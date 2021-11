La muerte de Lucas González: declararon los amigos y contradijeron a los policías

Los amigos de Lucas González: Julián al micrófono, Joaquín y Niven

“Contradijeron a los policías” , eso le dijeron a Infobae las fuentes del caso que investigan la muerte de Lucas González (17) sobre la testimonial de los adolescente que estaban junto a la víctima ese trágico 17 de noviembre en que los balearon en Barracas policías de la Ciudad que ahora están detenidos.

Los chicos declararon esta tarde ante la Justicia sobre lo que vivieron en los alrededores de la villa 21-24, cuando regresaban de una prueba futbolística en Barracas Central. Un rato antes, las mismas autoridades habían escuchado a los tres policías detenidos: dos de ellos admitieron haber disparado con su arma contra el coche en el que viajaban la víctima y sus amigos. El tercer imputado se quebró.

La testimonial de los chicos fue antes de la marcha que se hizo en los Tribunales para reclamar Justicia por Lucas y en donde hablaron desde el escenario. Julián, el adolescente que manejaba el Volkswagen Suran en el que fue asesinado Lucas, dijo ante la multitud: ”Mi amigo era bueno, era humilde, que se despertaba temprano todos los días. A mí no me lo devuelve nadie. Los que no tenía que proteger le sacaron el sueño a mi amigo, que quería jugar en Primera, como todos nosotros ”. No paraba de llorar, y era consolado por los otros dos chicos.

Joaquín, con la voz rota en llanto, contó: “Yo me voy a encargar de cumplir el propósito que tenía Lucas”. Y continuó, temblando: “A mi amigo, para que deje de jugar, lo tuvieron que matar”. Luego, gritó ‘Vamos Lucas’, y se quebró en un aullido de dolor. Niven, en cambio, quien escapó tras la balacera y luego se presentó en una comisaría junto a su mamá, apenas expresó: “Yo nomás pido Justicia por Lucas”.

Julián, quebrado. Joaquín, a su lado.

Por lo pronto, los padres de Lucas fueron citados para declarar este martes como testigos ante los fiscales que llevan adelante la investigación del caso, Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim. Cintia López y Mario González fueron convocados a las 10, al igual que los familiares de los tres adolescentes que sobrevivieron al ataque.

Este lunes bien temprano, los fiscales indagaron a los detenidos. “Uno de los policías aseguró que disparó porque le tiraron encima el auto, según él; y el otro que escuchó tiros y disparó porque vio que chocó a sus compañeros” , según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación. Y agregaron que “nada dijeron” sobre el revolver de juguete hallado en el coche.

Niven fue escueto. Joaquín lo consoló

Dos de los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, que no tenía identificación, al grito de “policía” y con los chalecos identificatorios puestos, y que también hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del móvil porque no funcionaban, según la agencia Télam.

El primero en declarar fue Gabriel Isassi, quien no quiso aceptar preguntas. El policía rompió en llanto en dos oportunidades y dijo que realizaba labores por un operativo contra el narcotráfico a raíz de una orden judicial en la zona de la villa 21-24 ese 17 de noviembre a la mañana.

Según la declaración del policía, el auto en el que viajaba Lucas junto a sus compañeros de equipo había tenido movimientos “compatibles con maniobras de narcotráfico”, según consignó la agencia Noticias Argentinas. Cabe recordar que el amigo de Lucas que conducía el vehículo aseguró en una entrevista televisiva que todo se desató poco tiempo después de que ellos pararon en un kiosco a comprar unos jugos.

Familiares y amigos marcharon para pedir Justicia por Lucas

Isassi declaró que tanto él como sus compañeros vestían unos chalecos antibalas con identificación de la policía al momento de intentar frenar el auto para constatar la identidad de los ocupantes. El policía afirmó, además, que, en un momento, el vehículo en el que viajaba Lucas ignoró el pedido de frenada tras la persecución y, una vez que los agentes se plantaron delante del coche de los futbolistas, el amigo de la víctima arrancó, pisando con una rueda el pie de uno de los policías, factor por el que los agentes consideraron como una amenaza y por el cual abrieron fuego.

Todos los amigos de Lucas que viajaban en el auto revelaron durante los últimos días que intentaron escaparse de los policías, ya que no estaban identificados y los estaban apuntando con armas. Aseguraron que pensaron que eran ladrones y que les querían robar.

El primero que sí admitió haber disparado contra el coche en el que iba los chicos fue el oficial José Nievas, otro de los acusados. Luego, el oficial mayor Fabián López también reconoció haber efectuado disparos .

Lucas González tenía 17 años

El fiscal Gómez Barbella, a cargo de la instrucción del caso, requirió este fin de semana que sean también imputados por la tentativa de homicidio de los tres amigos de Lucas que viajaban en el Volkswagen Surán, con el futbolista de Barracas Central en el asiento de acompañante.

“Conforme que fuera el relato de los hechos, encuentra provisoriamente calificación legal en el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; el delito de falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad agravado por abuso funcional, todos ellos en concurso ideal”, afirmó Gómez Barbella en el escrito. El nuevo pedido de imputación se sumó al del presunto homicidio agravado de Lucas, cuya pena es de prisión perpetua.

