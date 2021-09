Misiones: mató a golpes a un cachorro y la Justicia ordenó su detención

El juez Juan Manuel Monte pidió la detención de un joven en Posadas. Es acusado de matar a golpes a su pequeño perro

Un joven de 23 años fue detenido en Misiones acusado de matar a golpes a su pequeño perro de poco más de un mes de vida . El accionar de la policía, tras la orden de un juez local, se registró ayer en el barrio San Onofre, de Posadas. Vecinos y una organización proteccionista de animales habían denunciado el hecho días atrás, según medios locales.

“Si bien frente a este tipo de delitos no existe una pena muy alta, lo que queremos hacer es que la sociedad posadeña y misionera advierta que este tipo de conducta ya no pasan desapercibidas, sino que se toman medidas en estos casos y con la intención siempre de evitar que vuelva a ocurrir” , manifestó el juez Juan Manuel Monte, quien ordenó la detención del acusado.

También en declaraciones al sitio Misiones Online, Monte aclaró que el joven de 23 años permanecerá bajo prisión cautelar y preventiva en la Comisaría 11° de Posadas, lugar al que fue trasladado desde el primer momento tras su arresto. En las próximas semanas la Justicia local resolverá su situación. “Maltrato animal”, es la calificación legal por la cual se lo acusa.

Según precisaron fuentes policiales a medios locales, el cachorro “falleció a causa de golpes y de hallarse en estado severo de desnutrición”. Los vecinos del barrio San Onofre, además de integrantes de organizaciones protectoras de animales, había advertido sobre la situación a las autoridades y luego de la muerte del pequeño perro, la denuncia se concretó ante la policía de Posadas.

Myrian Barthe, integrante de la agrupación Rescatando Animales, se encargó de detallar cómo se dieron los hechos: “Primero pensamos que podíamos rescatar al cachorrito con vida, pero nos avisaron el domingo a las siete de la mañana, cuando nos preparábamos para ir, que el cachorrito había muerto. Entonces, Micaela fue quien hizo la denuncia”.

"Lo que queremos hacer es que la sociedad posadeña y misionera advierta que este tipo de conducta ya no pasan desapercibidas", comentó el juez Juan Manuel Monte (Foto Misiones Online)

En ese sentido, Barthe destacó en diálogo con el sitio Misiones Online: “Quiero agradecer el accionar de la policía de la provincia, que trabajó mancomunadamente con nosotros y hay que dejar claro que sin el trabajo de ellos, no hubiéramos podido llegar a este gran final. Si bien es triste por la muerte del cachorrito, es muy importante que la policía se haya movido como lo hizo para encontrar a este señor y tomar la denuncia con la seriedad con la que la tomamos quienes amamos a los animales”.

“En el barrio ya es noticia que el señor está preso por maltratar animales y hasta los propios vecinos se han ofrecido de testigos, cosa que no suele pasar porque la gente tiene miedo siempre de accionar”, contó la mujer.

Sobre el valor del pedido de detención y la futura investigación para juzgar al joven, Barthe expresó: “Lamento la muerte del perrito. Tenía 35 días de vida y sufrió tanto maltrato . Hoy se hizo justicia y estamos agradecidos. Es un fallo ejemplar e inédito en nuestra provincia. Me emociona porque nos costó mucho llegar a esto. Sufrimos mucho el maltrato que la gente le ocasiona a los animales. Siempre decimos que si no te gustan los animales, no los tengas”

A propósito del precedente que sienta este pedido de detención, la mujer comentó: “Estamos muy contentos y muy conformes con el antecedente que esto marca, porque hay un antes y un después para que estas personas maltratadoras no vuelvan a tener animales, porque no debe ser lindo estar preso”. “Estoy orgullosa por el fallo del juez y estoy agradecida, muy emocionada por el final”, sentenció Barthe.

Es importante recordar que en julio pasado, la Justicia de la provincia de Tucumán dictó un fallo hasta ahora inédito en Argentina: prisión preventiva a un hombre acusado de matar a golpes a un perro hace un mes .

El hecho ocurrió en la tarde del 8 de junio pasado, en un cañaveral cercano a la comisaría de la ciudad tucumana de Ingenio Lastenia, cuando un transeúnte que en ese momento pasaba por un camino cercano, sorprendió al acusado, un joven de 23 años identificado como “Chamy”, mientras sometía a un perro a todo tipo de maltratos.

El testigo lo filmó y luego subió esas imágenes a las redes sociales, lo que derivó posteriormente en una denuncia policial contra el acusado. Tras la agresión, el perro fue trasladado hasta un centro veterinario, donde posteriormente falleció por la gravedad de las heridas que sufrió.

“Esta es la primera resolución de estas características y marca un antes y un después que demuestra que ya no queremos más víctimas de este tipo de hechos tan aberrantes”, señaló el fiscal Carlos Picón, durante la audiencia. “Era el momento de decir basta y de esta manera se ha marcado un hito dentro de nuestra jurisprudencia”, completó

