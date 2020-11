Quién es el boxeador que estuvo involucrado en el triple choque en San Vicente

Brian Calla en el penal de Florencio Varela, con los internos que participaron de sus clases de boxeo (Servicio Penitenciario Bonaerense)

Brian Calla, el instructor de boxeo de 33 años que es investigado por la muerte a golpes de Cristian Fredes, de 23 luego de mantener con él una supuesta discusión posterior a un triple choque en San Vicente, había salido en libertad de la cárcel de Florencio Varela en diciembre de 2017.

Calla, de 33 años, oriundo de Valentín Alsina, fue señalado por Karen Villán, la mujer de la víctima del triple choque. Las circunstancias del accidente y una explicación sobre la muerte de Fredes todavía quedan por verse, en un caso a cargo de la fiscal Silvia Bussano de la UFI San Vicente.

Débora, hermana de Fredes, relató que después del choque ocurrido sobre la ruta 210, a la altura de Alejandro Korn, su hermano seguía con vida y llamó por teléfono a su papá para que fuera a auxiliarlo.

“Mi hermano llamó a mi papá y le dijo que había tenido un accidente, que se quedara tranquilo que estaba todo bien. Al rato lo volvió a llamar y le dijo que se apurara. Mi hermano estaba vivo y cuando mi papá llegó se encontró con que mi hermano que estaba muerto. A mi hermano lo mataron”, contó Débora al ser entrevistada por TN.

Además, confirmó que el cuñado de su hermano también fue ferozmente golpeado cuando salió en su defensa. “Era el que iba en el Sandero. Se quedó para cuidar a mi hermano y también lo golpearon. En este momento está en coma”, dijo la joven.

El hombre que salió en defensa es Fredes es Lucas Altenofer, cuyo auto fue encontrado en perfecto estado sobre la banquina de la ruta pero él tuvo que ser derivado al hospital de Cañuelas por presentar una fractura de cráneo.

De acuerdo a las primeras investigaciones, según información policial a la que accedió Infobae, Altenofer habría intercedido para ayudar a su cuñado y habría resultado gravemente herido por el boxeador.

Por la investigación, Calla fue aprehendido sin pedido de detención. Sin embargo, fuentes de la causa aseguran a Infobae que la fiscal Bussano todavía no tiene acreditada la existencia de la pelea y que espera los resultados de varias pericias, entre ellas la autopsia al cuerpo de Fredes, para

El boxeador Brian Calla manejaba un Citroen C4 negro

Calla es un ex interno de la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Florencio Varela, que a pesar de haber recuperado la libertad hace tres años tras ser acusado de robo en poblado y en banda suele visitar periódicamente a sus compañeros del pabellón 4. Allí da clases de boxeo e inculca la disciplina y los valores que este deporte tiene.

En la misma cárcel, que fue escenario de un brutal motín este año donde un detenido fue asesinado supuestamente por guardias de seguridad, se encuentra encerrado Nicolás Pachelo, acusado de una serie de robos

Según fuentes del SPB, en agosto del año pasado brindó una clínica junto al boxeador amateur Ulises Blanco, con la presencia de casi cincuenta internos.

“El boxeo me sirvió para alejarme de las drogas, de la mala vida, quise transmitir sus valores, su filosofía, la disciplina, compromiso, compañerismo, humildad, todo más allá del talento y lo que es el boxeo en la parte técnica, como nosotros siempre decimos detrás de cada puño hay una historia de vida”, había contado.

Brian Calla con algunos de sus alumnos de boxeo.

En varias entrevistas que concedió a los medios, Calla remarcó que el boxeo cambió su vida rotundamente: “Al principio comencé solo para matar el tiempo, pero de a poco me fui enganchando más hasta que un día la cabeza me hizo un click y me di cuenta que eso era lo que quería para mi vida, ahora gracias a tanto esfuerzo y dedicación puedo trabajar afuera como técnico profesional de boxeo”.

Calla se graduó de director técnico de boxeo en la Federación Argentina de Box con un promedio de 10.

Además de su labor en la cárcel de Varela, según un artículo de Diario Popular, Calla hace lo mismo en el penal de Marcos Paz, entrena a su propios alumnos de boxeo en un gimnasio de Lanús , donde se le abrió las puertas para intentar insertarse en la sociedad.

Brian Calla dicta clases de boxeo en las cárceles y en gimnasios

“El trabajo dentro de las unidades me encanta porque puedo volcarle lo que yo aprendí a otros chicos. La idea es que los jóvenes no pasen lo que pasó uno para meterse en temas complicados”, aseguró en otro reportaje.

Hoy, es investigado en un nuevo expediente tras el accidente por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

“Arruinaron una familia por completo. Mi hermano venía a buscar a mis hijos para llevarlos el lunes a la pileta. Tiene un bebé de cuatro meses que se quedó sin papá. Se estaba haciendo su casita con mucho sacrificio, lo único que hacía era trabajar”, señaló entre lágrimas su hermana.

Y agregó: “Mi hermana tiene una nena de cinco años que ahora tiene a su papá en coma, no lo podemos creer: estamos destrozados. Lo único que queremos es justicia”.

Cristian Fredes iba a bordo de un Chevrolet Corsa violeta junto a su mujer y su bebé

El accidente:

El hecho ocurrió este lunes por la madrugada, cuando el Chevrolet Corsa violeta manejado por Fredes fue impactado de atrás por un Chevrolet Onix gris y éste, a su vez, fue embestido también de atrás por un Citroën C4 negro.

De acuerdo a la reconstrucción que pudieron realizar los investigadores y la familia de la víctima, luego del accidente hubo una discusión que derivó en un enfrentamiento a golpes de puño. Las primeras versiones indican que Calla, que manejaba el Citroën C4, habría golpeado hasta la muerte al dueño del Corsa.

Así quedó el autor del boxeador tras el choque múltiple sobre la ruta 210, en Alejandro Korn

El fallecido tenía importantes golpes en su rostro que efectivamente no serían contusiones propias del accidente. Y su cuerpo apareció tendido de la otra mano de la ruta, sobre la cual se halló un palo similar al que utilizan los camioneros para comprobar si las gomas están bien infladas.

Por lo pronto, se desconocen los resultados de la autopsia a Fredes, que serán claves para determinar la forma de su muerte.

