Video: gendarmes le dispararon a una camioneta que se escapó de un control vehicular

Video: Gendarmes les disparan a una camioneta que escapó de un control vehicular

En medio de un control vehicular, efectivos de Gendarmería dispararon contra una camioneta que pareció intentar evadirlos en la provincia de Jujuy . El momento quedó captado por otros conductores que filmaron la secuencia con su teléfono celular. Según indicaron desde la fuerza federal, el personal efectuó tres dispararon hacia el suelo de manera preventiva .

El hecho ocurrió el miércoles pasado en la ruta provincial Nº1 a la altura de la localidad de San Lucas, cuando una camioneta Amarok color azul oscuro y una Toyota Hilux de color blanco escapan en medio del tráfico y la banquina de la ruta.

En ese momento, se ve a un uniformado disparar varias veces hacia la camioneta blanca, que no detiene su marcha y logra escapar . Desde Gendarmería Nacional, indicaron que los tiros fueron “tres disparos preventivos al suelo”. Además, precisaron que luego se desplegó un operativo cerrojo con la policía de Jujuy. En el episodio no hubo ningún herido, según informaron.

Pocos días atrás, también en Jujuy, se conoció el brutal crimen de Dafne Morena Soto, elegida en 2021 como reina estudiantil de la Escuela Agrotécnica N° 10 de Hornillos de Maimará. La joven de 18 años fue encontrada sin vida con un cable alrededor de su cuello el pasado miércoles en la casa donde vivía junto a sus padres. En el marco de la investigación, el novio de 20 años permanece detenido y fue imputado por femicidio.

Personal de la Seccional 15 recibió un llamado de alerta pasadas las 12 del mediodía por una joven de 18 años que se encontraba sin vida en una de las habitaciones de su domicilio del barrio 2 de abril, de la mencionada ciudad jujeña, según informó El Tribuno de Jujuy.

Si bien la primera hipótesis que contemplaron los investigadores fue que podría haberse tratado de un suicidio, el panorama cambió rotundamente a partir de la declaración testimonial de los padres de la víctima.

De acuerdo al testimonio de Amalia Mamani, madre de la víctima, Dafne se encontraba junto a su novio cuando ella escuchó un grito. Al ingresar a su habitación, la encontró muerta y con un cable en su cuello, por lo cual dio aviso al número de emergencias médicas para conseguir asistencia inmediata.

Cuando las autoridades policiales llegaron al lugar, el novio de Soto, dentificado como Martín Sabando, ya se había dado a la fuga. Pero horas más tarde fue arrestado en la ciudad de Tilcara, donde reside.

“Mi hijita no había asentado denuncia antes. La gente, amigos, ahora me dicen que el chico la tironeaba, que la maltrataba. Mi hijito ahora nos contó que a su hermana la golpeaba el novio, que la hacía llorar, no sabía si pegaba a la pared o la puerta”, relató Mamani a medios locales.

Respecto a las agresiones que sufría su hija, la mujer agregó: “Mi hija vivió situaciones de violencia, ella no me había contado, ahora me estoy enterando y es muy duro saber ahora cuando ella ya no está. Necesito contener y cuidar a mis hijos, quiero que me ayuden para poder sanar todo esto. Es terrible que esto haya pasado”.

