Video: un ladrón de 18 años se enfrentó a tiros con la policía, chocó una moto robada y murió

Video: la brutal secuencia filmada por vecinos

Un presunto delincuente de 18 años murió el martes pasado en un accidente de tránsito, al chocar con una moto robada mientras escapaba junto a su cómplice en una persecución entre el partido de Lomas de Zamora y Lanús.

El hecho ocurrió este martes por la noche, cuando personal motorizado de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús comenzó a perseguir a dos jóvenes que se desplazaban en una moto “de manera sospechosa”, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Los delincuentes huían de la policía y chocaron en Villa Diamante

Durante la persecución, los sospechosos efectuaron disparos contra los efectivos que los seguían y, al llegar a la esquina de las calles Colón y Pasaje Perón, en el barrio de Villa Diamante, chocaron la moto contra una reja. Tras este incidente, uno de ellos cayó del vehículo y quedó tendido en el asfalto gravemente herido, mientras que el otro logró ingresar a una vivienda.

Los uniformados solicitaron la presencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladó de urgencia al joven herido -identificado como Ariel Galan Dilan, de 18 años- al hospital Evita de Lanús, al que, sin embargo, entró ya sin signos de vida como consecuencia de golpes varios que sufrió al momento del impacto.

El joven que manejaba la moto quedó tendido en el asfalto y murió antes de llegar al hospital

En el lugar del choque, los agentes de la Comisaría 9ª de Lanús que realizaron las primeras actuaciones en el lugar constataron que la moto marca Gilera Vogue en la que se movilizaban los sospechosos tenía pedido de secuestro activo por robo de la Policía de la Ciudad desde el sábado pasado.

El hecho ahora es investigado por el fiscal Mariano Leguiza Capristo, a cargo de la UFI N° 1 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús, quien no adoptó al momento ningún temperamento legal en cuanto a los policías que participaron de la persecución.

Los delincuentes circulaban en una moto que había sido robada el sábado pasado en la Comuna 11 de la Ciudad de Buenos Aires

En un episodio con algunas características similares y a menos de 20 cuadras del lugar del choque, Miguel Ángel Pérez, un colectivero de 37 años enfrentó a un grupo de ladrones que se trasladaban en un auto robado, destrozó su propio vehículo y resultó herido, cuando intentó evitar que su suegro y un amigo de la familia fueran asaltados frente a su casa de Villa Diamante a mediados de abril. Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

“Este es un barrio humilde, la nuestra es una casa humilde. No somos de dinero, somos gente laburante. Ellos no esperaban mi reacción ni la de mis vecinos, pero a veces por más que entregues todo te tiran igual y no me quedó otra que reaccionar. Sé que es un acto de locura, pero esta es mi familia y lo volvería a hacer”, señaló Miguel Ángel en esa oportunidad.

Minutos después del hecho, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a uno de los ladrones que había huido a pie e intentó refugiarse en una peluquería a unas cuadras: un joven de 16 años, de iniciales L.A.P., con domicilio en el barrio de Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, que en el transcurso de ese fin de semana fue trasladado a la Comisaría 5ª de Lanús y puesto a disposición de la Justicia.

