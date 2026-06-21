Las trampas de los estudiantes se están volviendo imposibles de detectar en la era de la IA

Un estudiante emplea un asistente de inteligencia artificial y un generador de ensayos sin plagio en su ordenador portátil para realizar sus trabajos académicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vídeos inundan las redes sociales, haciendo a los estudiantes una oferta irresistible: adelante, deja que la IA haga tus deberes; con la última tecnología, no te pillarán.

Si odias escribir, puedes evitarlo.

Incluso las empresas consolidadas de tecnología educativa están haciendo marketing con un guiño y un gesto de complicidad.

Este tipo de tutoriales están ahora muy extendidos en TikTok y YouTube. Muestran a los estudiantes cómo utilizar herramientas conocidas como “humanizadores” y “autotipadores”, que hacen que copiar sea más fácil que nunca. Los vídeos —a veces etiquetados como anuncios, otras veces no— están dirigidos a estudiantes universitarios y de secundaria.

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Los “humanizadores” reescriben el texto generado por la IA para que suene menos robótico, formulista y trillado.

Los “autotypers” introducen palabras y frases poco a poco en los documentos, dando la impresión de que los trabajos se han escrito a un ritmo humano cuando, en realidad, han sido generados por la IA. Incluso simulan errores tipográficos, tachaduras y correcciones.

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Ambas herramientas pueden ayudar a los estudiantes a eludir el software diseñado para detectar la IA.

Las universidades y los centros de educación primaria y secundaria intentan mantenerse al día, y la detección de la IA se está convirtiendo en un gasto significativo. Pero los educadores que intentan restringir esta tecnología, preocupados por que los estudiantes no desarrollen las habilidades básicas, suelen ir a la zaga en lo que los líderes del sector tecnológico denominan una “carrera armamentística de la detección”.

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En algunos casos, las mismas empresas que venden herramientas de detección también crean aplicaciones que permiten a los estudiantes copiar, por ejemplo, escribiendo trabajos por ellos o reformulando textos escritos por otros. Las aplicaciones prometen ayudarles a evitar acusaciones de conducta indebida escaneando sus trabajos antes de entregarlos, lo que les permite reescribir los pasajes identificados como generados por IA. Incluso los estudiantes honestos suelen estar dispuestos a desembolsar entre 10 y 20 dólares al mes por herramientas premium, ya que los detectores de IA a veces señalan trabajos legítimos.

Jenny Maxwell, directora de educación de Superhuman, la empresa de IA creadora de Grammarly, calificó la carrera entre la detección y la evasión como “en última instancia, un callejón sin salida”.

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“Cuanto más grande es el gato, más grande es el ratón”, afirmó.

En su lugar, instó a los educadores a aceptar que la mayor parte de la redacción del futuro se producirá gracias a la colaboración entre la inteligencia artificial y el discernimiento humano.

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“Errores tipográficos creíbles”

Incluso antes de los chatbots con IA, internet ya había facilitado las trampas, en parte gracias al sencillo mecanismo del plagio por copiar y pegar.

Ahora, el panorama es más complejo. Según encuestas recientes, alrededor de dos tercios de los estudiantes estadounidenses utilizan la IA de forma habitual para sus trabajos escolares. Aunque solo una pequeña parte —alrededor del 9 %— admitió haber hecho trampa descaradamente en un amplio estudio, gran parte del uso de la IA se sitúa en una zona gris ética.

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ChatGPT y Gemini son las herramientas de IA más populares entre los estudiantes

Una reciente encuesta del College Board realizada a profesores reveló que tres cuartas partes afirmaban que sus alumnos utilizaban la IA para escribir, y más del 90 % de los encuestados se mostraban preocupados por el plagio y la falta de honestidad. Muchas instituciones han registrado un fuerte aumento de los casos disciplinarios de alumnos por conducta académica indebida, en gran parte relacionada con el uso de la IA.

ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google, son las herramientas de IA más populares entre los estudiantes.

Pero justo por debajo de estos gigantes se encuentra un mercado agitado y ferozmente competitivo de proveedores tradicionales de tecnología educativa y pequeñas empresas emergentes, todas ellas utilizando las redes sociales para decir a los jóvenes que su vida académica podría ser más fácil —mucho más fácil— si adoptaran la IA.

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Algunas empresas emergentes enseñan explícitamente a los estudiantes cómo copiar.

Mientras tanto, las empresas consolidadas suelen instar a los estudiantes a utilizar sus herramientas de forma responsable como ayudas para el estudio, la investigación, la lluvia de ideas, la elaboración de esquemas y la revisión. Pero muchas de ellas están desarrollando al mismo tiempo tecnología que puede utilizarse fácilmente para plagiar y copiar. Publican anuncios irónicos que aluden a su capacidad para ayudar a los estudiantes a salirse con la suya.

