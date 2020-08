Merlo: asesinaron a un hombre para robarle la moto y los vecinos realizaron una marcha para exigir seguridad

Jeremías Montenuevo de 30 años

En medio de una seguidilla de hechos delictivos en el conurbano bonaerense, Jeremías Montenuevo de 30 años fue asesinado hoy de un balazo en la espalda cuando dos delincuentes lo asaltaron para robarle la moto en la que circulaba.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió pasada la 1.30 de esta madrugada en el cruce de Los Alelíes y Las Begonias, en el partido de Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Montenuevo iba a bordo de una moto Honda LXR a comprar una gaseosa. Dos delincuentes armados que se desplazaban en un Volkswagen Gol negro se bajaron del auto y lo amenazaron para que les entregara la moto. Según las fuentes, el hombre se resistió y recibió un disparo que ingresó por la espalda.

Uno de los delincuentes le robó la moto y el otro escapó en el auto, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde fue operado y esta mañana murió a raíz de las lesiones sufridas.

“Enterarse así de algo tan doloroso no tiene palabras... hasta siempre mi amigo del Alma... sabés todo lo que te quería Jeremias Montenuevo, se te va a extrañar un montón” , publicó en Facebook una amiga del hombre que trabajaba como gastronómico.

El hecho es investigado por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, a cargo de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Morón.

Reclamo de los vecinos esta tarde en Merlo.

A partir del crimen de Jeremías, los vecinos de Merlo organizaron una marcha en reclamo por seguridad . “La situación no se aguanta más” , aseguraron.

“Estamos conectados entre nosotros, en grupo de whatsapp y tenemos una alarma vecinal, porque la policía no existe acá. Estamos tratando de que nuestras familias estén protegidas. No podemos seguir así”, contó un vecino al canal de noticias TN.

“Los controles policiales no están, como dicen. Todos hemos sufrido un delito. No hay horarios, ni de noche. Estamos clamando seguridad”, dijo otra vecina. Y siguió: “El reclamo general es porque nos están matando. No podemos salir ni a comprar porque nos roban. Es insostenible está situación, nos matan a nuestros vecinos, como a Jeremias. El intendente está desaparecido. Necesitamos que alguien baje y nos solucione el problema, necesitamos ayuda” .

La Procuración bonaerense a cargo de Julio Conte Grand publicó sus estadísticas para la provincia más poblada del país: los expedientes por abuso de arma en el período del 20 de marzo al 25 de junio último fueron 676, 56 casos más que en el mismo período de 2019, sin cuarentena, 134 homicidios consumados en el período analizado en 2020, apenas 10 menos que en el de 2019, 149 hechos intentados. Hasta finales de este junio, solo 19 homicidios fueron marcados como cometidos en ocasión de robo o para encubrir delitos.

