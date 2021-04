Un hombre atropelló con su camioneta al motochorro que lo había asaltado y dejó herido a su cómplice

En las redes sociales circuló el video de la camioneta y los delincuentes atropellados

En el barrio Fisherton, en la zona oeste de Rosario, un hombre atropelló con su camioneta a dos motochorros que minutos antes le habían robado una mochila con pesos y dólares: mató a uno de ellos e hirió de gravedad al otro.

Todo comenzó con una salidera que ocurrió en la calle Amuchastegui al 7900, donde los delincuentes interceptaron a su víctima y le quitaron el dinero, tras lo cual comenzó una persecución que terminó a la altura de Juez Zuviría y Navarro, a metros de la comisaría local.

En ese sitio, el conductor de la camioneta Chevrolet S-10 logró alcanzar a los asaltantes, que huían en moto, y los embistió. El vehículo terminó impactando contra un árbol, provocando que uno de los ladrones falleciera en el acto, mientras que el otro quedó tendido en la vereda.

En diálogo con la televisión santafesina, el fiscal de Homicidios Patricio Saldutti explicó que las autoridades están “esperando el relevamiento de las cámaras (de seguridad de la zona) y lo que relaten los testigos, pero al parecer el desenlace final habría sido sobre la vereda”.

Si bien en un principio trascendió que los ladrones sorprendieron a su víctima en la puerta de un banco, el fiscal señaló que no está claro si en realidad lo hicieron cuando esta persona estaba saliendo de su casa.

“El hecho del robo habría ocurrido en Amuchastegui al 7900 que, en principio, sería un domicilio familiar de esta persona, a 600 metros (de la escena del homicidio). Debajo de la camioneta se secuestró una mochila que tenía unos 2 mil dólares y 2 mil pesos argentinos” , reveló.

Además, el funcionario judicial precisó que el conductor del vehículo más grande “está en buen estado de salud y quedó detenido” al igual que el delincuente que sobrevivió al choque, quien “tiene algunos traumatismos”.

“Hay cámaras tanto aquí, como en el lugar donde fue el robo y también a lo largo del recorrido, pero tenemos que determinar cuál fue el recorrido para poder tratar de conseguir esas imágenes”, agregó.

La Policía iba a revisar las cámaras de la zona para determinar las responsabilidades en el hecho

Por otra parte, Saldutti confirmó que durante el relevamiento policial se secuestró una pistola 9 milímetros , pero aclaró que “no hay constancia de disparos” en la esquina donde el conductor atropelló a los asaltantes, pero sí donde sucedió el robo.

En este sentido, el fiscal detalló que “en los próximos días” se va “a evaluar la responsabilidad de los actos” del hombre que manejaba la camioneta, quien luego del choque se habría alejado caminando del lugar, pero fue detenido a las pocas cuadras y trasladado a la comisaría 17 de Fisherton.

De acuerdo con lo que informaron fuentes policiales al diario La Capital, la víctima fatal del episodio fue identificada como Diego Nicolás Quiroga, de 25 años, en tanto que el herido es Luciano E., presentaba traumatismo de cráneo, y tendría la misma edad.

Un testigo del caso contó a la televisión que “el conductor de la camioneta chocó y del mismo miedo se fue y dejó la mochila con la plata tirada”, e incluso “después vino el padre, preocupado, preguntando por él”.

“Tengo entendido por los vecinos que los delincuentes estaban merodeando la zona permanentemente. Incluso, a mí también me han corrido en moto y me parece que eso fue lo que trajo estas consecuencias, porque nos cansamos. A mí me han perseguido con pistolas”, señaló una mujer que también vive en el barrio.