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Las empresas más pequeñas son a veces más directas. En un vídeo de TikTok, Carter Smith, un joven influencer tecnológico conocido como CarterPCs, muestra con alegría a los espectadores cómo una aplicación de escritura automática y humanización llamada Grubby AI puede hacer que parezca que una persona ha escrito de forma natural un ensayo que, en realidad, ha sido generado por ChatGPT.

Smith cuenta con una enorme base de seguidores de 6,5 millones de usuarios de TikTok. El vídeo no está etiquetado como anuncio, aunque Smith se había identificado previamente como colaborador remunerado de Grubby AI.

Ni la aplicación, ni Smith, ni la agencia de talentos que lo representa, Rakugo Media, respondieron a las solicitudes de entrevista.

Las herramientas de escritura automática son una respuesta al hecho de que muchos profesores y catedráticos comprueban ahora el historial de versiones de un documento en busca de indicios de uso de IA. Si de repente aparecieran 1.000 palabras en un documento de Word o Google a las 23:59, podría significar que el estudiante ha pegado texto generado por un chatbot.

GrubbyAI y sus numerosos competidores están encontrando formas de eludir esos sistemas.

La página web de Dripwriter afirma que la aplicación proporciona “errores tipográficos y correcciones creíbles”, junto con “escritura automática en segundo plano para que tu ensayo siga avanzando cuando te ausentes”.

Duey.ai, una aplicación que se describe a sí misma como el «autotipificador n.º 1 para Google Docs», asegura a sus clientes que, cuando estén demasiado cansados o ocupados para concentrarse, o salgan con amigos, «el documento parecerá que lo has escrito tú».

Ni Dripwriter ni Duey respondieron a las solicitudes de entrevista.

Se trata de un mercado saturado, en el que constantemente surgen nuevas empresas. Un vídeo de TikTok sobre otra aplicación, Typeflo, decía a los estudiantes que podían relajarse, ver YouTube y comerse un bocadillo mientras se redactaban sus trabajos por ellos.

Typeflo estaba registrada a nombre de Daniel Huddleston, profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Emory. Tras ser contactado por The New York Times, afirmó que la aplicación la había desarrollado y comercializado su hijo adolescente, y que él no era plenamente consciente de su presencia en las redes sociales.

Posteriormente, se eliminaron la aplicación y sus cuentas en las redes sociales. «Apoyo el uso responsable y constructivo de las herramientas de IA», escribió el Dr. Huddleston en un correo electrónico, “pero no apoyo la conducta académica indebida ni el uso engañoso de la tecnología en entornos educativos”.

Otra cuenta de TikTok, udoka_comet, cuenta con más de una docena de vídeos en los que una joven habla de Comet, un navegador web basado en inteligencia artificial de la empresa Perplexity. En uno de los vídeos, la joven dice que no le apetece escribir un informe de laboratorio de cinco páginas para el instituto. Muestra cómo Comet puede hacer todo el trabajo por ella, calificándolo de «mágico».

Jesse Dwyer, portavoz de Perplexity, afirmó que la empresa había roto relaciones con una agencia de publicidad que se había “tomado libertades” para aumentar la interacción en línea, y que Perplexity había recordado a sus socios en redes sociales que se centraran en “usos adecuados y responsables de Comet”. El navegador puede ayudar con tareas que los educadores podrían aprobar, como dar formato a las citas bibliográficas y crear guías de estudio. Pero también puede completar los trabajos de principio a fin.

(El New York Times ha demandado a tres empresas de IA —Perplexity, OpenAI y Microsoft— por infracción de derechos de autor).

El cofundador y director ejecutivo de GPTZero afirmó que el objetivo de la compañía es mantener "el pensamiento crítico" en la era de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas que “lo hacen todo”

Algunos profesores están cada vez más preocupados por Grammarly, una aplicación que lleva 17 años en el mercado como una especie de potente corrector ortográfico. Ahora ofrece una herramienta de “autoría” que ayuda a los profesores a detectar el uso indebido de la IA, analizando el historial de versiones de un documento.

Al mismo tiempo, la aplicación permite a los estudiantes generar textos desde cero, humanizar el texto y buscar y sustituir frases que podrían activar los detectores de IA.

Grammarly también ofrece un parafrasador que reescribe al instante cualquier texto publicado que un estudiante copie y pegue en una pestaña del navegador, lo que podría considerarse una forma de plagio.

Grammarly aconseja a los estudiantes que utilicen las funciones de generación de texto “de forma responsable”, citando cada caso en el que se haya utilizado la IA en un trabajo. Sin embargo, la empresa también publica anuncios que sugieren que los estudiantes pueden usar la aplicación para hacer pasar por propio un texto generado por IA: “Detecta el texto generado por IA; al fin y al cabo, estamos en 2026″, reza una publicación de TikTok. “Identifica las expresiones propias de la IA y elige las modificaciones que te parezcan más auténticas”.

Al igual que otros directivos del sector de la IA, la Sra. Maxwell, directora de educación de Superhuman —empresa creadora de Grammarly—, afirmó que el fraude siempre ha existido, pero que solo representa una pequeña parte —estimó que un 10 %— del uso que los estudiantes hacen de la IA.

