en el que se encendieron las alarmas, ya que no se sabía nada del paradero de la niña.

Tras su jornada laboral, Victoria llegó a su casa cerca de las 23, y fue ahí cuando Pablo le notificó sobre la desaparición de su hija. Tras esperar varias horas, se dirigieron a la Comisaría 9a de Parque Barón (Lomas de Zamora) para realizar la denuncia correspondiente.

Según contó la familia a los investigadores, Agustina solía verse con un joven de unos 25 años que, presuntamente, estaría relacionado con hechos delictivos y el consumo de drogas. Victoria, la madre de la menor, no estaba de acuerdo con este vínculo y en mayo pasado realizó una denuncia porque los encontró a ambos en su propia casa. “A él lo llevaron detenido y se abrió una causa. Pensamos que no se iban a ver nunca más, pero siguieron encontrándose a escondidas”, aseguró la fuente consultada por Infobae.

La relación entre una niña de 15 y un hombre diez años mayor llamó la atención en la dependencia policial donde fue radicada la denuncia, por lo cual agentes, acompañados por familiares de Agustina, se dirigieron en un patrullero hasta el domicilio de la madre del sospechoso. Una vez allí, la dueña de casa dijo que no sabía nada de su hijo desde el miércoles pasado, y aún hoy se desconoce su paradero.

Al enterarse de la desaparición de Agustina, una de sus compañeras de colegio habló con la familia de la menor y, según contó Pablo a este medio, se refirió a un supuesto hecho de violencia con el sospechoso. “Habría un indicio de que la zamarreó en algún momento” , dijo el padrastro.

Según precisan las publicaciones compartidas por familiares de Agustina en redes sociales, la niña mide 1,50 metros, tiene cabello negro largo con flequillo, y se caracteriza por su tez morena. Al momento de su desaparición, vestía una campera negra estilo parca, jean celeste claro, y calzaba zapatillas blancas con rayas verdes marca Adidas.

Si alguna persona llegara a tener información precisa sobre el paradero de Agustina Gutiérrez, su familia pide que se comuniquen al 911 o al 134.

