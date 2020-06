“Esto no va a quedar así”, dicen sus hermanos. Pero no hablan de venganza. Quieren hacer una presentación ante organismos de derechos humanos, dicen, por el trato de las fuerzas de seguridad hacia su familia. También denuncian que en la Comisaría 8° no los quisieron recibir. “No nos quieren dar el acta procedimiento porque dicen que no la tienen. Tampoco nos dicen quién era el oficial de servicio del día. Tenemos derecho a que nos den información. Necesitamos que dejen de juzgarlo”, dice Nicole, su novia.