“No puedo resolver el problema de comportamiento humano que supone copiar o optar por la vía fácil”, afirmó. “Eso está fuera de nuestro ámbito”.

Aun así, los educadores frustrados afirman que la IA está atrofia el pensamiento de los estudiantes. Varios estudios han demostrado que las personas que dependen de la IA pueden experimentar una “descarga cognitiva”, un proceso en el que no logran desarrollar nuevas habilidades o en el que sus habilidades existentes se deterioran.

George Cusack, director de iniciativas académicas de IA en el Carleton College, señaló que Grammarly se vende a los estudiantes como una ayuda inofensiva cuando, en realidad, «es un conjunto de herramientas que lo hará todo por ti. Es bastante impactante».

Añadió: “Me parecen menos problemáticas las aplicaciones que se comercializan explícitamente como herramientas para copiar que aquellas que se promocionan como ‘ayuda’“.

Algunas empresas de IA se presentan como defensoras de la integridad académica. Una de ellas es GPTZero, que surgió en 2023 como un trabajo de fin de carrera de la Universidad de Princeton y afirma tener una eficacia del 99 % a la hora de detectar contenido generado por IA, incluido el uso de herramientas de «humanización» y de escritura automática.

Al principio, la empresa se dirigía principalmente a los centros educativos. Pero, más recientemente, ha inundado TikTok con vídeos de supuestos docentes en los que explican a los estudiantes cómo se utilizará GPTZero para descubrir las trampas y meterlos en problemas. El objetivo es que sean los propios estudiantes quienes utilicen la aplicación.

Un usuario de las redes sociales conocido como studyingwithjake se describe a sí mismo como un asistente de docencia de posgrado que ayuda a los estudiantes a comprender cómo utilizan los profesores los detectores de IA.

“Quiero mostraros lo que este profesor les ha estado ocultando a los estudiantes”, afirma, mientras guía a los espectadores por la interfaz de la extensión para navegador de GPTZero. La herramienta analiza el historial de versiones de un documento, detecta la IA y puede ofrecer comentarios sobre la redacción. Sin embargo, una vez descargada, los usuarios descubrirán que también puede generar un trabajo académico completo en cuestión de segundos, con citas y referencias incluidas.

“Si corriges tu trabajo de esta forma antes de entregarlo, probablemente obtendrás una buena nota”, afirma el influencer.

El hombre del vídeo es, en realidad, un especialista en marketing afincado en Arizona llamado Jake Austin Sivilla, quien escribió en LinkedIn que había creado un personaje ficticio con el fin de conseguir millones de visualizaciones de vídeo para su cliente, GPTZero.

Sivilla rechazó una solicitud de entrevista, y su publicación en LinkedIn fue eliminada después de que The Times comenzara a indagar sobre los vídeos.

Edward Tian, cofundador y director ejecutivo de GPTZero, afirmó que la empresa ya no colaboraba con el Sr. Sivilla y que estaba avanzando hacia una colaboración exclusiva con creadores de redes sociales que fueran auténticos educadores o estudiantes. También señaló que en GPTZero se había producido un debate interno sobre si permitir que la aplicación redactara trabajos escolares desde cero, y que esa capacidad podría verse limitada en el futuro.

“Nuestra misión es preservar la calidad humana y el pensamiento crítico en la era de la IA”, afirmó.

Los estudiantes cada vez tienen más herramientas de IA para engañar a sus profesores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar la IA, pero también odiarla

Jenny Ng, de 20 años, acaba de terminar su segundo curso en Harvard y afirmó que gana el equivalente a un generoso sueldo de empresa gracias a su trabajo extra como influencer en TikTok. Grabó un vídeo para Grammarly en el que mostraba cómo utilizaba de forma ética el chat con IA de la aplicación para crear una guía de estudio para un examen de estadística.

La Sra. Ng afirmó que el uso de la IA es omnipresente en Harvard, pero que también había observado una reacción negativa contra los jóvenes influencers que promueven la IA.

“Existe cierto sentimiento de vergüenza” al utilizar esta tecnología, declaró en una entrevista.

También señaló que, según su impresión, los casos de plagio directo mediante IA eran poco frecuentes en Harvard, en parte porque los profesores han respondido a los chatbots dando mayor peso a los exámenes orales y escritos en las notas finales.

Superhuman está desarrollando un software que permitirá a los profesores limitar y supervisar el uso que los estudiantes hacen de la IA en la investigación y la redacción, explicó la Sra. Maxwell. Prohibir por completo el uso de la IA, argumentó, equivaldría a una negligencia educativa, ya que se espera que los estudiantes utilicen la IA en el ámbito laboral.

“Estamos llevando a cabo una enorme revolución pedagógica en la educación”, afirmó, calificándola de “momento de romper con lo establecido”. “Apenas estamos en las primeras etapas”.

© The New York Times 2026.