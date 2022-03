Lluvia de balas en Aldo Bonzi: se defendió del robo de su camioneta e hirió a uno de los delincuentes

Un empresario de 68 años resistió a los tiros el robo de su camioneta en Aldo Bonzi

Rubén tiene 68 años, es dueño de una empresa de seguridad privada y vive en de San Clemente del Tuyú, en el partido de La Costa, pero por estos días se encuentra temporalmente de viaje por el Conurbano bonaerense debido a un tratamiento de salud. Anoche fue protagonista de un episodio de inseguridad que le pudo haber costado la vida: dos delincuentes armados lo asaltaron en La Matanza y los enfrentó a tiros. Uno de los ladrones resultó herido.

Todo sucedió cerca de las 20.20 sobre la calle Cochrane, entre Pinedo y Pilcomayo, en la localidad de Aldo Bonzi, y fue registrado por cámaras de seguridad de la cuadra. En las imágenes se observa que Rubén estacionó su camioneta Toyota SW4, en la que viajaba junto a su esposa, y, unos segundos después, aparece en escena la Volkswagen Surán blanca en la que se movilizaban los asaltantes, que venían siguiendo a las víctimas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, cuando la camioneta se detuvo, la VW Surán continuó hasta la esquina y dio una vuelta en U. La filmación muestra luego que los dos delincuentes se bajaron. Uno de ellos estaba armado y tomó poder de la Toyota SW4, mientras que su cómplice le quiso arrebatar la riñonera a Rubén antes de irse. Sin embargo, el hombre se resistió y forcejeó.

Ante esta situación, el ladrón retrocedió sobre sus pasos, tomó el revólver que sostenía otro delincuente y volvió hacía Rubén para intentar otra vez quitarle la riñonera. Pero esta vez, la víctima sacó su arma Bersa Thunder calibre .45 y abrió fuego. Comenzó así un tiroteo en el que se contabilizaron al menos 10 disparos.

En las imágenes se ve a Rubén caer de espaldas al suelo. El hombre explicó que no se tropezó, como aparenta el video: “Me tiré para atrás, porque como tenía al ladrón a cinco metros y me tiraba al bulto, quise que no tuviera tanto espacio de tiro”, comentó en declaraciones a la prensa. Durante el enfrentamiento armado efectuó cinco disparos y, al parecer, también hirió al delincuente que se llevó su camioneta. “Me arrepiento de no haber tenido un cargador más” , dijo.

El tiroteo terminó con, al menos, uno de los delincuentes herido

Los ladrones finalmente escaparon con la camioneta del empresario, que fue encontrado más tarde abandonado cerca de Camino de Cintura y Uyuni, a la altura de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, donde un testigo declaró ante la Policía Bonaerense que vio cuando bajaba el asaltante herido del coche y se subía a la Surán.

En las pericias que se le hicieron al interior de la camioneta, la Policía Científica halló manchas de sangre del ladrón baleado por el dueño de la Toyota SW4. También se encontraron cinco vainas servidas calibre .45, una vaina 9 milímetros y un cartucho intacto de idéntico calibre.

El caso es investigado por el fiscal Gastón Bianchi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de La Matanza, quien investiga el caso como un robo calificado y ordenó el relevamiento de hospitales de la zona para establecer si el delincuente herido fue en busca de atención.

Rubén resultó ileso y aseguró que se defendería a tiros nuevamente en caso de ser asaltado: “Lo volvería hacer, sí. Tengo que preservar a mi familia y mis bienes”. En esa línea, cuestionó: “Creo que todo el Conurbano se siente indefenso. Y ante la ausencia del Estado, uno tiene que crearse una autodefensa”.

El empresario contó que nunca atravesó una situación similar, pero que de todas formas siempre está preparado. “Vengo de un lugar en el que no estamos acostumbrados a esto. Donde vivo, dejás los vehículos con las llaves puestas y no pasa nada. Pero al venir acá entrás a un territorio salvaje en el que te ves en la posibilidad de que podés ser interceptado y agredido” , lamentó.

Los delincuentes continúan prófugos. Rubén calcula que tienen entre 28 y 34 años. También sospecha que tenían otro auto de apoyo. Según fuentes policiales, podría ser una utilitaria Renault Kangoo, aunque se investiga la posibilidad de que se trate de un conductor que -al encontrarse de frente con los ladrones- dio marcha atrás para escapar del lugar.

SEGUIR LEYENDO: