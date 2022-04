La Policía Bonaerense recluta jóvenes civiles para conducir patrulleros

La Policía Bonaerense convoca a postulantes que desen trabajar como conductores de patrulleros. (Gustavo Gavotti)

En una iniciativa tan ocurrente como inédita, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conducido por el ministro Sergio Berni, convocó a jóvenes civiles que trabajar como conductores de los patrulleros de la Policía Bonaerense.

Durante una entrevista radial, el ministro Berni destacó hoy la importancia de la medida impulsada por su cartera y contó que se trata de “un reclutamiento civil para incorporar a la policía, que eso sucede en todas las policías salvo en la Policía de la Ciudad”. Y subrayó: “Esto viene a resolver una situación y a darle mayor capacidad operativa a la Policía”.

En diálogo con radio La Red, el funcionario aclaró que el conductor de un móvil policial no tendrá chapa ni arma , y que sólo estará abocado a “hacer patrullaje y avisar” si observa alguna situación fuera de lo común o que pudiera derivar en un acto delictivo. Sobre este punto, destacó: “Antes el policía tenía que pensar cómo manejar y la operación que iba a llevar adelante. A partir de este momento, usted tiene una persona que va a manejar, que se forma para una doctrina operacional, y un policía que va a responder a las agresiones si es que las hubiera”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, patrulla las playas de la Costa Atlántica a bordo de un helicóptero.

No obstante, Berni aseguró que los conductores asignados tendrán “estado policial” , lo que significa que se regirán bajo las leyes y los reglamentos de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que la iniciativa de la Provincia ha recibido varias críticas, Berni destacó que la nueva figura de “conductor motorista” expone la problemática que existe con los choferes de las patrullas municipales, que según él “no están capacitadas para desarrollar un manejo táctico a nivel policial”.

De acuerdo a los requisitos difundidos por los distintos municipios provinciales que respaldan la propuesta, los postulantes deben ser argentinos o naturalizados, tener entre 18 y 29 años de edad, haber finalizado el colegio secundario, poseer registro de conducir vigente y no contar con antecedentes penales.

El Municipio de Ensenada respalda la convocatoria de conductores para los móviles de la Policía Bonaerense.

En cuanto al curso de dos meses que deberán realizar los postulantes a los puestos de trabajo ofrecidos por el Ministerio de Seguridad bonaerense, algunas autoridades consideran que la capacitación es un tanto exigua para la responsabilidad que demanda el rol a cubrir.

“Dos meses resulta un poco exiguo. Si bien no es un policía, es un personal civil que es auxiliar de la policía”, consideró Federico Suñer, secretario de Seguridad de San Isidro, en diálogo con Telenoche (ElTrece). Además, el funcionario de la administración del intendente Gustavo Posse adelantó que los conductores tendrán “un sueldo básico de 60 mil pesos”.

Por su parte Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, opinó que “para ser conductor, alcanza, pero para ser parte de una unidad operativa que aborda el delito, no”

Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, habló con el citado noticiero y rechazó la convocatoria impulsada por las autoridades bonaerenses. “No tienen formación, no saben utilizar el móvil como un escudo ante un enfrentamiento armado, y no saben proteger a sus compañeros”, lamentó durante su análisis. Y concluyó: “Vamos a tener un sistema de seguridad peor”.

