Más de 12 horas esposado en la cocina: así se llevaron a “El Paisa”, sospechado de ser el dueño de la droga envenenada

Así se llevaron a "El Paisa" detenido (Franco Fafasuli)

Los vecinos de Chile al 600, en el barrio Calabaza de José C. Paz, no lo conocían pero no dejaron pasar la oportunidad de mirar todo lo que pasaba en su cuadra, donde los agentes del GAD custodiaban la fachada de una de las propiedades. Hacía unos 4 meses que vivía allí y por eso no sabían quién era el sospechoso, se enteraron por los medios: se trataba Joaquín “El Paisa” Aquino, nacido en Paraguay en 1988.

Desde las 4, la Policía Bonaerense tenía detenido a “El Paisa”, de 33 años, en la cocina de su casa de José C. Paz, 12 horas y unos minutos después, se lo llevaron esposado . Se sospecha que es el dueño de la cocaína envenenada que mató al menos a 23 personas y dejó a más de 80 internados, 20 en grave estado.

“Transa, transa”, le gritaban sus vecinos cuando lo sacaron de su casa. De fondo, se escucharon aplausos. Los policías hicieron un pasillo desde la puerta de la propiedad hasta la de la camioneta gris, en la que lo subieron esposado, con casco y chaleco antibalas. No fue el único al que se llevaron los agentes de la Bonaerense con las esposas puestas. La mujer de Aquino también fue arrestada.

Cuando los policías entraron a la casa de “El Paisa”, el sospechoso estaba en la cama mirando tele junto a su mujer embarazada. Le encontraron una pistola Glock con la numeración limada y material para cinco mil dosis de cocaína. No cayó solo, parte de su banda también fue arrestada: siete en total en otros operativos simultáneos por orden del juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paul Starc de Tres de Febrero.

Chile al 600 en José C. Paz, donde vivía "El Paisa"

“El Paisa”, ligado a Max Alí Alegre, alias “Alicho”, cuyo nombre surge en la causa por el brutal asesinato sicario de un inspector de la Policía Federal, tenía un pedido de captura pendiente, según pudo confirmar Infobae: gozaba de una excarcelación concedida bajo caución juratoria en una causa iniciada en 2018, elevada a juicio al Tribunal Federal N°1 de San Martín, estaba libre de palabra. Al no presentarse a la Justicia, fue declarado rebelde a mediados de 2020.

Aquino estaba en el radar de la Justicia federal al menos desde el 9 de noviembre pasado, cuando la PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico- presentó una investigación preliminar en la Justicia federal con información provista por Crimen Organizado de la Bonaerense tras un extenso trabajo de campo.

Según datos del expediente al que accedió Infobae, Aquino, mencionado explícitamente en las actuaciones elevadas a la Justicia, sería el encargado de la recaudación de la banda, un traficante movedizo que cambiaba de domicilio rápidamente, alojado por la familia de su pareja, principalmente en la Villa Loyola.

"El Paisa", detenido

Lo cierto es que la investigación actual contra “El Paisa” está orientada a determinar si la droga ingerida por las víctimas y la secuestrada en poder de “El Paisa”, que presentaban envoltorios similares y se vendían en el asentamiento Puerta 8, coinciden en cuanto a su composición, explicaron los voceros.

Por lo pronto, es señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido la cocaína adulterada.

Esta mañana, el secretario de Política Criminal de la Procuración bonaerense, Francisco Pont Verges, explicó que en el expediente que lleva adelante la justicia ordinaria por la droga adulterada trabajan dos fiscales que dispusieron allanamientos de urgencia en en la zona de Loma Hermosa, básicamente Puerta 8 y Villa El Gaucho, mientras que en paralelo la Justicia Federal realizó operativos en la causa que involucra a “El Paisa”.

“A partir de las características de los envoltorios que tenían las víctimas en su poder es que, cuando se llega a la villa Puerta 8 y se hacen los allanamientos, se logran secuestrar envoltorios similares”, dijo Pont Verges, y agregó: “Luego, cuando se hace el segundo set de allanamientos, se encuentra también en la villa El Gaucho, una bolsa con envoltorios similares. Básicamente, es un envoltorio de nylon de color rosa con sustancia en el interior”.

La droga secuestrada en Puerta 8

El secretario de Política Criminal de la Procuración bonaerense dijo que esas bolsitas rosadas son una “primera vinculación” aunque lo que hay que esperar son las pericias sobre el contenido de todos los envoltorios para ver si guardan algún tipo de identidad. “ En principio, parecería que se trata del mismo lote y la misma sustancia, pero esto es todo preliminar, no hay nada definitivo” , añadió y aseguró que lo sucedido es “un caso inédito”, ya que no hay registros de algo similar.

