Comenzó el juicio a Eugenio Veppo: se negó a declarar y el sobreviviente del hecho lo complicó

Veppo en el penal de Ezeiza, al momento de la lectura de la imputación en su contra.

A mediados de la mañana de hoy, tras una hora de demora por desperfectos técnicos en el penal de Ezeiza, Eugenio Veppo se sentó frente a una computadora en una sala especial de la cárcel para comparecer ante el Tribunal N°14 en la primera audiencia por Zoom del juicio en su contra por matar a una agente de tránsito y herir gravemente a su compañero para luego huir sin asistirlos en la madrugada del 8 de septiembre de 2019. Por su fuga, se le imputó el dolo eventual. Dos miembros de su familia estaban entre los presentes, así como Viviam Perrone, de la ONG Madres del Dolor.

Ante el Tribunal, presidido por el juez Domingo Altieri y con la acusación del fiscal Fernando Klappenbach junto a la querella del abogado Andrés Gramajo, Veppo, ex periodista y asesor del Ministerio de Justicia, relató su vida en la cárcel, negó tener históricamente antecedentes penales o adicciones, con estudios de computación, floricultura y administración de empresas en la cursada de la UTN. “Le pedi que esté atento porque va a tener que defenderse”, le había advertido el juez Altieri sobre “la oportunidad de defensa material en indagatoria”.

2019: el entierro de Cinthia Choque en Flores (Nicolas Stulberg)

Sin embargo, Veppo se negó a hacer una declaración y responder en una nueva indagatoria, según presenció Infobae, entre los presentes en la sala virtual. Dijo que lo hará “más adelante”.

Tras la negativa, la secretaria del tribunal le recordó su declaración original en la causa instruida por la fiscal Romina Monteleone, tras una lectura de la imputación de la querella en donde se habló de un “absoluto desprecio” por la vida de sus víctimas tras darse “a la fuga sin intentar socorrer”. En su indagatoria original, habló de “chocar con algo”. En ese momento, guardó silencio por orden de su defensa. La indagatoria se interrumpió.

La audiencia de hoy preveía cinco testigos. El primero fue su víctima, el que sobrevivió, Santiago Siciliano, que sufrío fuertes lesiones que lo dejaron incapacitado. Su compañera, Cinthia Choque, murió en el acto.

Cámara de seguridad: la fuga de Veppo tras el accidente.

“Estoy de licencia por el accidente. Trabajar, trabajo desde que tengo 15 años”, aseguró Siciliano: “Mi trabajo era ser agente de tránsito, parte de una fuerza de seguridad no armada”.

“No recuerdo más que haber salido de mi casa. Lo próximo que me acuerdo es abrir los ojos en la terapia intensiva del Fernández, tengo un lapsus, no recuerdo nada, puedo decir lo que he visto en el video y contar lo que me contaron mis compañeros. Ese día me puse el uniforme, tuve un momento para comer algo y me mandaron a hacer un control de alcoholemia en Figueroa y Tagle, no llevábamos el alcoholímetro, no llevábamos el equipo para hacer el control porque íbamos a relevar al equipo, pero los artefactos no estaban”, continuó. “Lo que hicimos fue hacer detenciones para tomar documentación, no había material para el test”, agregó.

Santiago Siciliano Agente de Tránsito atropellado por Veppo

“Después lo que ya saben, Cinthia Choque y yo, en primer carril de derecha de Figueroa Alcorta, este señor Veppo, conduciendo de manera temeraria, casi doblando el limite de velocidad nos embistió a los dos. Yo tuve más suerte que Cinthia”, dijo, para quebrar su voz: “Me emociona mucho esto. Cinthia Choque era madre de dos nenas, una de siete, otra de cuatro Yo soy padre de un hijo, estaba por cumplir los 9, yo tuve suerte, y Cinthia no. Bah, tampoco tuve mucha suerte. quedé discapacitado de por vida, no me pueden devolver las cosas que perdí”, finalizó.

La próxima audiencia del juicio se espera para el viernes 5 de marzo.

Con información de Federico Fahsbender

Seguí leyendo: