Salvaje robo a una jubilada en Ciudad Evita: el delincuente la tiró al piso y la baleó en una pierna

El momento en el que delincuente baleo a la mujer durante un asalto en Ciudad Evita

Una mujer de 66 años, vecina de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, fue víctima de un feroz asalto cuando estaba por entrar a un comercio: un delincuente armado la abordó cuando caminaba por la vereda e intentó quitarle la cartera.

Como la víctima se resistió, la arrojó al piso y le disparó a quemarropa en una de sus piernas . La violenta secuencia, que no duró más de un minuto, quedó registrada por varias de las cámaras de seguridad de la cuadra.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el ataque ocurrió ayer poco antes de las siete de la tarde sobre la calle El Benteveo al 1200, casi esquina con El Matorro. Hasta allí llegó la víctima a bordo de su auto para comprar flores. Se trata de una zona comercial y con tránsito constante de personas, pero al delincuente no le importó. Según se observa en las imágenes de las filmaciones, el joven -con la cara descubierta- la encaró de frente con el arma, la tomó del cuello y trató de quitarle las pertenencias.

La primera reacción de la mujer fue resistirse y aferrarse a su cartera. El ladrón la lanzó al piso y continuó tirando de las pertenencias de la mujer. Llegó a arrastrarla unos cinco metros hasta que se ubicaron frente a una ferretería. En ese momento ocurrió lo peor. El joven, vestido con una campera oscura, pantalón de jean y zapatillas blancas, le disparó a quemarropa en la pierna derecha. La víctima mantuvo su cartera pese a todo y fue ahí que el delincuente le sacó las las llaves del auto y trató de escapar.

La imagen del delincuente antes de cometer el hecho.

Sin embargo, no pudo. El vehículo de la jubilada tiene caja automática y al no saber cómo arrancarlo, el sospechoso se vio obligado a huir a pie, a toda velocidad. Igualmente no tuvo mayores problemas para fugarse. De acuerdo con el relato de los testigos, un cómplice lo esperaba muy cerca del lugar en otro auto . Mientras corría para encontrarse con su socio, amenazó con el arma a los vecinos que se le cruzaron en el camino. No quería que lo identificaran y menos que alguien tratara de detenerlo. Todavía permanece prófugo.

Los vecinos relataron que en medio de la secuencia se escucharon hasta tres disparos. En el video se ve el fuego generado por una sola detonación. Fueron no más de 40 segundos de resistencia por parte de la víctima, que luego del disparo quedó tendida en el suelo sobre una gran cantidad de sangre. Fue llevada por una vecina hasta el Hospital Alberto Balestrini y escoltada por un móvil de la Policía Bonaerense que llegó minutos después del ataque. La víctima hoy se recupera y su vida no corre peligro, según fuentes oficiales.

“Se escucharon tres detonaciones. Ahí puse las cámaras de seguridad rápido, salgo y veo a la vecina en el piso y empezamos a asistirla. La reconozco. La señora es clienta de mi papá. Llamamos al 911 y esperamos. Todo era un charco de sangre. Era impresionante lo que le salió. Le hicimos un torniquete en la pierna, la subimos al vehículo de una vecina y ahí llegó la policía ”, relató a C5N uno de los testigos.

La causa quedó en mando del fiscal Marcelo Diomede, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Matanza, quien calificó el expediente como robo y lesiones.

