Misterio mafioso en Mendoza: hallaron el cadáver de un hombre en el baúl de un auto incendiado

David Gastón Piroli, el hombre asesinado en Mendoza

Todo indicaría que fue un ajuste de cuentas .

Esa es por ahora la principal hipótesis que manejan los investigadores del salvaje crimen de David Gastón Piroli, un hombre de 38 años que fue encontrado anoche sin vida dentro del baúl de un Ford Falcon rojo , en una zona descampada de la localidad mendocina de Las Heras. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, por la forma en la que descubrieron el cadáver, se trató de un asesinato con tintes mafiosos: el cuerpo estaba atado de pies y manos , presentaba una lesión importante en la cabeza y el auto en el que se hallaba, estaba casi totalmente incendiado.

El hallazgo se produjo poco después de las 22 horas en las inmediaciones del barrio Mathieu, en la intersección de la avenida San Martín y las vías del tren, a unos diez kilómetros de la capital provincial. Fue gracias al llamado de un ciclista que circulaba casualmente por el lugar y observó un auto en llamas en medio de una zona que se caracteriza por estar rodeada de árboles, arbustos y maleza. A los pocos minutos llegó personal de la Policía provincial y de los Bomberos, quienes controlaron el fuego y comenzaron inspeccionar el vehículo hasta encontrar los restos de Piroli.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio llegó a consumir prácticamente todo el Falcon Rojo. Lo único que resultó casi intacto fue el baúl donde estaba el hombre de 38 años. Al parecer, el llamado del ciclista y la acción de los bomberos impidió que los asesinos completaran su plan macabro de matar y ocultar completamente cualquier rastro.

También a raíz de que esa parte del auto no llegó a ser afectada, se pudo confirmar rápidamente la identidad de la víctima. Al poco tiempo del hallazgo del cuerpo, personal de la Fiscalía de Homicidios, cuyo titular es el fiscal Carlos Torres, comenzaron a trabajar en la búsqueda de pruebas y con los datos del vehículo, establecieron que estaba a nombre de la ex pareja del hombre muerto.

La zona en la que fue encontrado el cuerpo

Después llegaron hasta la casa de la propietaria y finalmente confirmaron que se trataba de Piroli. Al lugar del descubrimiento también concurrieron efectivos de la Policía Científica y según trascendió, la mujer brindaría su declaración antes el fiscal Torres en las próximas horas.

El resultado final de la autopsia no se conoce aún. Lo que se supo es que el cuerpo tiene una lesión importante en la cabeza: no se pudo establecer si es producto de un golpe o un disparo, otras lesiones y estaba atado de pies y manos . Por lo pronto el Cuerpo Médico Forense trabaja sobre el cadáver. No se descarta un motivo narco detrás del ataque.

Piroli era padre de dos chicos y contaba con antecedentes penales. El hombre, domiciliado en Las Heras y nacido el 2 de marzo de 1984, fue investigado por diversos hechos desde 2002 hasta 2020. Le iniciaron causas por hurto y robo agravado. También lo acusaron en 2015 de golpear a su pareja. También tuvo una causa penal por violar el aislamiento obligatorio durante la pandemia.

Según la agencia Télam, la familia de Piroli lo buscaba desde el martes último.

