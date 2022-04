“Recuerdo hasta la última llama que se apagó en mi cuerpo”: habló el mozo que se quemó el 70% del cuerpo en un bar de Martínez

Después de seis meses en terapia intensiva, Jonathan Dutra Borda fue trasladado a una sala común

El miércoles 6 de octubre de 2021, Jonathan Dutra Borda fue a trabajar y terminó con el 70% del cuerpo quemado. El trágico accidente sucedió en el bar Malloy’s de la localidad bonaerense de Martínez, donde se desempeñaba como mozo y en el área de la cocina desde hacía dos años. La escena fue dantesca: el joven de 30 años intentó encender un calefactor con un combustible y se prendió fuego delante de sus compañeros y de los comensales.

A seis meses y 12 días de ese jornada trágica, Jony -como se hace llamar- logró poner en palabras lo que vivió aquella tarde. “ Recuerdo hasta la última llama que se apagó en mi cuerpo ”, le dijo a Infobae. Es la primera vez que habla con un medio. Lo hizo vía chat de WhatsApp desde una sala común de la clínica Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue trasladado después de estar 190 días internado en terapia intensiva, sin poder ver el Sol, y luego de pasar más de 50 cirugías.

“ Todavía me siguen realizando injertos de piel. Es muy doloroso ”, aseguró Jony.

¿Qué es lo que recuerda de ese 6 de octubre de 2021? De acuerdo con su relato, todo se desencadenó en el momento en que fue a encender un calefactor que se encontraba en el interior del salón del lugar, y funcionaba como un fogón rodeado de sillones.

“El mechero estaba caliente y sin fuego: cuando agarré el combustible (bencina) sentí un ruido como de ebullición y, luego, una explosión cerca de mi cara, a la altura del tórax. Lo primero a lo que atiné fue a buscar un extintor, pero recordé que todos estaban vacíos, y vencidos. Así que salí corriendo hacia el exterior, donde había un evento, y les pedí a los comensales que me cubrieran con trapos mojados o me pisaran. Fue, realmente, desesperante”, contó.

Lo que siguió, según Jony, fue la llegada de la ambulancia. “ Cuando subí, me anestesiaron y ya no recuerdo nada más. Me desperté dos o tres días después: estaba todo vendado. Lo único que me había quedado al aire eran los pies ”, agregó.

El calefactor que intentó encender Jonathan Dutra. Tras el accidente fue secuestrado para ser peritado

El caso lo investiga el fiscal Gastón Garbus, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Martínez, quien calificó la causa como “lesiones culposas”.

Debido al estado de salud de Jony, los investigadores aun no pudieron tomarle declaración. Según supo este medio, aún continúan analizando las pruebas. Además de secuestrar el calefactor del bar para peritarlo, entre la evidencia hay un video donde se ve el momento exacto en el que Jonathan Dutra Borda se prende fuego.

“ Como el mechero estaba caliente, él agarró un trapo para sostenerlo y poder volcarle el líquido . Por tratarse de un producto altamente inflamable, entró en contacto con el calor y eso generó una explosión”, explicaron a Infobae allegados al expediente.

Lo única parte del cuerpo que no se quemó fue la cara

Tras seis meses y medio postrado, ahora en una sala común, Jony pasa gran parte del día sedado para soportar el dolor. Dijo que recuperó un poco el ánimo y se ilusionó con el hecho de regresar a su casa, junto a su familia.

“Sé que el camino será largo. Mientras tanto, lo que hago es enfocarme en hacer los ejercicios que me indicaron los médicos para mantener vivas mis articulaciones. Hasta ahora solo pude sentarme una sola vez. Fue muy emocionante ”, recordó.

Este lunes 18 de abril, los médicos habían programado una cirugía pero no pudieron realizarla. “Esto pasa seguido. Como la piel no está bien cicatrizada hay que esperar”, contextualizó Roxana Penna, la madre de Jonathan.

Antes de despedirse, la mujer señaló que se propuso llevar adelante una campaña para impedir que se usen los artefactos que requieren manipular fuego en los bares.

“Lo que le pasó a mi hijo no le puede pasar a ninguna otra persona. Estoy cansada de ver que recurren a esa técnica para iluminar las mesas donde la gente se sienta a tomar algo o comer. Nadie toma conciencia del riesgo que corre: ni los dueños ni los comensales ni los empleados. Me parece que debería haber una normativa que lo impida”, concluyó.





SEGUIR LEYENDO: