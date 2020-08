“Son los malos”: dos nenes de tres años quedaron en medio de una violenta entradera en La Plata

Entradera a una familia en La Plata

Momentos de terror vivieron cinco integrantes de una familia luego de ser víctimas de una violenta entradera en un edificio ubicado en la ciudad de La Plata. Tres delincuentes armados los abordaron segundos antes de ingresar a la vivienda, los encañonaron y tras robarles algunas de sus pertenencias, se dieron a la fuga en el auto en el que habían llegado .

Todo ocurrió a las 21.30 del viernes pasado en un edificio ubicado en la calle 139 al 600, barrio San Carlos, en las afueras de la capital bonaerense. La entradera quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y se puede ver la secuencia desde distintos ángulos. Según se observa, un joven -identificado como Javier León (35)-, sus padres y sus dos pequeños sobrinos de tres años de edad, llegaron al domicilio cuando de repente dobló en la esquina un Chevrolet Corsa blanco con cuatro delincuentes a bordo.

Tres de ellos descendieron y amenazaron violentamente a la familia. Las víctimas no opusieron resistencia en ningún momento. En el medio, los pequeños observaban cómo a punta de pistola, los ladrones asaltaban a su tío y a sus abuelos. Uno de los delincuentes quiso ingresar a la casa pero al ver que había cámaras de seguridad se asustó y junto a sus cómplices, huyó en el auto blanco donde los esperaba uno de los cómplices.

“ Nos rodearon y apuntaron. Querían plata y no teníamos. Le dimos los celulares ”, contó Javier en diálogo con Infocielo. “Uno de los asaltantes se metió unos metros en lo que él pensó que era una casa, pero son cuatro departamentos. Además, un cómplice le dijo ‘vamos que hay un montón de cámaras’”, relató.

Las imágenes son dramáticas. Parecía que no estaban al tanto de lo que pasaba, pero en realidad los menores -que son mellizos- desde el primer momento entendieron lo que estaba pasando. Los dos sabían perfectamente lo que pasaba y, hoy a casi una semana de lo ocurrido no dudan en calificar a los ladrones.

“Son los malos, son los malos”, le dicen todos los días a Abigail (29), su mamá, luego del dramático episodio. “Cuándo viene la Policía ellos mismos les explicaban que se robaron los teléfonos y las llaves del auto (un Volkswagen Gol). A parte, me piden ver las cámaras todas las noches para quedarse tranquilos de que no hay nadie, de que no están los malos afuera ”, relató Abigail –la madre de los nenes– en diálogo con Telefé.

“Se me apareció de golpe y me encañonó con el arma de fuego. Imaginé que estaría fuera con otros que tendrían reducidos a mis familiares y me puse muy nerviosa”, relató la joven al diario El Día de la Plata. Después escuchó cómo uno de los ladrones desde afuera le indicaba al resto que se fueran porque había visto las cámara de seguridad. “Nos salvaron las cámaras de seguridad porque de lo contrario los asaltantes se metían en el departamento”, agregó la mujer.

“Para nosotros es la primera vez que nos pasa y con los chiquitos tenés que vivir esta experiencia dolorosa, temerosa. La verdad que da mucha bronca porque lamentablemente no están detenidos. Era un barrio tranquilo. Casualmente justo al día siguiente pusieron una alarma vecinal. Estamos en contacto con todos los vecinos porque lamentablemente acá no hay un patrullaje, no hay una seguridad constante. entonces tratamos nosotros de armamos de seguridad”, comentó la mamá de los chicos, quien su temor era que los ladrones regresaran a la casa para llevarse el auto, ya que sólo se llevaron sus llaves.

