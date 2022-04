Quién es el policía de la Bonaerense que fue detenido por violar a un hombre bajo amenaza de muerte

Los elementos secuestrados en la detención

El sargento de la Bonaerense Maximiliano Alberto Moreno (36) el miércoles fue detenido por la Policía Federal en su casa en la ciudad de Bahía Blanca. El delito por el que quedó bajo arresto es aberrante: abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. El oficial estaba con licencia médica luego de haber sido denunciado por el ataque y ahora, además de enfrentar a la Justicia, será desafectado de la Fuerza.

De acuerdo a la información que publicó la agencia de noticias Télam, Moreno fue detenido por violar a un joven de 25 años en esa misma casa donde fue capturado por sus colegas de la Federal en 2020. El ataque se produjo bajo amenaza de muerte. Incluso, el agresor usó su arma reglamentaria. La víctima lo denunció recién en julio del año pasado.

Tras la acusación contra Moreno, comenzó una investigación en su contra en la Justicia pero también en la Bonaerense. La primera, concluyó con la detención del sargento a quien se le secuestró: una pistola Bersa Thunder con 2 cargadores, 43 municiones, una computadora y su teléfono celular.

Así fue llevado a un calabozo a la espera de que el fiscal Diego Torres, titular de la UFI N°4 de Bahía Blanca, lo indague por el delito del que se lo acusa: “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el uso de arma de fuego”.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes de la investigación, Moreno contaba con una antigüedad de 9 años en la Policía Bonaerense y pertenecía a la División de la Infantería en Bahía Blanca. No registraba sanciones previas a la denuncia por la que le iniciaron un sumario.

El 14 de julio de 2021, luego de que la denuncia ingresara en la Auditoria General de Asuntos Internos, a Moreno le dieron una licencia médica. ¿El diagnóstic? Un “grave cuadro de estrés”. Tras su detención, según confirmaron, será desafecto.

En San Bernardo, en tanto, la PFA también detuvo a un ex agente de la Policía Bonaerense acusado de compartir imágenes de abuso sexual infantil via Facebook con usuarios de ubicaciones como Filipinas.

El hombre había renunciado a la Fuerza en 2019. Sus dispositivos fueron investigados: se le encontraron cerca de 32 mil imágenes prohibidas, uno de los mayores lotes de la historia reciente. Algunas imágenes incluso involucran a recién nacidos. El caso está a cargo del fiscal Walter Mércuri, según adelantó Clarín.

No fue el único hombre relacionado al uniforme detenido por un delito de este tipo en tiempos recientes. En noviembre del año pasado, C.M, de 51 años, comisario inspector de la Bonaerense, destinado a una sub DDI de la Costa, fue capturado por la Policía Federal en su casa de la localidad costera de San Cayetano, jurisdicción de Necochea, en un caso a cargo del fiscal Marcos Bendersky, de la UFI N°10 de la zona.

Su archivo era particularmente aberrante: la agencia estadounidense gubernamental Homeland Security y una alerta paralela del sistema internacional NCMEC lo habían señalado por un trafico conjunto de más de 600 items cuyos nombres de archivo indicaban la presencia de niñas de 4 a 7 años inclusive en situaciones de abuso explícito a manos de adultos. Así, lo arrestaron, le incautaron ocho teléfonos, dos computadoras y dos armas de fuego y lo enviaron a una celda de la zona.

Luego, salió. Su abogada apeló. La jueza del caso, contra las advertencias del fiscal, decidió soltarlo bajo palabra, caución juratoria, en un fallo con fecha del 5 de noviembre al que accedió Infobae.

La magistrada Aída Lhez, del Juzgado de Garantías N°2 de Necochea, consideró que no había riesgo de entorpecer la acusación, que los dispositivos ya habían sido secuestrados y que el comisario inspector no evadiría la causa al tener un domicilio fijado. También, valoró que el comisario, que se negó a declarar, no tenga.

