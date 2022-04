Misterio en el Hotel Plaza Real de Rosario: hallaron a una huésped muerta en el jacuzzi

Uno de los jacuzzi que hay en las habitaciones del Hotel Plaza Real de Rosario (@plazarealoficial)

Eran las 13.30 de este lunes y los huéspedes de la habitación 801 del Hotel Plaza Real de Rosario no habían bajadopara hacer el check-out como estaba previsto. Por ende, los empledos le avisaron a la gerenta. Así, decidieron ingresar al cuarto. No bien entraron, escucharon que el jacuzzi estaba encendido. Lo que encontraron no se lo hubieran imaginado jamás: ”El cuerpo de un hombre sin vida estaba sumergido en el agua teñida de sangre”, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación. A las 17.32, todo cambió. Cuando sacaron el cadáver se dieron cuenta de que la víctima en realidad era una mujer: “Y si está flotando desde el sábado es imposible reconocerlo”.

“Creíamos que era un hombre. No tenía el rostro visible. Estaba boca abajo. Ya constatamos que era la mujer que reservó la habitación”, dijo ante la prensa el fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, intentando enmendar la información original que surgió de fuentes oficiales sobre que la víctima era masculina.

Ahora E.M.M, de 45 años y con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Beruti, es intensamente buscado. “No sabemos cuándo y cómo se retiro del lugar el hombre, pero no hay elementos suyos en la habitación. Sí de la persona fallecida”, dijo el fiscal Spelta.

Fuentes de la investigación dijeron que en la habitación 801 “encontraron restos de crack y habían tapado las salidas de humo”. El fiscal, ante la prensa, agregó: “Hay rastros de estupefacientes y de consumo. Presumimos que consumieron crack o cocaína por inhalación”.

Todo se descubrió este mediodía en el hotel ubicado en Santa Fe 1632, en pleno centro de Rosario, y de inmediato se dio aviso a la Policía de la Comisaría 2ª de esa ciudad y al fiscal del turno. La causa fue caratulada como muerte dudosa, aunque, justamente, las dudas de los investigadores son muchísimas.





Lo cierto es que la pareja, oriunda de Buenos Aires, se había alojado en el hotel el miércoles pasado y tenían previsto irse este lunes , como nunca dejaron la habitación, los empleados del hotel llamaron con insistencia a la 801. Pero nadie les respondió, por eso se decidió ingresar por la fuerza al cuarto y entonces se encontraron con la víctima, dijeron las fuentes consultadas. No bien abrieron la puerta el olor nauseabundo los invadió y el hallazgo en el jacuzzi confirmó las incipientes sospechas.

La data de muerte sería de unas 36 horas previas al hallazgo del cuerpo . “La autopsia para establecer la causa de muerte se hará este martes. No está claro si se trató de un homicidio o si falleció por sobredosis en el agua. Creíamos que era un hombre. No tenía el rostro visible. Estaba boca abajo”, relató el fiscal y agregó: ”Se pidieron cámaras en la zona y del hotel para ver el momento de la salida del hombre del lugar”.

Las fuentes agregaron: “Cuando la Policía ingresó al cuarto, se encontró con el cuerpo boca abajo en el jacuzzi: estaba ensangrentado y el olor a putrefacto inundaba la habitación”.

El caso causó revuelo en Rosario y en el hotel, el mismo donde está hospedado el humorista Luis Landriscina, quien está allí por un evento de caridad.





