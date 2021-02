Villa Ballester: asesinaron a un joven cocinero de 24 años que salía de trabajar

Leandro López Lucchetta tenía 24 años y fue asesinado por delincuentes (Facebook)

Un cocinero de 24 años fue asesinado de una puñalada en una pierna mientras caminaba por las calles de Villa Ballester rumbo a la casa de un amiga , luego de cumplir tareas en el bar en el que trabajaba.

El hecho se registró este fin de semana, en la calle Moreno, entre Sarmiento y Combet, en el partido bonaerense de San Martín.

Fuentes policiales informaron que un llamado al 911 alertó sobre la presencia del joven, identificado como Leandro López Lucchetta , tirado en el piso tras haber recibido una puñalada en la pierna derecha que le afectó la arteria femoral.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Belgrano, donde llegó sin signos vitales luego de perder mucha sangre.

Los investigadores establecieron que el joven regresaba de trabajar del bar Ucci, ubicado en Florida, en Vicente López. Si bien creen que fue víctima de un intento de robo, sus allegados afirmaron que los asesinos no se llevaron ninguna de sus pertenencias.

Leandro caminaba sobre la calle Moreno cuando fue asesinado

”Leandro salía de trabajar como siempre. A las 11 se tomó el colectivo 130, bajó en Alcorta, y tenía que caminar como quince cuadras hasta Lacroze y Moreno, donde vive una amiga. Cuando estaba cerca del domicilio, dos personas lo abordaron y lo apuñalaron a sangre fría, le dieron en la arteria femoral y se fueron sin robar nada”, relató Aldana, amiga y conviviente del joven.

“Leandro no tenía nada de valor. No tenía teléfono celular, no tenía billetera con dinero. Sólo llevaba una bolsa con ropa de su trabajo. ¡Y lo mataron en 10 segundos! No hubo forcejeo, nada. Sólo atinó a tirar una patada para defenderse cuando cae al piso. Al principio estaba la versión de que lo venían siguiendo, pero después apareció una cámara en donde se ve que venía caminando tranquilo. Le faltaban dos cuadras para llegar”, completó.

Nicole, su otra amiga, agregó: “Era un pibe muy bueno, nosotros lo dejamos en el trabajo a las cinco de la tarde, nos dijo ‘las amo nos vemos mañana’ y mañana nunca llegó”.

”Soy una vecina que vive a 20 metros de donde le robaron e hirieron de muerte a Leandro, lamento mucho su pérdida. Pidió ayuda, los vecinos lo quisieron auxiliar pero no pudieron, solo quiero que sepan que él estuvo acompañado todo el tiempo hasta que se lo llevó la ambulancia, le hablaron, lo confortaron, le dieron cariño y calor”, expresó una mujer que contó los hechos en redes sociales.





Dos detenidos

Ayer fueron fueron detenidos dos hombres acusados por el crimen durante un allanamiento realizado en un domicilio ubicado en la calle Artigas al 2600, de la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de General San Martín.

Fuentes policiales indicaron que a los detenidos, identificados como Cristian Ariel Céliz (22) y Daniel Esteban Villalba (31), se les secuestraron dos cuchillos de 20 centímetros de largo, prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho y seis teléfonos celulares

Ambos sospechosos fueron identificados luego de tareas investigativas y del seguimiento de las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo de la localidad de General San Martín, señalaron las fuentes.

Los detenidos serán indagados en las próximas por personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la investigación.