Una estudiante de Medicina de 19 años sufrió muerte cerebral tras una brutal golpiza en un asalto

Una joven de 19 años permanece internada con muerte cerebral luego de ser víctima de una brutal golpiza durante un asalto, cuando se disponía a cenar con un amigo. María Agustina Fernández se radicó en la ciudad de Cipolletti en marzo para empezar sus estudios universitarios en la carrera de Medicina.

El hecho ocurrió este martes 5 de julio durante la noche, en la calle Confluencia al 1300, donde la chica alquila un departamento. La víctima se encontraba en la casa de un amigo, quien había salido para comprar la comida. En ese momento, los delincuentes entraron al lugar, la golpearon salvajemente y escaparon con los celulares de ambos y la suma aproximada de 1000 dólares .

“No entiendo por qué tanta golpiza, le pegaron a matar. Ella recibió todos los golpes en la cabeza. Intentó defenderse, y por eso tiene la mano izquierda quebrada. Cuando ingresaron los delincuentes, se encontraron con ella”, contó su madre en diálogo con medios locales. Ahora, sus amigos y conocidos se convocan para marchar por la ciudad rionegrina en su nombre y exigir justicia.

Cuando su amigo volvió y la encontró inconsciente y ensangrentada en el piso, llamó a una ambulancia, la cual la trasladó hasta un hospital cercano. “Desde últimas horas de ayer se le comenzaron a hacer pruebas, sobre todo de presencia de reflejos, para determinar la presencia de actividad cerebral. Esperábamos hoy el último estudio que iba a determinar si existía actividad. Desgraciadamente hoy tenemos que decir que no; es muy triste la situación que nos toca vivir ”, declaró la directora del Hospital Pedro Moguillansky, Claudia Muñoz, en diálogo con la radio LU19.

Ante la triste noticia, sus amigos y vecinos de la localidad estuvieron junto a sus padres en las inmediaciones del lugar como símbolo de acompañamiento con velas encendidas. “Ella no debía estar ahí y recibió la peor parte. Sabíamos que las expectativas ya eran malas y vinimos volando, de la peor manera”, expresó su mamá en declaraciones a medios locales.

La fiscalía continúa abocada en la investigación para poder esclarecer el hecho. Por el momento no hay detenidos en la causa. Los familiares reclamaron Justicia y que se encuentre a los responsables de la brutal agresión.

“No entra en mi cabeza, no puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó”, advirtió Silvana Cappello.

Desde las redes, amigos y conocidos de la estudiante de medicina realizaron una cadena de oración para despedirla con emotividad, donde una gran cantidad de personas se hizo eco. Por último, su madre agradeció a la Fiscalía y a los profesionales médicos que atienden a Agustina por su predisposición y “calidad humana”. “Queremos una pronta resolución porque mi hija se lo merece”, expresó.

La joven estudiante iba por su sueño

Con el objetivo de recibirse y convertirse en médica, María Agustina Fernández se había mudado a la ciudad rionegrina para cumplir su sueño. Gracias al esfuerzo económico de sus padres había logrado radicarse en un monoambiente.

Sus padres, en Febrero, incluso habían viajado a la zona para buscar el departamento. “Vino a cumplir un sueño”, contaron sin consuelo. Habían viajado a la zona tras la agresión que sufrió en el complejo donde vivía.

Según detallaron, la joven se estaba acomodando en Cipolletti y llevaba correctamente sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Comahue.

