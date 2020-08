“Sólo vivía para laburar y jugar al fútbol”: quién era Iván, el chofer de Uber asesinado de un balazo en la nuca

La víctima tenía 29 años

El domingo pasado por la tarde, Iván Javier Jaras, chofer de la aplicación Uber de 29 años, comió con su familia en su casa de la localidad de Rafael Castillo y luego se fue a trabajar. Quería aprovechar que era el Día del Niño para hacer algún dinero extra. Se subió en un Chevrolet Corsa blanco que había alquilado dos días antes porque su auto había sufrido un desperfecto mecánico y salió a buscar pasajeros, sin siquiera sospechar que ese almuerzo sería la última vez que iba a estar con su familia: a unas 30 cuadras, Iván fue asesinado de un tiro en la nuca en un aparente intento de robo. Y como si fuera poco, los asesinos arrojaron su cuerpo herido a la calles desde el auto en movimiento y escaparon.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Juan Carlos Llerena y Esteban Echeverría, en la localidad de Laferrere, cerca del límite con Rafael Castillo. Los vecinos relataron que cuando se acercaron a ver lo que había pasado, Iván aún estaba con vida tendido en la calle de tierra. “A los tres minutos más o menos se murió”, contó el testigo a C5N, quien dijo que todo ocurrió delante de todo el barrio y a plena luz del día. “ Estaba lindo el día y todos habían salido a pasear ”, agregó.

Iván fue asesinado de un tiro en la nuca

En un primer momento se dijo que el vehículo desde el cual tiraron a la víctima no era el mismo que usaba para trabajar. Sin embargo, tanto la familia del joven como los vecinos de Laferrere coinciden en la descripción del auto -un Corsa blanco- que luego sería encontrado a las 10 cuadras completamente quemado . De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, serían dos las personas que participaron del crimen.

Aún todo es materia de investigación y si bien no se descarta ninguna hipótesis, todo hace suponer que se trató de un intento de robo. El hecho es investigado por el fiscal Marcos Borghi, del Departamento Judicial La Matanza, quien por ahora caratuló el expediente como “homicidio en ocasión de robo”.

Flor Ligios es una de las primas de Iván. Como suele ocurrir, descargó su tristeza en las redes sociales y al igual que todos en la familia, lo único que pide es justicia. En diálogo con Infobae, contó algunos detalles de quién era el joven asesinado y lo recordó como una persona siempre alegre a la que lo único que le importaba era trabajar y jugar a la pelota.

“Era una muy buena persona, tenía muchos amigos. Era muy querido por todos, un chico sano que sólo vivía para laburar, jugar al fútbol, para su familia y amigos. Le arrebataron la vida trabajando. Es una injusticia enorme lo que vivimos” , lamentó la joven.

Iván (der) en su paso por Laferrere

Sergio, papá de Iván contó a la salida de su casa, frente a las cámaras de televisión poco antes de dirigirse al velatorio de su hijo, algunos detalles de lo que sabe hasta ahora de un hecho que todavía no tiene detenidos. Acompañado por varios de sus familiares, el hombre de 54 años recordó los últimos momentos en que lo vio antes de que el joven saliera de su casa la tarde del domingo.

“A veces salía los domingos, a veces no. Esta vez dijo que que como era el Día del Niño podría aprovechar que mucha gente iba a salir. Era para ganarse el mango. Después de almorzar se fue y al poco tiempo un amigo de él nos dice que vio por Facebook que lo habían matado”, contó el hombre, quien no tiene dudas de que se trató de un hecho de inseguridad. “ Son rastreros. No hay datos todavía. Está en proceso de investigación. Voy a ver a si la policía hace su trabajo. Ahí nos vamos encontrar con mas datos ”, aseguró Sergio, quien al igual que su hijo también está registrado en la actividad de “servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises” y alquiler de autos con chofer.

Nacido en enero de 1991, Iván vivía con sus padres y sus hermanas. Trabajaba con la aplicación Uber desde hacía dos años y nunca tuvo un problema de inseguridad, aunque el temor siempre estaba latente. Con su empleo ayudaba a la familia y por eso el trabajo para él era lo más importante, aunque desde siempre su mayor pasión fue el fútbol y cada vez que podía, estaba dentro de una cancha. De hecho, cuando era más joven perteneció a las inferiores del club Laferrere, donde incluso llegó a jugar en reserva. Como resumió Flor, su vida era “familia, trabajo, fútbol y muchos amigos”.

Su vida era “familia, trabajo, fútbol y muchos amigos”, dice su prima Flor

Luego del crimen, la institución deportiva emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y enviaron condolencias a la familia. “Desde el Club Deportivo Laferrere nos sumamos al pedido de justicia por el asesinato de Iván”, reza el mensaje.

Según Patricia Torres, tía de Jaras y fotógrafa partidaria del club, “Iván era como un niño”. Entre lágrimas contó que siempre “llegaba de trabajar y se ponía a jugar a lo videojuegos con su primo de 16 años y la sobrina de 4″. “Era un pibe tranquilo, trabajaba, trabajaba y trabajaba”, destacó la mujer.

Todos coincidieron en algo: Iván era una persona muy precavida que siempre tomada todos los recaudos necesarios a la hora de trabajar. Sin embargo, como dijo su padre, “esta vez se descuidó y lo durmieron”. En ese mismo sentido, Flor ratificó el cuidado que mantenía su primo cuando trabajaba y le dijo a Infobae que él no acostumbraba a ingresar con el auto en zonas peligrosas pero que la cuarentena y la necesidad de trabajar lo llevaron a hacerlo.

“El domingo justamente se metió en una zona que no era segura y desgraciadamente paso lo que pasó. Él, si iba a hacer de Uber, recorría zonas como Capital Federal, Palermo y esos barrios. Pero con esto de la cuarentena y los permisos no pudo seguir. Era muy precavido, pero hoy eso no te alcanza ”, lamentó la joven.

En esta esquina arrojaron su cuerpo aún con vida

Su tía Patricia, en tanto, contó que en la familia siempre le advirtieron acerca de los peligros que implicaba dedicarse a ser chofer de una aplicación. “ Nos cansamos de decirle que tenga cuidado, que trabaje de otra cosa. Que todo estaba peligroso. Nunca pensamos que iba a pasar algo así ”, agregó la mujer.

“Iván tenía muchos sueños todavía por cumplir, como cualquier joven de su edad”, recordó su prima frente a este medio. Por lo pronto, su principal objetivo era ayudar al papá y seguir vinculado de alguna manera al mundo del fútbol. “Estaba terminando de pagar su auto, lo estaba arreglando. Estaba muy contento por eso. Hoy ya no está”, se lamentó.

Seguí leyendo:

Laferrere: asesinaron de un tiro en la nuca a un chofer de Uber y arrojaron su cuerpo desde un auto

Laferrere: no se resistió a que le robaran la mochila, pero igual le dispararon a quemarropa