Escándalo en la Bonaerense: un policía a los tiros frente a una cervecería de La Plata

Primero protagonizó una pelea en el bar de 11, entre 47 y 48, de La Plata

“¡Esta noche, Dünn explota de fiesta!” , aseguraba el posteo de Instagram de una cervecería de la ciudad de La Plata para la noche del sábado pasado, y en el marco de su segundo aniversario del local. Y sí, explotó, pero el escándalo: un policía de la Bonaerense, que estaba de franco y de civil, protagonizó una pelea en el bar, fue echado y en la calle hubo, al menos, un disparo. El balazo dio en la casa de una joven vecina embarazada. Fue imputado por la Justicia y desafectado de la Bonaerense.

“ Se trata del oficial Fabián Alejandro Rodríguez, oficial del comando de Patrullas, que ya fue desafectado de la Fuerza. Le van a tomar declaración al dueño del negocio, van a peritar el arma y a hacerle dopaje en sangre al acusado ”, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Es que los testigos aseguran que Rodríguez estaba en estado de ebriedad y que disparó. Por lo pronto, fue acusado del delito de “abuso de arma agravado” por el fiscal de la UFI N°3, Marcelo Martini, que investiga el caso.

A Rodríguez ya se le retiró el arma reglamentaria, la credencial de la Policía Bonaerense y se pidieron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona públicas y privadas para ver con quién estaba y si hay videos de cómo se sucedieron los hechos, ya que en la redes sociales hay fotos donde se ven dos proyectiles aunque en la escena y los testigo hablan de un disparo.

“Lo sacó del lugar el personal de seguridad. Hubo otra discusión afuera y se escucharon dos detonaciones. Se investiga si fue él o alguien de su entorno”, detallaron otras fuentes consultadas por este medio.

Con el fin de las restricciones, las cervecerías ampliaron su horario de atención y eran las 3.15 del domingo cuando Rodríguez, de 36 años, protagonizó una discusión en el bar de 11, entre 47 y 48 , de la capital de la provincia de Buenos Aires.

Personal de seguridad de la cervecería echó al policía

Durante esa pelea, a Rodríguez se le cayó su arma reglamentaria. Ante el pánico de los clientes, al sospechoso y la gente con la que discutió los echaron del lugar. Ya en la calle la gresca siguió. “En un momento determinado, alguien salió y le devolvió el arma al policía, y al rato se escuchó un tiro” , explicaron testigos al portal 0221.

La bala impactó en la pared de la casa de esa cuadra de una joven pareja que espera un bebé. “Estaba detrás de esa ventana cuando detonaron el arma, me puse a resguardo porque escuché que el problema empezó dentro de la cervecería DUNN, que está muro a muro con nuestro edificio”, relató al diario El Día de La Plata el dueño de la propiedad.

Y continuó: “Escuché gritos, sacaron a alguien y una mujer gritó: ‘Tiene una pistola’. Y un hombre, presumo que el de la pistola, gritaba: ‘Quién se va a parar de manos ahora’. Era evidente su estado de ebriedad ”, completó el joven y dijo que fue cuando le pidió a su esposa embarazada que no se levantase cuando escuchó el disparo.

Los vecinos llamaron al 911, por lo que fueron los agentes de la comisaría 1° de La Plata los que acudieron al lugar y, si bien Rodríguez regresó a su casa, fue imputado por la Justicia y desafectado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La Policía Científica incautó en el lugar una vaina servida y un proyectil que ahora será peritado y cotejado con el arma que pertenecía a Rodríguez.

“No pasó nada trágico de suerte, porque un proyectil calibre 9 milímetros no frena hasta que no choca con algo” , explicaron las fuentes consultadas la dimensión de lo ocurrido, y agregaron: “Sos policía las 24 horas, el tema está en la responsabilidad de lo llevas en la cintura: no es un juguete ni el Far West”.

