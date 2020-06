Durante los últimos seis años, de acuerdo a la acusación en su contra investigada por el Juzgado Federal N°2 de Morón a cargo de Jorge Rodríguez, Adorno, con antecedentes por robo y homicidio, lideró supuestamente una banda de ocho delincuentes dedicados a las entraderas y los escruches, delito aparentemente no tan redituable, no para darse ese estilo de vida. Eran efectivos, buscaban botines en cash luego de algunos movimientos de inteligencia, no eran asaltantes desquiciados.