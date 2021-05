“Me quiso atropellar y me roció con alcohol”: el relato de la mujer que fue atacada por el hijo de Pappo Napolitano

La novia del hijo de Pappo luego de la agresión

Mariel Oleiro (33), la mujer que fue brutalmente atacada por Luciano Napolitano, el hijo de “Pappo”, rompió el silencio luego de que se hiciera público su caso. Desde la puerta de la casa de la localidad de Benavídez, donde ocurrió todo, contó más detalles del horror que padeció. Según su relato, lo que pasó el lunes pasado fue aún más grave de lo que se conoce.

Es que además de haberla golpeado en varias partes del cuerpo, ahorcarla y encerrarla durante 24 horas en la zona del quincho, en medio del ataque, Napolitano la roció con alcohol y hasta la amenazó. Todo delante de las dos hijas del músico, quienes apenas le pedían a su padre que dejara de agredirla.

“Me ahorcó en el sillón y salió inmediatamente una de las hijas a gritar y decir ´no papá´. De vuelta me soltó, se me tiró encima, me puso las rodillas encima. Otra de las nenas, chiquitita de siete años, también salió a decir que por favor que me suelte y ahí él les dice ‘chicas, suban al auto. Luego las agarra, las sube al auto y ahí es la secuencia de que pone primera, me quiere atropellar, yo me corro y me sigue rociando con alcohol”, dijo Mariel frente a las cámaras de televisión ubicada frente al domicilio de la calle Jujuy al 3400 de Benavídez.

Después Napolitano se fue con sus hijas, mientras que su novia quedó encerrada, bañada en alcohol, hasta que le pudo avisar a la policía. “Yo ahí seguía encerrada con el alcohol. Todo esto me genera una impotencia tremenda, tengo los mensajes de mi mamá preocupada. Las nenas me decían ‘qué lástima que no podemos ayudarte’. Me rescata la policía con el 3% de la batería que quedaba del celular”, indicó la mujer.

Luciano Napolitano

Mariel además indicó que hubo otros episodios de violencia pero que nunca hizo la denuncia por miedo. Además sostuvo que las agresiones ocurrían generalmente cuando Napolitano había consumido algún tipo de droga o alcohol y recordó un episodio, en el que el hombre usó el revolver calibre 38 que tenía hace 15 años. “Me había apuntado una vez con el arma. Me pasó tres veces pero anteriormente fueron episodios nada que ver a este. Mucho menos violentos pero violentos igual. (...) Había mucho miedo con él. Hace poco hubo un episodio con un conejo que yo tengo que lo mataron. Él salió con el arma y dio cinco tiros”, contó.

Ante la declaración que brindó Napolitano, en la que sostuvo que fue Mariel la que lo agredió, la mujer fue tajante: “Que lo demuestre”, dijo la víctima, quien se mudó con su madre a partir de lo ocurrido. También aseguró que desde hace algún tiempo, el músico se tornó más violento y aumentó el consumo de drogas debido a una tragedia familiar. “Su abuela falleció hace poco. Desde ese momento no tuve más cercanía con él. Él tiene como una casita al costado donde se refugió desde la muerte de la abuela. Yo hasta lo acompañé al funeral. Lo que pasó es se encerró y comenzó a tomar alcohol y drogas. Entraba y salía gente todo el tiempo”, reveló.

“Nunca lo denuncié por miedo. Ahora agarro mis cosas y me voy a la casa de mi mamá. Tiene que pagar de alguna forma, esto no se lo puede hacer a ninguna persona. Temí por mi integridad. Sé que tuvo denuncias pero prefiero no meterme en ese tema. El consumía, estuvo en rehabilitación, yo lo acompañé y después de dos años volvió a consumir y empezaron las agresiones”, finalizó la mujer, quien aclaró sin embargo que el hijo de Pappo “con sus hijos nunca fue violento”.

Napolitano, de 46 años, está acusado de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, amenazas y privación ilegal de la libertad agravada. Además, deberá responder por tenencia ilegítima de arma de guerra, ya que en el allanamiento que hicieron en su vivienda le encontraron un revolver calibre 38 con varias municiones del mismo calibre, sin los documentos que avalaran que tenía permiso para portarla o tenerla. Por ahora permanecerá detenido en una comisaría de General Pacheco y tiene prohibido acercarse a Mariel.

Seguir leyendo