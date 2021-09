La desgarradora carta de la hija del policía de la Ciudad asesinado por motochorros

La foto de Rocio, con su papá, que utilizó para acompañar su posteo

Fernando Oscar Méndez Bautista terminó tarde su jornada laboral el domingo. Su trabajo como Oficial Mayor en la División Disposiciones Protectivas de la Policía de la Ciudad le requería muchas horas y, por eso, recién pudo volver a su casa cerca de las 23. Antes de llegar a su domicilio de Ernesto L. Plass al 4.300, en Vila Tesei, fue sorprendido por dos motochorros que le quisieron robar su mochila.

El policía, que estaba de civil, se resistió y recibió tres disparos. A 72 horas del crimen, su familia y, en especial su hija Rocío, realizaron una serie de posteos en Facebook para recordarlo, y despedirlo de una manera especial.

“Papá me dejaste destruida, a los 4 y a toda la familia. No merecías morir de esa forma tan violenta y cruel, a manos de esas mierdas, siempre supe que podía pasar algo así con tu oficio pero nunca me podría preparar para semejante dolor. Con tus últimos segundos de vida defendiste al abuelo que justo salió por los disparos. Porque así eras, dabas la vida por tu familia. Pero te necesito conmigo, pa, mi hermana y mis hermanitos también...ellos son tan chiquitos y solo te teníamos a vos”, escribió Rocío en la publicación.

Según la reconstrucción del hecho realizada por el fiscal Fernando Cappello de Morón, Fernando llegó a la puerta de su casa en su moto marca Rouser color negra. Apenas estacionó fue interceptado por los delincuentes que le sacaron su mochila gris. Ante esta situación, el policía desenfundó su arma reglamentaria para defenderse y comenzó una balacera. La víctima recibió tres disparos mientras que los dos delincuentes también fueron alcanzados por los balas.

Fernando Oscar Méndez Bautista se desempeñaba como Oficial Mayor en la División Disposiciones Protectivas de la Policía de la Ciudad

Tal como revelaron las cámaras de seguridad de la zona, uno de los asaltantes corrió lo que pudo hasta que cayó detrás de un auto, a poco más de 100 metros del lugar del hecho, y murió. El otro logró escapar pero fueron sus propios familiares los que lo llevaron a un hospital: estaba herido de bala. Quedó automáticamente detenido.

El mayor Méndez Bautista murió casi en el acto. La ambulancia llegó en pocos minutos pero ya no había nada más que hacer. Las imágenes de los familiares llorando sobre el cuerpo tendido en el asfalto, grafican crudamente el dolor de una familia. Lo mismo pasa con la carta que publicó su hija Rocio.

“Desgraciadamente, te arrebataron tu oportunidad, de ser plenamente feliz, que es lo que siempre buscabas. Eras demasiadom pa. Y tenías demasiado amor para compartir. No sé cómo voy a seguir sin vos, te veo acá y estoy esperando que te levantes. Así como tantas veces saliste de situaciones jodidas. Pero esta vez es diferente... y si nosotras 2 q somos grandes no caemos, no entiendo como mis hermanitos están logrando procesarlo”, escribió la hija del policía asesinado, que tenía cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

El mayor Méndez Bautista tenía 4 hijos

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, el delincuente que sobrevivió sigue internado, recuperándose de los balazos que recibió. En las últimas horas lo operaron por segunda vez. Un oficial de la Bonaerense custodia su habitación.

La carta de Rocío en Facebook finaliza cierra con una promesa para su padre que el resto de los familiares tomó también como bandera: la de Justicia. “Te amamos para siempre papá!! Te tendría que haber abrazado más fuerte la última vez que te vi... te tendría que haber dado otro o miles de besos. Ahora no tengo otra oportunidad. Pero si puedo tomar tu lucha como mía, para devolverte un poco de todo lo que hiciste por mi. Esa es mi promesa”.

SEGUIR LEYENDO