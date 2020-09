Una mujer de 45 años murió en Entre Ríos durante un tratamiento para la celulitis: investigan si hubo mala praxis

Claudia Bertoldi murió este miércoles luego de someterse a un tratamiento estético

Una mujer murió en los últimos días en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, luego de someterse a un tratamiento estético para la celulitis denominado “carboxiterapia”. Claudia Bertoldi, de 45 años, falleció el miércoles pasado en un centro de kinesiología al que había asistido para la realización de un tratamiento estético que consiste en colocar gas carbónico debajo de la piel para eliminar marcas en la piel, estrías y grasa localizada.

“No tenía patologías, se estaba haciendo un tratamiento estético, y en su segunda sesión se descompensó, una ambulancia la trasladó al Sanatorio Garat pero no hubo forma de reanimarla y falleció”, indicó el fiscal Martín Núñez, que está a cargo de la investigación, a la agencia Télam. Cuando su familia llegó a buscarla, Claudia -que tenía un local de ropa infantil y era madre de tres hijos de 21,13 y 5 años- ya había muerto.

Según indicaron a la prensa su marido y sus propios familiares, que decidieron presentar una denuncia por mala praxis, la mujer asistía regularmente a ese centro pero era la primera vez que se sometía a este tratamiento en particular. “Mi hermana tenía un estado de salud espectacular, aparte era una persona con una vitalidad increíble, es tremendo”, manifestó esta mañana su hermano, Claudio Gastaldi, de 65 años.

La información extraoficial que tiene la familia es que ese gas, que debería aplicarse en una capa superficial de la piel, fue aplicado en su sistema circulatorio, lo que le provocó un colapso. “Le inyectaron eso en las venas, fue al corazón y se lo explotaron. Eso fue lo que pasó”, aseguró el hombre, que aclaró que la familia cuenta con esa información a través del médico de parte que participó en la autopsia, que se llevó a cabo en la morgue de la localidad de Oro Verde con cuatro médicos forenses más el profesional interpuesto por la querella.

Claudia Bertoldi tenía 45 años y era madre de tres hijos

“Cuando terminó la autopsia los médicos salieron y nos contaron esto, pero ese informe tiene que estar firmado y se lo tienen que mandar al fiscal y eso no ha ocurrido todavía, por eso la carátula sigue siendo de muerte dudosa”, indicó su hermano. El fiscal Núñez ratificó esa información e indicó que el informe forense, sumado a los análisis de sangre, órganos, tejidos y fluidos, estarán listos durante esta semana y recién ahí podrá saberse la causa del fallecimiento.

En cuanto al centro donde se realizó la intervención, el fiscal Núñez señaló que en los próximos días se realizarán nuevas pericias para determinar “si el lugar y los médicos estaban habilitados, y si era de su incumbencia la terapia que le realizaban”.

“Hablé con un montón de especialistas y todos me coincidian que ninguna persona que no sea médico o enfermero está habilitado para hacer estas inyecciones”, señaló el hermano de Claudia. “La persona que le hizo esto es kinesióloga, evidentemente con un desconocimiento importante del cuerpo humano”, agregó Claudio. “Tenía tres hijos, destruyeron una familia. Esto no puede seguir ocurriendo”.

“En la primera impresión parece estar habilitado, son profesionales conocidos, tenían los títulos en la pared y las matrículas en la puerta del local céntrico, pero debemos esperar la información del Ministerio de Salud”, agregó el fiscal y remarcó que para imputar a los médicos “tiene que haber dolo o imprudencia o impericia” y “hasta que eso no se acredite y se establezcan las formas y circunstancias de la muerte deben ser tratadas como inocentes”. En el lugar se secuestraron además computadoras, los DVR de las cámaras de seguridad, la aparatología que se utilizó para la terapia, agendas junto a otros elementos de interés y serán citadas a declarar “personas que posean información relevante”.

