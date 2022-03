Misterio por el joven asesinado en el Carnaval en Parque Lezama: ¿robo o pelea barrial?

Sebastián estaba por cumplir 19 años en dos semanas

Ayer miércoles, poco antes de las 2 de la madrugada, Sebastián Agustín Molina, un joven de 18 años, salió de su casa del barrio de La Boca junto a un amigo para ver el corso en el Parque Lezama pero nunca llegó. A pocos metros de llegar al anfiteatro donde se presentaban las comparsas, fue apuñalado en el corazón en medio de un episodio que todavía no pudo ser esclarecido. Según dijeron fuentes policiales a Infobae, el chico se enfrentó con alguien que conocía y lo hirieron.

Sin embargo, la familia Molina aseguró a este medio que lo acuchillaron en medio de un intento de robo. Sebastián murió minutos después de entrar al Hospital Argerich: el asesino aún sigue prófugo .

El ataque se produjo cerca de la calesita del parque, que esta ubicada en la esquina de las calles Defensa y Martín García. El corso, por su parte, se llevaba a cabo a poco más de una cuadra. Le faltaba poco para llegar pero en el medio se interpuso su agresor. La versión oficial es que Molina y su amigo comenzaron a discutir con un individuo, intervino un vecino para separarlos y fue allí cuando lo atacó. Este relato fue brindado por el propio hombre que se metió en medio de la pelea y que posteriormente trasladó al joven hasta el hospital.

“Todo indica que la víctima y el agresor se conocían”, señaló la fuente policial a Infobae. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Correccional del Distrito del barrio de La Boca, a cargo de Susana Callejas, que ordenó a la Unidad Criminalística Móvil (UCM) que analice las cámaras de seguridad de la zona para lograr la identificación del agresor.

Es acá donde comienza el contrapunto entre lo que dice la Policía y lo que sostiene la familia. Aldana, tía y madrina de Sebastián, contó a este medio qué es lo que saben del crimen. Luego de salir de su casa, el joven y su amigo se dirigieron al Parque Lezama para ver la presentación de la murga “Los Amantes de La Boca”. Cuando estaban por llegar -de acuerdo con la familiar- un linyera, que pasa la mayoría del tiempo en la calesita, se acercó hasta los chicos, los quiso asaltar y como se resistieron, los apuñaló.

La zona de Parque Lezama, lugar del hecho.

“Lo que sabemos es que le quisieron robar a él y a un amigo. Cuando le quieren robar, le tiran con un cuchillo y el amigo puso la mano y lo hirieron en la mano. Cuando la saca, continuó con el ataque y lo acuchilló en el corazón. Después mi sobrino se murió”, dijo la tía en medio de lágrimas. Los segundos posteriores al ataque fueron dramáticos. Los dos jóvenes presuntamente corrieron y escaparon del lugar. Pero pocos metros después, Sebastián le gritó a su amigo que pararan porque no se sentía bien.

“Él era asmático y salieron a correr. De repente paró porque se sentía ahogado, ahí se dio cuenta de que tenía sangre en el pecho. Siguió corriendo más y cayó al piso”, contó Aldana a Infobae. En ese momento, fue llevado hasta el Argerich por el amigo y el vecino que había intentado evitar el conflicto minutos antes. El acompañante de Molina recibió atención en su mano y quedó fuera peligro. Luego de enterarse de lo ocurrido, los familiares de la víctima fueron hasta el sanatorio y fue ahí que el joven les relató cómo fue la secuencia.

Basados en los dichos del amigo, Aldana sostuvo que su sobrino “no conocía” al asesino. Que simplemente se trató de un hecho de inseguridad. “ Sebastián estaba por cumplir 19 el próximo 18 de marzo. Nosotros como somos una familia de murga, de ese ambiente y él iba a ver la comparsa del barrio . Se había quedado dormido y por eso llegó tarde. Igual quiso ir. Pero el parque estaba lleno de gente y de cámaras cuando pasó todo”, acotó.

Molina fue asesinado de un puntazo en el corazón

Según dijo, el padre del joven muerto observó el video de la secuencia. Al parecer, el enfrentamiento previo y el escape de las víctimas quedó registrado por las cámaras de la Ciudad. Sin embargo hay un detalle que no fue captado: el momento de la puñalada. “Es por eso que nos dicen que no pueden detener a nadie. Porque en los videos no se ve cómo lo apuñalaron. Se lo ve al agresor pero no ese instante” , lamentó Aldana.

El clima en el Parque a esa hora era denso. De acuerdo con lo pudieron averiguar los familiares, durante el desarrollo de la última jornada del corso del feriado de Carnaval hubo peleas, botellazos al aire y mucho alcohol. Además, se sumaron los jóvenes que festejaban el último primer día de clases. Pese a eso, Sebastián y su amigo querían ir al lugar para pasar un buen rato.

El próximo objetivo de Sebastián era terminar el colegio. Hace tres años murió su mamá y ante el golpe que significó esa pérdida, dejó la escuela. Cada tanto trabajaba en changas pero no mucho más. Era el tercero de cuatro hijos y además de su problema de asma, tenía la visión muy reducida. Para poder ver tenía que usar lentes de contacto , por lo que su tía está segura que en el enfrentamiento estaba en desventaja.

La Comunidad del Carnaval Porteño emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido. “Sebastián Molina fue cobardemente apuñalado. (...) Nos solidarizamos con la familia y exigimos justicia. Apelamos a todos los testigos oculares del hecho acercarse para dar testimonio de lo sucedido”, expresaron.

Por estas horas, los Molina esperan que les entreguen el cuerpo del chico para despedirlo. Están reuniendo el dinero para el velatorio y el entierro mientras guardan algún avance en la investigación. Lo último que supieron es que algunos amigos de la víctima se acercaron por sus propios medios hasta la calesita del Parque Lezama para encarar al supuesto asesino. Pero en ese momento, el sospechoso presuntamente huyó y dejó tirado en el lugar un cuchillo. Aldana cree que es el arma homicida: así, la recogieron y la entregaron a la Policía.

“Lo quisieron robar y no sé qué pasó. Eso es lo que sabemos. Pedimos que si alguien vio algo, que se acerque para contar lo que sabe” , reiteró.

