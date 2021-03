Video: el momento en que el menor que le robó el auto a sus padres atropella y mata a un hombre frente a su hijo

Así fue el momento del impacto del Fiat 147 contra la biciclta en la que iba Andrada junto a su hijo de 5 años





El video dura unos pocos segundos y fue registrado una cámara alejada, pero es prueba esencial: see puede ver con claridad a un viejo Fiat 147 Spazio blanco que circula a alta velocidad y, tras perder el control, sube a la vereda y embiste violentamente una bicicleta en la localidad de González Catán, del partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió el sábado pasado. Al volante del vehículo iba un adolescente de 14 años.

De acuerdo a declaraciones de su mamá, el menor tomó el automóvil sin permiso y provocó el accidente fatal, en el que perdió la vida Ramón Lisandro Aranda Teves, un empleado de una constructora porteña y vecino de la zona, de 47 años, que circulaba junto a su hijo de 5 años, que sobrevivió al accidente.

“Agarró el auto sin permiso, volvió, dijo que iba a guardar el auto y después se fue a dar otra vuelta”, contó la madre del menor, que este lunes por la mañana se trenzó en una tensa discusión en vivo con los familiares de la víctima, mientras brindaban declaraciones ante las cámaras de televisión.

Se produjo en la intersección de las calles Tomás Valle y Jorge Newbery, donde el auto que era conducido por el menor, que naturalmente no posee licencia de conducir, impactó contra la bicicleta donde iban Aranda y su hijo y terminó subido a la vereda, atrapado entre la pared de una propiedad y un poste de luz de cemento, al que prácticamente arrancó de su sitio.

El auto quedó destruido por el impacto: la madre del menor aseguró que lo tomó sin permiso.

Al poco tiempo arribaron al lugar efectivos de la Comisaría 2° de González Catán y del Comando Patrullas Sur de la Policía Bonaerense, quienes constataron el fallecimiento del hombre y las heridas que presentaba el niño, por lo que llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital Simplemente Evita, situado en la avenida José Esquiza de la localidad.

El adolescente también sufrió varios golpes por el choque y se encuentra internado en una clínica de La Matanza por las heridas que sufrió, pero no quedó libre. Luego de ser dado de alta será enviado bajo arresto a un centro de menores en la zona de San Martín tras un pedido de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 a cargo del fiscal Marcelo Germinario, que abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas. Por su edad, sin embargo, no sería penalmente responsable. Los registros revelaron que el joven no tenía antecedentes previos.

“Es la primera vez que lo hacía”, intentó justificar su madre esta mañana ante el ataque ante varios canales de televisión que la entrevistaban, mientras los familiares de Aranda, que vivía a pocas cuadras del lugar, brindaban detalles de lo ocurrido. Después terminó admitiendo de que su hijo usaba el auto. “Mi marido le estaba enseñando a manejar”, indicó su mamá. “Entonces su marido es responsable porque le enseñó a manejar con 14 años. Mi hijo tiene 17 años y todavía no maneja porque primero tiene que sacar el registro”, le respondió uno de los hermanos de la víctima.

“Vengo a decir que también quiero justicia y que la familia tenga paz”, remarcó la mujer. “Es un nene”, señaló, y ante los gritos reiterados de los familiares de la víctima la mujer trataba de disculparse diciendo: “Estoy nerviosa, estoy nerviosa”

“Tenemos testigos de que el pibe todos los días andaba con el auto. ¿El auto tiene los papeles?, ¿tiene seguro?”, le preguntó ofuscado el hombre. “Si, si…”, respondió ella en un tono de voz bajo y dubitativo. “Entonces queremos ver todo porque yo me enteré que el auto está dado de baja y está preparado para correr. Su hijo estaba corriendo carreras”, la increpó el hombre.

“Quiero que vengan los canales y que sepan todo. La justicia no hace nada. Es menor y va a salir. Pero nosotros no tenemos consuelo. A mi hermano no lo vamos a ver más. Mi sobrino no tiene más un padre. ¿Quién lo va a cuidar, quién le va a dar de comer a la familia?”, continuó el hermano de Aranda.

La mujer se defendió y explicó que su hijo recién ayer por la noche se enteró que el accidente había dejado como saldo una víctima fatal. “No vio al señor. Estaba en shock”, dijo. “¿Qué shock? Si se fue caminando tranquilo….”, le respondió el hermano del fallecido.

