Video: un pitbull mató a una perra salchicha frente a dos nenas de 3 y 10 años en Benavídez

El momento en que el pitbull mató a un perro en Benavídez

En una semana con dos graves ataques de perros en Jujuy y Salta, donde una beba murió y la otra continúa internada en grave estado; un pitbull mató a un perro salchicha mientras lo paseaban dos nenas de 3 y 10 años por el barrio privado Las Glorias de Benavidez, en el partido bonaerense de Tigre.

Todo ocurrió el sábado pasado cerca de las 16.30, cuando las nenas salieron de su casa con su pequeña perra “Lupe”, una salchicha arlequín mini. Iban hasta la casa de una amiga que queda dentro del barrio privado ubicado sobre la calle Ignacio Corsini al 1200.

Cuando estaban a apenas dos cuadras de su casa, según el relato que ellas mismas hicieron a sus padres y de acuerdo a lo que se puede ver en un video registrado por una cámara de seguridad, un perro pitbull blanco escapó de una propiedad, saltó un cerco de aproximadamente 80 centímetros de alto y se abalanzó sobre “Lupe” , que se había adelantado unos metros de sus dueñas.

En las imágenes se puede ver que el pitbull fue directamente a atacar a la perra salchicha y, no sólo la mordió sino que también la zarandeó, hasta dejarla gravemente herida. Las nenas corrieron hasta su casa y llamaron gritando y llorando a su papá, que salió para ver qué había pasado y encontró a sus hijas en estado de shock.

Cuando fueron hasta el lugar, el perro familiar estaba tendido en el pasto gravemente herido. Junto al animal estaba la dueña de pitbull, una mujer identificada como Mónica.

Nicolás y Noel, los padres de las nenas, tomaron a “Lupe” con un pullover y la llevaron a una veterinaria, donde recibió algunas curaciones hasta que el especialista recomendó sacrificarla debido a la gravedad de las heridas. El pitbull lo había destrozado: lo único que no tenía desgarrado era un pulmón.

Este lunes, Nicolás radicó la denuncia policial por lo ocurrido en la Comisaría 4ª de Tigre. Los vecinos del barrio privado Las Glorias también juntaron firmas ante la preocupación de que un perro tan agresivo viva en el interior del country.

“Hace dos años en el barrio juntamos 63 firmas para que saquen a estos perros de raza peligrosa y logramos un reglamento, pero entró en vigencia a partir de agosto de 2019, los que estaban desde antes quedaron. Este era uno. Ellos tenían tres y sacaron dos”, explicó a Infobae la madre de las nenas.

“No es que el perro sea malo, responde a su instinto. Justo vi el fin de semana la noticia del pitbull que mató a una nena. Por más que me duele en el alma lo de la perrita, no paro de pensar que si no estaba el perro se tiraba contra las nenas, sobre todo la de 3 años” , continuó.

“Los que tienen que pensarlo son los dueños, no pueden tener un animal así en un barrio donde hay niños. Ellos tienen una reja pero el perro la pasó como nada”, explicó la mujer, que tras la muerte de “Lupe” se acercó a la casa de los dueños del pitbull para conversar sobre lo que había pasado.

“Me dijeron que estaban conmocionados y que les diera unos días que lo iban a sacar. Pero lo que hicieron después de eso fue ir a seguridad y hacer un informe diciendo que mi perra se metió en su terreno y por eso el perro la atacó. Cuando les pregunté por qué, y les dije que había un video, volvieron a ir y pidieron que lo borraran. No van a sacarlo”.

Las nenas, mientras tanto, en especial la más grande, siguen en shock: “La de 10 no quiere salir al barrio y lo único que hace es llorar. Ella lo que dice es: ‘Yo la escuché que lloraba y no la pude ayudar’”.

