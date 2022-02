Escándalo en la Policía Bonaerense por un video de una fiesta en un destacamento vial

Pertenece al partido de Magdalena. La misma Policía Bonaerense inició un sumario contra los efectivos de esa seccional

Se los ve alegres, disfrutando. De fondo se escuchan risas, ruido de vidrio que choca contra vidrio, y la imagen es clara: una agente con el uniforme policial se divierte haciendo girar a un compañero de civil que se metió en un tacho. De fondo, otra mujer se ríe a carcajadas. El que filma es un comisario y el escenario, el destacamento vial de la Policía Bonaerense de Hipólito Vieytes, en el partido de Magadalena.

El video, que se viralizó el lunes, corresponde a una fiesta en la seccional y las fuentes consultadas por Infobae en la Fuerza admitieron que ya se les inició un sumario administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense a los involucrados, que fueron relevados de sus puestos y hay quienes aventuran que, al menos, el comisario será desafectado.

En las imágentes se ve a una de las agentes del desctamento de Vieytes, localidad que queda a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, que hace girar a un compañero que . “Ellos dicen que él estaba de franco de servicio y por eso está de civil”, explicaron las fuentes consultadas.

Lo cierto es que la otra mujer que aparece en el video, que también está vestida de civil, es la segunda jefa de las seccional. Y quien filma, el comisario.

“Si bien se viralizó ayer, ellos aseguran que el video se filmó el 23 de diciembre pasado. Pero, todo es materia de investigación”, relataron las fuentes consultadas. Lo cierto es que ya se les inició un sumario administrativo a todos y que ya es manejado el caso por Asuntos Internos.

Antecedente

El último episodio bochornoso que involucró a agentes de la Policía Bonaerense se conoció el 25 de diciembre de 2021, o sea, tres días después de lo que aseguran los participantes de la fiesta en el destacamento vial de Vieytes. Un empleado de la autopista AUBASA filmó a un auto en el que viajaban dos agentes en estado de ebriedad y que circulaba zigzaguante por la Ruta Provincial 11, en cercanías a la localidad de Aguas Verdes, en el Partido de la Costa.

“El chabón no sabés cómo está, miraba el volante y no ponía en marcha el auto”, le cuenta el empleado de AUBASA al compañero al que le pide que llame al 911. Mientras tanto, filma toda la secuencia: incluso cuando con su grúa se pone a la par del coche y se ve cómo ambos ocupantes del Peugeot 206 verde agua están dormidos, y el coche detenido en el medio de la calzada. “Ey, flaco, están en el medio de la ruta”, le grita y no obtiene respuesta ni movimiento de los dos ocupantes del coche.

Según la información oficial, personal de AUBASA detectó que el auto en el que viajaban se quedó parado en el medio de la ruta, y al acercarse, comprobaron que estaban dormidos. Luego de pedirles que se ubiquen en la banquina para no poner en peligro a los demás conductores, volvieron a dormirse.

El test de alcoholemia a ambos agentes realizado por la Policía Vial arrojó como resultado 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor, casi el cuádruple de lo permitido; y 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre en el acompañante.

“Por este motivo, la ANSV organismo del Ministerio de Transporte de la Nación, pidió la suspensión inmediata de la licencia de conducir de ambos policías”, detallaron desde el organismo.

SEGUIR LEYENDO