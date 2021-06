Tras una semana de búsqueda y luego de una broma de mal gusto, los padres de Guadalupe convocaron a una marcha mañana en San Luis

Eric Lucero y Yamila Cialone, recibieron un llamado que alertaba sobre la presencia de su hija en una manzana del barrio, pero resultó ser una broma

Con el llamado, Eric Lucero y Yamila Cialone, los padres de Guadalupe se ilusionaron. Del otro lado de la línea, alguien aseguraba haber visto a su hija de cinco años en la Manzana “R” del barrio donde desapareció hace exactamente una semana.

Luego de hacerse presentes en el lugar, la ex pareja dejó de lado los viejos recorres y se fundió en un abrazo seguido de un llanto. Las lágrimas, explicaron minutos después ante los medios, eran de impotencia.

La supuesta “pista” sobre la presencia de la niña fue una broma de mal gusto . “Quiero que se investigue a la persona que realizó el llamado”, apuntó Eric con la voz entrecortada.

Hastiados y disconformes con los tiempos de la investigación, los padres de la nena convocaron a la comunidad de San Luis a participar de una marcha mañana, martes 22 de junio, a las 11:00 “para pedir mayor celeridad en la búsqueda”.

La movilización será desde la casa donde se perdió Guadalupe hasta Terrazas de Portezuelo, donde se construyó la nueva Casa de Gobierno de la provincia.

Los padre de Guadalupe hablaron con los medios y se mostraron disconformes con la investigación

“ Mañana vamos a hacer una marcha porque esto es desesperante. Nos están tomando el pelo. Nos dijeron que en la manzana R estaba mi hija y no está ”, sostuvo Eric Lucero. Por su parte, Yamila Cialone agregó: “Si están jugando con Guadalupe, así en estos momentos no se juega, porque salimos todos desesperados pensando que mi hija estaba en este sector para que vengan y nos digan que era una broma. ¿Cómo una broma? ¿Quién hace una broma así con una niña y con nosotros? ¿Por qué están jugando así?” .

Paralelamente, los padres de Guadalupe reclaman por el video de una despensa cercana al lugar donde desapareció su hija. Según explicaron a los medios, la persona que trabaja en el lugar asegura haber visto a Guadalupe de la mano de una mujer. También dice que escuchó cómo la niña le preguntaba por su mamá. La familia denuncia que los investigadores mandaron a pedir esos videos recién este lunes, pero que las imágenes se perdieron porque se borran automáticamente al pasar una semana.

“La chica que tiene el negocio nos dice que se ve una mujer con una niña caminar, pero lamentablemente dura siete días la cámara y se borra y yo me pregunté porqué jamás me llamaron para fijarme si esa niña con esa mujer era mi hija, quién más que yo la reconoce”, cuestionó la mamá de Guadalupe. “Si una vecina dijo hay que creerle a esa vecina y constatar que eso sea verdad o no, no pueden estar descarnado así porque sí”, agregó Yamila.

El sábado 19 familiares de Guadalupe cortaron la Ruta 7 en reclamo de la aparición con vida de la nena

Ayer, luego de una manifestación donde vecinos y parientes reclamaron por la aparición con vida de la niña, la mamá de Guadalupe habló desde la puerta de la casa de su hermana en el barrio 544 Viviendas, donde su hija desapareció el lunes a la noche en un festejo de cumpleaños familiar.

“ No dejen de compartir su foto (en las redes sociales) hasta que aparezca ”, imploró la mujer a la comunidad y se mostró muy agradecida por el apoyo que vienen recibiendo.

Tras recordar lo que hizo el 14 de junio, Yamila dijo que confiaba en el trabajo que estaba llevando adelante la Policía, así como también en la Justicia. “ Yo estoy nerviosa. Todo el tiempo estoy esperando noticias de Guadalupe. En algún lado tiene que estar. No se la pudo haber tragado la tierra así porque sí ”, se desesperó y volvió a mandarle un mensaje a la persona que se llevó a su hija: “ Que me la devuelva. Soy la madre y tiene que estar conmigo. Que la deja en cualquier lugar público, que me la van a traer ”, dijo.

Guadalupe está desaparecida desde el lunes pasado por la noche

El caso

El lunes 14 de junio cerca de las 17:30 horas Guadalupe se dirigió a la casa número 5 de la manzana “H” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital provincial, para celebrar junto a su familia el cumpleaños de su tía, que reside allí. Por la tarde, la pequeña y sus primos salieron a jugar a la calle.

“Cerca de las 19 terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Eran todos sobrinos míos: tres varoncitos, Guadalupe, y la más chiquita, Emma, de tres años. En un momento salió Luana, otra de las tías de Guadalupe, para ponerles la campera a los chicos. Hasta ahí, estaba todo bien. Pero cinco minutos después Emma golpea la puerta y nos dice: ‘Guada no está’”, contó a C5N Georgina.

El Gobierno ofrece una recompensa de $2 millones para quien brinde datos

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, la pequeña Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características físicas similares a las de otra de sus tías, que tiene 20 años. Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña. Inmediatamente, la familia salió a buscar a Guadalupe y dio aviso a la Policía.

Georgina contó a Infobae que dos testigos brindaron un dato a la Policía que podría ser clave para la investigación. Según su relato, el lunes por la noche, cerca del horario en el que desapareció Guadalupe y a pocas cuadras del lugar del hecho, vieron caminando a una niña cuyas características físicas coincidirían con las de Guadalupe, junto a una mujer.

Este martes el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía con el fin de solicitar a la ciudadanía colaboración para dar con el paradero de Guadalupe, y permitir que más agentes se aboquen a la búsqueda. En conjunto con esa medida, el Gobierno decidió ofrecer una recompensa de dos millones de pesos para quien aporte información que colabore con la investigación.

