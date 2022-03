Encontraron muerta a “Nati”, la primera menor de edad transgénero de Córdoba

Celene "Nati" Colantonio tenía 31 años

Encontraron muerta a “Nati”, quien fue en su momento la primera menor de edad en cambiar su identidad de género en la provincia de Córdoba y que se convirtió en todo un símbolo de la lucha por el derecho a la identidad de género en la Argentina.

Celene Gabriela Colantonio, que tenía 31 años, fue hallada sin vida en su domicilio de la localidad de Mina Clavero por causas que aún se investigan.

El padrastro de Nati fue quien encontró el cuerpo de la joven y quien dio aviso de inmediato a la Policía local.

Por el momento, los investigadores caratularon la causa como muerte dudosa. Se espera que en el transcurso de hoy se pueda realizar la autopsia para determinar los motivos del deceso.

El caso de “Nati” tomó repercusión a nivel nacional en el 2005, cuando la joven tenía 14 años. Un año antes había sido diagnosticada con el síndrome de disforia de género y ella se encontraba en plena lucha para poder realizarse la operación de adecuación de género.

Sus padres fueron quienes se manifestaron de manera pública a favor de esa operación y quienes iniciaron el camino legal para que la Justicia termine por aprobar esa cirugía en una menor de edad. Un médico y una docente también avalaron el pedido de los padres de la joven.

Nati nació en julio de 1990 y fue operada a los 17 años

“Era menos difícil cambiar mi cuerpo que mi mente”, había dicho Nati en una entrevista. “Recuerdo de esos años el valor de mis padres, que enfrentaban el reto conmigo, me cuidaban y me protegían del bullying. Parecía que la gente me acusaba de algo que no había hecho. Había mucha tensión”, afirmó años después.

En ese entonces, la Justicia de Villa Dolores había rechazado el tratamiento de la causa. Fundamentó que no podía autorizarse una cirugía irreversible, que implicaba la mutilación de un menor.

Sin embargo, dos años después, el Tribunal Superior de Justicia ordenó tramitar la causa y la autorización de la cirugía se dio de manera casi inmediata.

“Siempre tuve mi yo, mi identidad, pero había que ser íntegra. Fue un renacer”, declaró en su momento Nati.

La operación se llevó a cabo en diciembre de 2007, después de que participaran en el trámite de la causa un Comité Consultivo y Bioético creado para abordar el caso.

La cirugía se llevó a cabo en La Plata bajo la conducción de urólogo César Fidalgo. Años después, Nati se sometió a otras intervenciones quirúrgicas en España.

Una vez que se realizó la cirugía, Nati Colantonio se transformó en la primera menor de edad transgénero en la historia de Córdoba y su caso sentó un precedente judicial, científico y cultural para la provincia.

La causa quedó caratulada como muerte dudosa

Durante los años siguientes, Nati vivió entre en España y en Traslasierra, donde estudió la carrera de Bellas Artes. Ya en 2019, regresó a su ciudad natal de Mina Clavero, donde se estableció hasta su muerte.

“Fui un poco pionera en esto, tuve valor, pero fue por mí. Hoy me alegra saber que sirvió para todos los que de alguna manera se sienten diferentes”, aseguró Nati en una entrevista.

“Aún hay cosas por cambiar, sigue habiendo mucha discriminación en Europa y aquí; me ha pasado que cuando ‘descubren’ que soy trans, porque yo lo cuento, empiezan a tratarme mal. Es algo que hace que todo se te dificulte”, agregó la mujer que alguna vez dijo que a sus 17 años, al momento de la cirugía, “volvió al útero” de su madre.

