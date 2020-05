— Según mis creencias Anahí está en otro plano de existencia. Y está muy bien. Me lo hizo saber de mil maneras diferentes. Ella no necesita este juicio ni que la gente vaya presa porque ella vive otra vida. Yo lo estoy haciendo por las futuras víctimas. No quiero que haya más. Me importa un rábano los delincuentes, me importa que no lo hagan más . A ella no la voy a volver a tener. Lo que me motiva es que no haya otra chica víctima de esta banda.