Anoche, el caso del ex juez platense Osvaldo Ricardo Larroza, de 64 años de edad, alertó a las autoridades. E l ex funcionario judicial fue víctima de un brutal episodio de robo. Cuatro delincuentes armados lo sorprendieron en la puerta de su casa de La Plata, donde lo golpearon, le robaron dinero en efectivo y escaparon en su camioneta. El ex magistrado tuvo que recibir atención médica.