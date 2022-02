Video: así fue la detención de “La Hiena” Barrios por violencia de género

Así Fue La Detención De Rodrigo La Hiena Barrios En El Municipio De Tigre

Rodrigo “La Hiena” Barrios, el ex campeón mundial superpluma de la OMB que fue condenado por atropellar y matar a una embarazada en Mar del Plata once años atrás, protagonizó un nuevo conflicto con la ley en la madrugada de hoy, cuando la Policía Bonaerense lo arrestó por violencia de género . A través de un video al que tuvo acceso Infobae, se conocieron imágenes del momento en el que el ex deportista fue detenido en el municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El video tiene casi un minuto de duración y en él se ve cómo los oficiales reducen y proceden a la detención del ex boxeador. La víctima fue su nueva pareja , una mujer de 33 años. Cuando llegaron los patrulleros a la casa de Barrios en la calle Galileo Galilei, ella aseguró que el ex campeón la había amenazado de muerte con un arma de fuego. En el lugar, confirman fuentes del expediente a Infobae, estaba el hijo de la mujer.

Así, la UFI de Violencia de Género de Tigre a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga dispuso un allanamiento de urgencia en la casa, donde se encontraron dos plantas de marihuana de gran tamaño. El arma, sin embargo, no fue hallada . La indagatoria de “La Hiena” se esperaba para el mediodía de hoy, acusado del delito de amenazadas agravadas por el uso de arma, en un proceso de flagrancia.

Menteguiaga también pedirá la detención formal de Barrios, ahora en condición de aprehendido, algo que deberá validar el juzgado de garantías del expediente.

Las plantas atribuidas a Barrios.

La mujer hizo una declaración espontánea ante los efectivos de la Policía Bonaerense. Afirmó que conoció a Barios por la red social Badoo hace poco tiempo y que habían ido a pasar la jornada a la casa de Barrios con su hijo. Estando en la casa, se produce una discusión por las plantas de marihuana. Allí, la mujer ve un arma. Discuten. Barrios, de acuerdo al relato, toma el arma y dice: “Yo no voy a caer preso otra vez por tu culpa”.

Al ser trasladada a fiscalía, la víctima mostró sus lesiones y dijo que los médicos no la habían revisado bien. Por tanto se constató bien esas lesiones y a Barrios se le sumó la imputación por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género , según precisaron por la tarde fuentes del expediente a Infobae.

Quién llamó al 911 es materia de discusión, con un expediente en sus primeras horas. En el sumario, consta que hubo una alerta de un transeúnte que pasó y oyó a la mujer gritar. “Me vas a matar, me vas a matar”, era la frase. Al llegar la Bonaerense, el hijo de 13 años afirmó que fue él quien hizo la llamada, al ver que la vida de su madre estaba en peligro.

La mujer aseguró que en medio de la discusión, Barrios llamó a un hijo suyo y dijo: “Vení a buscar las plantas” . Se desconoce si, efectivamente, el hijo llegó al lugar para llevarse el arma de fuego, en vez de la marihuana.

El 24 de enero de 2010, Barrios chocó su camioneta contra un Renault que estaba estacionado, en Mar del Plata. Este segundo vehículo arrolló y le provocó la muerte a Yamila González, de 20 años y embarazada de seis meses. Barrios huyó de la escena del crimen a toda velocidad y en contramano, dándose a la fuga y entregándose unas horas más tarde a la Policía Bonaerense.

Pese a que en los análisis de sangre no se encontraron rastros de alcohol o cocaína, en abril de 2012 fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por homicidio culposo.

Desde que recuperó en libertad en 2017, poco se supo del boxeador. En 2018 volvió a la actividad al ganar una pelea de carácter oficial y en 2019 se subió dos veces más al ring, otras dos victorias. El 1° de enero de 2020 fue víctima de un ataque en Córdoba, cuando un hombre lo apuñaló en la madrugada de Año Nuevo en un complejo de cabañas en Capilla del Monte.

