Un empresario fue detenido en Pinamar acusado de violar a una de sus empleadas en un hotel

El momento de la detención de C. A. T.

La Policía Bonaerense detuvo este lunes a un empresario acusado de abusar sexualmente de una de sus empleadas en un hotel en Pinamar. En el operativo, que se concretó dentro de la casa del hombre, los efectivos secuestraron un bolso, zapatillas y una valija con ropa de la víctima.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, todo comenzó cuando C.A.T. (iniciales del acusado), de 44 años, bonaerense, dedicado al negocio gastronómico, integrante de una sociedad con una mujer radicada en la ciudad costera, fue acusado por una de sus empleadas de haberla violado el 22 de diciembre pasado dentro del hotel donde el hombre hospedaba a todos sus empleados para la temporada de verano.

Tras la acusación, la investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N.° 4 de Pinamar, quien ordenó su detención bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal.

Según la denuncia de la mujer de 33 años, ese día el hombre la llevó al hotel ubicado en la calle Del Cangrejo. Allí, la víctima, tras salir del baño de su cuarto, se encontró a su jefe dentro de la habitación. En ese momento, supuestamente, C. A. T. la tomó de los brazos con fuerza y le dijo que no gritara, que todo iba a pasar rápido. Luego la tiró sobre la cama. Se subió encima y, según declaró la mujer, la penetró por la fuerza en varias oportunidades sin utilizar preservativo.

El empresario cuando fue trasladado a la comisaría

Tras cometer la violación, el hombre se fue del lugar. Entonces, la mujer, algunos días después y en estado de shock, se dirigió a hacer la denuncia, que recayó en la fiscalía de Calderón, quien comenzó a reunir pruebas y hoy ordenó una serie de allanamientos para dar con el hombre y detenerlo.

Así, la DDI de Pinamar, en conjunto con la misma unidad de Villa Gesell, llevaron a cabo tres operativos: el primero en la casa de C. A. T., donde lo arrestaron y encontraron un bolso, una valija y ropa de la víctima en su propiedad. Luego se realizaron otros dos allanamientos en los que no se encontró ninguno elemento de interés para la investigación. Por el momento, C. A. T. permanece detenido acusado de la violación, y el fiscal Calderón le tomará declaración indagatoria para que dé su versión de los hechos.

Los elementos secuestrados

Otros hechos similares ocurrieron en los últimos días a lo largo de la provincia. La semana pasada, David G., de 25 años, oriundo de Merlo, trabajador de una fábrica de aberturas en Moreno, concretó una cita a través de la aplicación Waplog, popular en Android y con una plataforma web. Waplog, menos explícita que otras en su línea, como Tinder o Happn, en cuanto a intenciones de seducción, más liviana en tono, tiene otras posibilidades técnicas, como insertar pequeños videos. Allí había conocido a una joven de 18 años, vecina de Morón. La cita fue en la casa de la joven. La madre de la chica fue quien le abrió la puerta y lo llevó al cuarto de la joven.

Allí, en el cuarto, según la acusación en su contra, en un lapso de 25 minutos, David supuestamente la violó. Tras supuestamente cometer el hecho, el sospechoso dejó la casa.

Así, la familia de la víctima denunció el hecho en la Comisaría de la Mujer de su zona. La víctima declaró: “Le pedí que parara, me tapó la boca para que no grite”, afirmó. Su cuerpo fue analizado. Las lesiones en su vagina eran evidentes, con una laceración intensa que le provocó una hemorragia.

Su testimonio permitió identificar al presunto abusador, conocido apenas por su nombre de pila, con un cotejo a través de redes sociales. Así, personal de la Comisaría 3.ª de Morón de la Policía Bonaerense lo arrestó en un galpón de su lugar de trabajo.

