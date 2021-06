A 48 horas de la desaparición de Guadalupe en San Luis, el juez que lleva la causa descartó que la niña esté perdida: “Alguien la tiene”

Guadalupe Belén Lucero desapareció el lunes a las 20

Los investigadores que buscan a Guadalupe Belén Lucero, la nena de cinco años que desapareció hace 48 horas en la ciudad de San Luis, descartan que la pequeña se haya perdido. Así lo indicó Ariel Parrillis, el juez penal N° 2 de la provincia que interviene en la causa, al asegurar que “alguien tiene” a la niña.

“Por la edad de la nena, que tiene cinco años, después de determinado tiempo que ha transcurrido, ya hablar de nena extraviada o perdida me parece que no sería lo correcto. Ya estamos en el marco de que la nena está con alguien o la tiene alguien ”, declaró Parrillis en una conferencia de prensa este miércoles.

En ese sentido, aprovechó la ocasión para alertar a todos los puntanos: “Puede suceder que a Guadalupe la dejen en algún lado, en algún espacio público inclusive. Estén atentos a movimientos raros, si ven un niño en la calle… Puede ser que haya sido dejada. Inmediatamente hay que dar comunicación”.

La Policía de San Luis se encuentra completamente abocada a la búsqueda de Guadalupe, no solo en la Capital, donde desapareció la niña, sino en toda la provincia. Desde que se reportó su ausencia, el lunes cerca de las 20, se realizaron 76 allanamientos y se secuestraron varios teléfonos celulares de los familiares y vecinos de la pequeña. Hasta ahora no han aparecido pistas que aporten datos concretos sobre su paradero.

Este martes se activó el “Alerta Sofía” con el fin de solicitar a la ciudadanía colaboración para dar con el paradero de Guadalupe, y permitir que más agentes se aboquen a la búsqueda. Alrededor de 400 oficiales, en su mayoría de las Regionales N° 1 y N° 2 de Villa Mercedes, trabajaron a lo largo de todo el día con el objetivo de hallar pistas sobre su paradero.

El juez Parrillis aseguró que "alguien tiene" a Guadalupe

Esta tarde, una vez finalizados los peritajes correspondientes, el juez Parrillis ordenó la devolución de los teléfonos celulares a los familiares de Guadalupe. En diálogo con Infobae, Georgina, la tía de la niña, indicó: “ Hasta ahora no tenemos novedades, pero tenemos esperanzas porque se están moviendo mucho ”. Y coincidió con las declaraciones del magistrado: “Ella sola no podría irse. Además, la fuimos a buscar a los segundos; la hubiésemos encontrado rápido”.

Yamila, la madre de Guadalupe, contó que la principal hipótesis de los investigadores sigue siendo que una mujer se llevó a la niña. Se trata de la misma versión que dio la prima de tres años de Guadalupe, que estaba jugando con ella cuando desapareció, y coincide con el relato de dos testigos de la zona que vieron a un adulto caminando con una nena cerca del horario en el que se la vio por última vez.

La madre de Guadalupe pidió que le devuelvan a su hija sana y salva (Video: TN)

“La única pista que se da y que se ha sabido por testigos es que una chica supuestamente se llevó a mi hija. Otras pistas no tenemos. Al menos yo no lo sé, no sé si la Policía sabe. No me lo van a decir porque entorpece todo, se puede llegar a no dar con Guada si digo algo yo o si alguien dice algo. Se han dicho tantas cosas, me echan la culpa a mí, al padre, a medio mundo… Entonces creo que la Policía no me dice nada por esa razón”, dijo Yamila a la señal de noticias TN.

“Al que la tiene le digo que me la devuelva. Ella tiene que estar conmigo porque es mi hija y estaba conmigo las 24 horas del día y no tiene por qué estar con alguien que no sea conmigo”, reclamó.

El caso

El lunes cerca de las 17:30 Guadalupe se dirigió a la casa número 5 de la manzana “H” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital provincial, para celebrar junto a su familia el cumpleaños de su tía, que reside allí. Por la tarde, la pequeña y sus primos salieron a jugar a la calle.

“Cerca de las 19 terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Eran todos sobrinos míos: tres varoncitos, Guadalupe, y la más chiquita, Emma, de tres años. En un momento salió Luana, otra de las tías de Guadalupe, para ponerles la campera a los chicos. Hasta ahí, estaba todo bien. Pero cinco minutos después Emma golpea la puerta y nos dice: ‘Guada no está’”, contó a C5N Georgina.

Guadalupe estaba jugando con sus primos en la puerta de la casa de su tía cuando desapareció

La abuela de Guadalupe, Silvia, señaló a TN que las pequeñas estaban jugando a “las escondidas” en la calle cuando la niña desapareció. “Guadalupe se esconde y Emma, con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está’. Yo salgo afuera, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás ‘Guadalupe no está’ y ahí salimos todos a buscarla”.

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, la pequeña Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características físicas similares a las de otra de sus tías, que tiene 20 años. Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña.

Inmediatamente, la familia salió a buscar a Guadalupe y dio aviso a la Policía. La jueza de Primera Instancia en Niñez y Adolescencia de la Primera Circunscripción Judicial, Ivana Benenatti, intervino en la investigación desde que se supo la noticia. El despliegue policial es comandado por el jefe de Policía, comisario general José Darío Neira; y el subjefe de la Institución, comisario general Juan Claudio Latini, quienes son acompañados por integrantes de la plana mayor policial.

Georgina contó a Infobae que dos testigos brindaron un dato a la Policía que podría ser clave para la investigación. Según su relato, el lunes por la noche, cerca del horario en el que desapareció Guadalupe y a pocas cuadras del lugar del hecho, vieron caminando a una niña cuyas características físicas coincidirían con las de Guadalupe, junto a una mujer. Esta información coincide con el aporte de la pequeña Emma, quien dijo que su prima se fue acompañada por una adulta.

