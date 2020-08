Laferrere: no se resistió a que le robaran la mochila, pero igual le dispararon a quemarropa

Las cámaras de seguridad del momento del robo en Laferrere

En medio de una escalada de delitos violentos, un joven que no se resistió a un robo en Gregorio Laferrere recibió un disparo a quemarropa.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 21.30 en la intersección Luro y Lira y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de la cuadra.

En la secuencia se observa cómo en pocos segundos Nelsón Aranda, de 30 años, cruza la calle mientras un Volkswagen Suran color blanco se le acerca. En ese momento, un delincuente desciende del lugar del acompañate del vehículo y amenaza a Aranda, que no se resistió y primero entregó su mochila y luego la campera.

Antes de subirse al auto, el ladrón le efectuó un disparo a corta distancia y Escobar quedó tendido en la calle. La bala le pegó a la víctima en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, con orificio de entrada y salida, y no comprometió ningún hueso o artería, precisaron las fuentes.El hombre fue atendido en un centro de salud y dado de alta a las pocas horas, indicaron.

El caso quedó a cargo del fiscal María Belén Casal Gatto, de la UFI Nº1 descentralizada de Gregorio Laferrere, quien ya secuestró la camioneta Suran, hallada en Rafael Castillo, mientras continúan con las tareas investigativas para dar con la banda.

Además, según indicaron, se está investigando un raid delictivo perpetrado por los ladrones, ya que pocos minutos después del robo a Aranda, ocurrió un hecho similar a pocas cuadras, en la intersección de Estanislao del Campo y Vírgenes.

captura del momento del robo

Las fuentes indicaron que cerca de las 21.30, dos personas descendieron de un Volkswagen Suran blanca y a punta de pistola y abordaron a Alexis Escobar, de 35 años, quien también recibió un disparo en el costado derecho del abdomen luego de resistirse al asalto el mismo viernes por la noche .

Según dijeron, el hombre fue atendido en el Hospital Germani, donde horas después fue dado de alta.

“Tengo un Dios aparte, la saqué barata y hoy lo puedo contar. Estamos pidiendo más seguridad”, dijo la víctima, Escobar, en declaraciones al canal de noticias TN. El joven, además, contó que estaba llegando a su casa cuando lo asaltaron. “Tengo la bala, pero no me la pueden sacar por el coronavirus. Estuve en observación un día y me dejaron ir”, agregó.

Y siguió: “Lo que pedimos es más seguridad porque así no podemos vivir”.

Este hecho, en cambio, es investigado por el fiscal Gastón Duplaa, de la UFI Nº1 de La Matanza.

La seguidilla de delitos perpetrados por esta banda ocurrieron en la misma zona, donde hace pocos días atrás otro grupo de delincuentes asesinó al efectivo de la Policía Bonaerense Iván Leonel Triveño el viernes 31 de julio en la puerta de su casa de la localidad de Gregorio de Laferrere de un disparo en la cabeza cuando intentó evitar el asalto al conductor de un camión de transporte de gaseosas que estaba estacionado a metros de su vivienda.

El crimen se produjo minutos antes de las 12 del mediodía y tuvo lugar en el cruce de las calles Icalma y Esteban Echeverría, en el límite con la localidad de Rafael Castillo, también del partido de La Matanza.

Tras asesinarlo, los delincuentes huyeron a toda velocidad. Alcanzaron a llevarse 40.000 pesos en efectivo y algunas pertenencias de los repartidores. Todavía permanecen prófugos.

